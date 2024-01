L’oroscopo del 4 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 4 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 4 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se un obbiettivo che volete raggiungere è realistico, con l’arrivo di Marte in Capricorno, sarà una priorità! Marte oggi sbarca in Capricorno nel vostro settore della carriera, del successo e fino al 13 febbraio accentua la vostra ambizione. Vi lancerete a capofitto verso il traguardo ma nella corsa, evitate a calpestare i piedi di qualcuno. La competitività potrebbe essere un po’ troppo forte. Una cosa è certa: non passerete inosservati e i risultati che otterrete vi faranno guadagnare splendidi complimenti accompagnati da maggiori responsabilità. Amore: in coppia, con il partner siete felici, vedete solo le sue qualità e questo atteggiamento positivo vi regala bellissime conversazioni e tante coccole.

Soli: giornata in cui potreste dare il via a una storia basata sul reciproco desiderio di vivere una relazione duratura.

Oroscopo 3 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Con l’entrata di Marte in Capricorno, da oggi e fino al 13 febbraio, dite pure addio al solito quotidiano: siete dotati di super energie e più ambiziosi che mai. Andate in cerca di nuove esperienze: potreste, ad esempio, prenotare un viaggio oppure sentirvi pronti a iniziare una nuova avventura professionale che vi farà evolvere. Potrebbe essere il momento di prendere in considerazione un nuovo seminario o workshop per facilitare il progresso lavorativo. Con questo transito saprete come difendere con grinta le vostre idee e opinioni. Amore: in coppia, se nei giorni scorsi avete fatto il punto in modo sincero, potrete ripartire da zero e costruire una vita con il partner più vicina alle vostre vere aspirazioni. Soli: potreste innamorarvi e sarà solo la voce del cuore che vi dirà cosa fare.

Oroscopo 4 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Marte oggi entra in Capricorno dove sosterà fino al 13 febbraio: il pianeta rosso vi dota di forza di volontà e determinazione, sarete più ambiziosi e pronti a prendere l’iniziativa. Se, inoltre, dovrete portare a termine qualcosa lo farete senza procrastinare poiché sarete consapevoli dove concentrare il vostro tempo e le vostre energie. Impegnatevi dunque a concludere un progetto importante o a superare una sfida e di sicuro avrete successo. Se nelle relazioni, infine, ci sono stati dei problemi farete ciò che è necessario per migliorare la situazione. Amore: in coppia, prenderete insieme le decisioni, il tutto con calma, senza problemi, tanto più che sarete d’accordo su qualsiasi cosa. Soli: state facendo delle scelte sagge e a fine giornata potrebbe iniziare una storia d’amore.

Oroscopo 4 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Da oggi e fino al 13 febbraio, Marte in Capricorno sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali ed è qui che stabilirete dei confini netti. Per ottenere determinati risultati, la presenza del pianeta rosso può spingere, quando necessario, a chiarire le situazioni e a essere collaborativi. Di sicuro non reprimerete le emozioni, il che sarà solo positivo! Il transito rappresenta’ il momento ideale per collaborare con persone che contano e, se siete in cerca di un impiego, prendere in considerazione solo offerte di lavoro degne di nota. Amore: in coppia, le emozioni non sono al top, circola un po’ di pessimismo che incide sulla relazione. Riprendetevi! Soli: se avete un flirt, vorreste stabilire un rapporto un po’ più profondo ma sembra che al momento l’altro/a pensi solo a divertirsi. Nell’attesa di avere una conversazione seria, divertitevi anche voi!

Oroscopo 4 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Marte in Capricorno fino al 13 febbraio sosterà nel vostro settore della forma fisica, del quotidiano e del lavoro. E’ il momento di riorganizzare il programma così da lavorare in modo più intelligente anziché più intenso. Evitate dunque di essere troppo perfezionisti e troppo esigenti con voi stessi e chi vi circonda poiché rischiate di scatenare delle tensioni con i colleghi o gli amici oppure i familiari. Chiederete loro più di quello che possono ragionevolmente dare. Dedicate del tempo al vostro benessere, vi sentirete meno sotto pressione. Amore: in coppia, con il partner vedete il lato positivo della vita e imboccate una nuova direzione in linea con le vostre aspirazioni e i vostri progetti.

Soli: negli affari di cuore è una giornata fortunata, potrebbe esserci l’incontro del destino!

Oroscopo 4 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Marte entra in Capricorno – fino al 13 febbraio – e se è vero che dovrete assumere nuove responsabilità senza tirarvi indietro e a rimboccare le maniche, è altrettanto vero che avete energie da vendere! Realizzare le ambizioni sarà la vostra priorità, la perseveranza la qualità principale e il primo obiettivo quello di ottenere il risultato atteso (non importa quanto tempo ci vorrà). Potreste anche prendere in considerazione un secondo lavoro. In ogni caso dedicate del tempo anche a qualche attività creativa, a un hobby che vi appassiona o a uno sport. Amore: in coppia, il vostro fascino conquista il partner. I sentimenti sono reciproci e dolci come erano al primo incontro. Soli: un incontro sarà all’insegna della tenerezza, della passione nonché della durata e stabilità. Vivrete forti emozioni!

Oroscopo 4 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte entra in Capricorno – fino al 13 febbraio – e a partire da oggi punta i riflettori su alcuni progetti riguardanti la casa, questioni domestiche lasciate in sospeso. Potreste avere ottime idee su come rinnovare la vostra abitazione e ne sarete orgogliosi. Sbarazzatevi inoltre di tutto ciò che è inutile! Bando dunque alle incertezze, valutate con i familiari i pro e i contro di qualsiasi situazione – senza dare il via a polemiche infinite – e prendete l’iniziativa. Sfruttate il transito per migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, ansia o dubbi riguardo alla relazione? Parlatene con il partner: insieme è più facile superare le difficoltà. Soli: è un giovedì in cui il peso della solitudine si fa sentire. Tranquilli, la felicità busserà alla vostra porta quando meno ve l’aspettate.

Oroscopo 4 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fino al 13 febbraio, Marte in Capricorno sosterà nel vostro settore della comunicazione. Per il vostro segno è un ottimo transito, sarete ancora più ambizioni ed entusiasti di parlare delle vostre idee a persone fidate ed è probabile che troverete chi sarà disposto a dare una mano per realizzarle! Unica accortezza: il pianeta, in questo segno, vi dota di grande sicurezza in voi stessi e nel tentativo di far capire il vostro punto di vista rischiate di dominare le conversazioni o, peggio, fare battute sarcastiche, tipiche dello Scorpione. Amore: in coppia, alcune piccole cose non possono essere sistemate e la vita a due vi sembrerà insopportabile. Cercate di mantenere un certo distacco, obbiettività e ritroverete un equilibrio. Soli: darete il via a nuove conquiste o scoprirete nuovi hobby. La giornata può essere fruttuosa a molti livelli, a patto di non disperdere le energie.

Oroscopo 4 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Marte in Capricorno, sosta nel vostro settore delle finanze e fino al 13 febbraio è qui che concentrerete le vostre energie. Farete passi da gigante per migliorare le entrate, ad esempio anche attraverso un secondo lavoro. Tuttavia, con questo transito dovete fare molta attenzione a spendere in modo impulsivo, fare acquisti di cui in seguito pentirvi. La cosa migliore è tenere sotto controllo il budget – anche se per voi non facile – cercare di risparmiare così da essere preparati in caso di un’eventuale spesa imprevista che non potrete eludere. Amore: in coppia, forte desiderio di stare in compagnia del partner, trascorrere dei momenti romantici. Soli: starete alla larga da storie impegnative ma al contempo sarete più disponibili e più aperti agli incontri.

Oroscopo 4 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte sbarca nel vostro segno: fino al 13 febbraio le energie saranno al top, tutto ciò che farete, le decisioni e le iniziative che prenderete saranno un successo. Sarete inarrestabili, pronti a muovervi alla velocità della luce per realizzare i vostri obbiettivi più importanti, soprattutto quelli che richiedono una grande grinta! Avete la tenacia e la forza di volontà per ottenere molto e questo transito può darvi ulteriore motivazione: cercate di sfruttarlo al meglio! Fate solo attenzione all’impazienza, non arrabbiatevi con chi non riesce a tenere il passo. Amore: in coppia, il partner potrebbe sembrarvi freddino/a ma non fatene una questione di Stato! Il vero amore deve essere complice, il che implica anche il rispetto dei silenzi, dubbi o esitazioni. Soli: potrebbero esserci degli incontri ma non aspettatevi troppo. Saranno superficiali.

Oroscopo 4 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte in Capricorno, fino al 13 febbraio sosterà alle spalle del vostro segno: a voi chiede pazienza, perseveranza, tenacia. Saranno utili per portare a termine un progetto, ad esempio, o elaborare delle strategie per ottenere il successo. Nelle prossime sei settimane l’atteggiamento più giusto sarà quello di lavorare in silenzio dietro le quinte anziché farvi in quattro per raggiungere velocemente un obbiettivo. Ne avrete ampia possibilità quando il 14 febbraio, il pianeta rosso sbarcherà in Acquario! A quel punto vi muoverete alla velocità della luce. Amore: in coppia, con il partner la giornata non sarà banale ma magica: siete entrambi fantasiosi, sognanti e passionali! Un cocktail delizioso. Soli: potere di seduzione al top, il desiderio di conquistare, di amare ed essere amati vi permettono di fare vostro il cuore di chi vi attrae!

Oroscopo 4 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Marte sosterà in Capricorno fino al 13 febbraio in un vostro settore che simboleggia la solidarietà, l’aiuto reciproco e al contempo anche i progetti su cui dovete puntare o iniziare. Il pianeta rosso vi rende molto determinati e più tenaci del solito. Sarete spinti, inoltre, a essere presenti sui social, stringere nuovi contatti e perseguire le vostre aspirazioni professionali. Nonostante la motivazione, potrebbero esserci degli ostacoli, ad esempio un malinteso o un disaccordo con un amico poiché volete imporre a tutti i costi le vostre opinioni. Amore: in coppia, romantici e passionali, per la gioia del partner. Insieme, parlerete anche di progetti futuri. Soli: non dovete rifiutare un invito o rimandare un appuntamento. Accettate, fidatevi dell’amore!