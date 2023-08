L’oroscopo del 5 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 5 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Cercate di non appesantire le questioni. Evitate di perdere di vista il quadro d’insieme delle situazioni, di sezionare, al punto che tutto ciò che resta sono solo i piccoli dettagli e concentrate l’attenzione su questi ultimi. Oggi siete emotivamente agitati, preoccupati per tutto. Dovreste rilassarvi, prendere cura del vostro benessere psicofisico, a placare le emozioni anche attraverso l’affetto delle persone care. Amore: in coppia, qualche preoccupazione domestica, potrebbe minare l’armonia con il partner. Calma, evitate reazioni esagerate. Soli: l’amore arriverà, lasciate fare al destino che ha a cuore il vostro bene, la vostra felicità.

Oroscopo 5 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete più tolleranti, e questo vi permette di rafforzare i legami con le persone care, avete voglia di proteggerle. E’ una bella giornata, dunque, da trascorrere in famiglia per parlare delle rispettive esperienze. In casa regna un’atmosfera rilassata, gentile e voi siete spinti a godere di tutti i piaceri della vita, pronti a indulgere in qualche peccatuccio di gola. E’ un buon momento per ricevere gli amici, condividere bei momenti e qualche buona pietanza. Amore: in coppia, con il partner guardate nella stessa direzione, la relazione è solida, avete grandi progetti. Soli: l’amore potrebbe arrivare a sorpresa e non capirete più niente. Altro che andarci con i piedi di piombo…

Oroscopo 5 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’intuito è in gran forma e vi permette di affrontare in modo brillante qualsiasi questione di tipo pratico, commerciale, riguardante il denaro. Sarete pronti, in qualsiasi settore, a muovervi in modo diverso dal solito, soprattutto se ciò vi metterà in grado di sviluppare maggiore esperienza. E’ una giornata in cui logica ed emozioni sono perfettamente equilibrate, vi è più facile di conseguenza prendere delle decisioni più obbiettive, il che rappresenta un vantaggio. Amore: in coppia, evitate argomenti spinosi e privilegiate il compromesso, soprattutto se dovete prendere insieme delle decisioni. Soli: per oggi la situazione non cambierà ma aggiungiamo che forse dovreste cambiare atteggiamento.

Oroscopo 5 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Cercate di dedicare a voi stessi quelle attenzioni e l’affetto che sempre date a chi vi circonda. Dovete ascoltare il vostro corpo, le vostre esigenze. E’ la giornata ideale per coccolarvi, cambiare look, rinnovare l’immagine o praticare esercizio fisico. Siete spontanei, e questo migliora le relazioni d’amicizia – anche online – per cui sarebbe un peccato stare per conto vostro. Amore: in coppia, da quanto tempo non dite al partner quanto l’amate? Fatelo e lo/a renderete felice. Soli: approccio simpatico con le nuove conoscenze e se aggiungerete un po’ di dolcezza, conquisterete.

Oroscopo 5 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ il momento del mese in cui mollare la pressione, rilassarvi, nutrire in modo sano il corpo e la mente di ciò che hanno bisogno per funzionare al meglio, così da prendere le decisione giuste. E’ la giornata ideale per organizzarvi. L’intuito è particolarmente accentuato e potreste sviluppare delle idee riguardo a nuovi obbiettivi o migliorare quelli che avete già fissato. Amore: in coppia, con il partner sognerete insieme ciò che potreste fare prossimamente. Ne scaturirà un bel progetto. Soli: possibile un incontro con una persona straniera o che vive all’estero. Scatterà un’attrazione.

Oroscopo 5 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste concedervi un po’ di svago, condividere del tempo con gli amici in modo spensierato. Avrete conversazioni stimolanti, con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Chi vi circonda – familiari e amici compresi – è più accomodante, più affettuoso e gentile del solito. Il sincero interesse reciproco vi permette di rinnovare il dialogo e rafforzare le relazioni. Amore: in coppia, potreste rimproverare di qualcosa il partner ma per fortuna sarà più elastico/a e meno agitato/a di voi… Soli: per oggi accantonerete conquiste, nuovi incontri e dedicherete tutte le attenzioni agli amici e ai familiari.

Oroscopo 5 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Vietato riposare sugli allori: avete le carte in regola per fare passi avanti nel lavoro, la carriera. Più in generale, è una giornata in cui avrete voglia di rimettervi in carreggiata, esaminare gli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere e studiare dei piani per migliorali. Se, infine, avete qualche preoccupazione, non tenete tutto dentro: parlarne vi regalerà una sensazione di sollievo. Amore: in coppia, il dialogo con il partner è splendido: vi dite tutto, condividete tutto e tutto diventa più semplice. Soli: flirt, nuove avventure e non è affatto tempo perso ma momenti divertenti, da vivere pienamente.

Oroscopo 5 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Gli amici cari oggi avranno un ruolo importante. Se siete impegnati parecchio nel lavoro, la carriera o state facendo passi avanti per raggiungere obbiettivi che avete a cuore, potreste aver bisogno di un po’ di sostegno. E’ un momento in cui durante il viaggio per migliorare la vostra vita, potreste sentirvi soli ed è una buona giornata per contattare gli amici e trascorrere del tempo in ottima compagnia. Uscirete dalla routine e ritroverete il buonumore. Amore: in coppia, giornata ricca di belle emozioni, con il partner l’intesa è perfetta, siete in simbiosi. Soli: il fascino è al top, il potere di seduzione non ne parliamo: possibilità di incontrare l’anima gemella!

Oroscopo 5 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Allargare gli orizzonti mentali e lanciarvi in nuove esperienze vi permetterà di essere più produttivi nel lavoro, negli affari o in qualche altro obbiettivo che avete intenzione di raggiungere. E’ una fase importante e positiva per apprendere ed esplorare che potrebbe permettervi di imboccare una nuova direzione lavorativa oppure aprire una vostra attività. Sarete consapevoli di cosa potrebbe funzionare o meno e ciò, evidentemente, esservi molto utile. Amore: in coppia, atmosfera all’insegna della tenerezza, se siete in freddo troverete le parole giuste per risolvere il disaccordo. Soli: giornata propizia a nuove conoscenze, potrebbe nascere una storia d’amore.

Oroscopo 5 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Solitamente quando vi mettete in testa di raggiungere un obbiettivo, non pensate ad altro. Ma oggi siete invitati a fare un passo indietro ed esaminare il vostro approccio rispetto alle relazioni con chi vi circonda. Cercate di essere più disponibili, gentili e mostrare le vostre emozioni alle persone care. C’è un’opportunità per valutare se c’è equilibrio tra lavoro e vita privata, in caso contrario delegate qualcosa senza esitare. Amore: in coppia: evitate di entrare in polemiche sterili e abbracciate il partner. Potrebbe aver bisogno del vostro conforto. Soli: occhio a voler conquistare il cuore di un/a amico/a: potrebbe non corrispondere. Prima di lanciarvi, pensate alle conseguenze.

Oroscopo 5 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Anziché rimuginare per conto vostro su questioni che vi preoccupano, porvi mille domande, prendete in considerazione la possibilità di parlarne con persone di cui vi fidate. Solitamente cercate di risolvere da soli qualsiasi problema ma ogni tanto dovreste fermarvi e ascoltare altre opinioni, altri punti di vista. Avrà il pregio di farvi vedere alcune sfaccettature che vi sono sfuggite o aspetti di una situazione a cui non avete proprio pensato. Amore: in coppia, con il partner sarete complici come se foste amici, teneramente innamorati, amanti appassionati. Soli: un incontro importante vi darà la stabilità di cui avete bisogno. Nascerà una storia più profonda rispetto a quelle vissute in passato.

Oroscopo 5 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Qualunque cosa desiderate realizzare, oggi avrete la possibilità di fare passi avanti. Dovreste puntare l’attenzione su tutto ciò che può regalare gioia e armonia. Potreste cambiare atteggiamento, sarete più audaci, più originali. E’ la giornata ideale per rispolverare i vostri talenti e metterli in pratica. Di sicuro trascorrerete eccellenti momenti con gli amici o i familiari, sarete circondati da affetto. Amore: in coppia, dolci momenti a due, l’atmosfera è tenera. Grande complicità, grandi risate. Soli: bisogno di leggerezza e deciderete di lanciarvi in un flirt dietro l’altro. Fate come meglio credete, non andate contro il vostro istinto.