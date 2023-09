L’oroscopo del 5 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 5 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Giove in Toro fino al 30 dicembre sarà in moto retrogrado nel vostro settore delle finanze: dite no ai rischi, occhio alle spese superflue, rielaborate il budget e cercate di risparmiare. (senza eccedere). Al contempo, nei prossimi quattro mesi, una persona con cui avete lavorato in passato potrebbe farvi un’offerta di lavoro oppure diventare un cliente con cui fare ottimi affari. Amore: in coppia, guardate alla vita con ottimismo. È perfetto per progetti a due. Il partner è appagato dai vostri slanci di tenerezza e dalle dolci attenzioni. Soli: avete grande speranza di fare un incontro serio e oggi, tutto può accadere. Non esitate a dire sì ad ogni invito che potreste ricevere.

Oroscopo 5 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Giove nel vostro segno fino al 30 dicembre è in moto retrogrado: potrebbe spingere a riflettere e rivedere i vostri piani, i progetti. Cosa potreste fare per migliorare le cose? Potreste pensare che sia necessaria una strategia completamente nuova e farete dei tentativi così da trovare il percorso più giusto da seguire. Tra quattro mesi stupirete tutti con il vostro talento! Amore: in coppia, è un martedì ricco di avvenimenti e sorprese piacevoli. Qualcosa che stavate aspettando può finalmente accadere. Soli: è una giornata piena di promesse. Avete una bella sensibilità, naturale, spontanea, piena di vita. Apritevi un po’ di più alla visione del futuro partner: il vostro desiderio sta per essere esaudito!

Oroscopo 5 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Concedetevi la pausa che meritate, anche se ciò comporta semplicemente eliminare alcuni elementi dalla vostra agenda piena di impegni, così da avere spazio per ricaricare le batterie e rilassarvi nel comfort della casa. Con Giove in moto retrogrado fino al 30 dicembre dovete infatti capire dove vorreste essere e dove invece state andando. Amore: in coppia, i buoni aspetti vi danno l’opportunità di fare un passo avanti. La relazione sta evolvendo nelle migliori condizioni possibili. Nasce un progetto familiare, l’amore è la vostra fonte di felicità. Soli: ottimismo e ancora ottimismo! La vostra vita amorosa è sulla strada giusta, avete nuove conoscenze e incontri. Un cambiamento imprevisto cambia le carte in tavola. Belle emozioni.

Oroscopo 5 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Giove in Toro fino al 30 dicembre in moto retrogrado, potreste riflettere sulle vostre amicizie. Siete soddisfatti delle relazioni che avete attualmente? Gli amici fedeli di sempre continueranno a essere presenti ma potreste scoprire che alcune conoscenze non aggiungono nulla alla vostra vita. In questo caso, può essere il momento di chiudere. Amore: in coppia, avete le stesse idee, sarete d’accordo su decisioni volte a migliorare il vostro comfort, compreso l’arredamento della casa. Soli: aperti agli altri, vi lanciate nella vita sociale ricca di incontri. Cupido si trova dalle vostre parti e sentite che le opportunità romantiche girano a vostro favore.

Oroscopo 5 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ il momento di rallentare il ritmo di lavoro: Giove in Toro diventa retrogrado – fino al 30 dicembre – e se avete fatto il passo più lungo della gamba dovete mollare. E’ un’ottima opportunità per imparare a delegare, a fidarvi degli altri! Al contempo un boss o un collega del passato potrebbe farvi una proposta o essere d’aiuto ad aprire una porta importante. Amore: in coppia, potreste avvertire il bisogno di dedicare più tempo al partner o sarà lui/lei a chiederlo. Non esitate e pianificate un momento di intimità. Soli: se di recente avete incontrato una persona, avrete voglia di scoprire la sua personalità più intimamente, ma lo farete passo dopo passo. In questo modo non sarete soffocanti o invadenti e rafforzerete la relazione.

Oroscopo 5 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nei mesi recenti avete sicuramente fatto dei progressi ma con Giove in Toro che da oggi entra in moto retrogrado – fino al 30 dicembre – dovete valutare e ridefinire le priorità in modo realistico. A quali progetti vale davvero la pena dedicare il vostro tempo e le vostre energie? Nei prossimi quattro mesi fate ciò che vi motiva e vi entusiasma veramente. Amore: in coppia, un po’ scombussolati, oggi potreste avere difficoltà a capire le vostre emozioni. Forse a disturbarvi è il fatto che il partner si sta prendendo un po’ troppa libertà? Soli: la vita a due non è sempre facile. Potreste avere paura di impegnarvi perché nel tempo temete di deludere o di essere delusi. Il che è possibile ma in questo modo non andrete da nessuna parte.

Oroscopo 5 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se avete speso troppo, preso dei prestiti eccessivi o siete comunque troppo dipendenti da chi vi circonda al punto che ne vale la vostra felicità, con Giove in Toro in moto retrogrado – fino al 30 dicembre – ora dovete riportare le cose in equilibrio. In questi mesi sarete spinti ad abbassare la guardia e ad approfondire le relazioni con le persone care. Amore: in coppia, desiderate il comfort, tante coccole, una cenetta romantica: in poche parole un momento di relax in compagnia della dolce metà. Stop a tutte le scocciature! Soli: voglia di trovare la persona giusta ma cercate di essere meno esigenti. Un incontro è possibile anche se l’altro/a non sarà molto romantico/a.

Oroscopo 5 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Giove in Toro in moto retrogrado fino al 30 dicembre avrete grande chiarezza riguardo alle relazioni più strette di lavoro o personali. In caso di problemi dovrete andare incontro all’altro ma saprete trovare il giusto compromesso che soddisfi entrambi. In ogni caso, evitate di aggrapparvi a relazioni che sapete non andranno da nessuna parte. Amore: in coppia, se siete in crisi dovete fare il punto della situazione per allentare i conflitti. Evitate commenti spiacevoli. Se invece la c’è armonia è il momento giusto per rafforzare la relazione. Soli: attrazione fisica a prima vista ma evitate di lanciarvi. Cercate inizialmente di creare un’atmosfera favorevole, con tenerezza e poesia. Poi arriverà anche il resto e trascorrerete momenti di passione indimenticabili!

Oroscopo 5 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Giove in Toro entra in moto retrogrado fino al 30 dicembre: rappresenta un invito a prendere cura del corpo, del vostro benessere fisico. E’ un ottimo momento per fare un checkup, eliminare lo stress e capire se dalle abitudini quotidiane traete quei benefici che desiderate. In questi quattro mesi, impegnate dunque al meglio il vostro tempo e le vostre energie. Amore: in coppia, con il partner per oggi niente teneri baci o parole gentili, le prove d’amore saranno inesistenti. Ma saranno numerosi i battibecchi! Soli: i passaggi astrali vi rendono decisamente poco romantici. Avete altre priorità, ad esempio occuparvi della vostra situazione di lavoro. Ogni cosa a suo tempo, l’amore presto vi sorriderà!

Oroscopo 5 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Giove in Toro è in moto retrogrado fino al 30 dicembre: vi dà il via libera per divertirvi e riflettere su ciò che vi rende felici! Seguire ciò che vi regala gioia ed evitare ciò che vi rende tristi, contribuirà alla vostra evoluzione personale. Eliminate la negatività dalla vostra vita e concentratevi sul positivo. E’ molto semplice stabilire un nuovo equilibrio. Amore: in coppia, pronti a rivedere alcune convinzioni, decisi a fare di tutto per dimostrare i vostri sentimenti e dare un felice slancio alla relazione. Più tenerezza, attenzioni, amore si dimostrano, ormai ne siete convinti. Soli: entusiasmo e fascino sono le carte vincenti per andare alla ricerca dell’anima gemella e la creatività vi garantirà un grande successo. La giornata ha in serbo per voi delle tenere sorprese!

Oroscopo 5 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Giove in Toro in moto retrogrado – fino al 30 dicembre – potreste prendere in considerazione un cambiamento riguardante la vostra abitazione. Potrebbe trattarsi di una ristrutturazione oppure di un trasloco a cui pensate da tempo. Nei prossimi quattro mesi valuterete il da farsi, approfondirete il progetto e all’inizio del 2024 sarete pronti a dare il via. Amore: in coppia, con il partner parlerete di eventuali preoccupazioni di tipo pratico e amministrativo. Per oggi dunque accantonerete la passione e metterete ordine nei documenti e nei file. Soli: sfruttate questa piccola pausa astrale per organizzare al meglio l’impiego del vostro tempo.

Oroscopo 5 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Giove in Toro in moto retrogrado fino al 30 dicembre, rappresenta la fase ideale per mettere in discussione idee e convinzioni che vi limitano e impediscono di mettervi in gioco. Non è che non potete ma perché pensate di non farcela. Lanciatevi, nonostante il timore e scoprirete che non è così difficile. Decidete che potete e a quel punto farete il primo passo. Amore: in coppia, con il partner non sarete in grado di capirvi su argomenti insignificanti, ma questo comunque inciderà sulla comprensione. Senza rabbia ma rattristati dalle incomprensioni non direte più una parola. Soli: darete l’impressione di sapere cosa volete nella ricerca dell’anima gemella ma in realtà non è così. Navigherete qua e là sui social network, avrete tanti contatti ma senza concludere nulla.