Oroscopo domani 17 novembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani mercoledì 17 novembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): circolano tensioni Oroscopo domani Toro umore

Solitamente, per quanto vi è possibile, cercate sempre di mantenere la pace. Ma con la dissonanza odierna Marte-Urano nelle relazioni potrebbe scatenare qualche scossone. Se con un’altra persona non riuscirete a trovare un accordo riguardo a una questione, è improbabile che siate disposti a scendere a compromessi. I prossimi giorni potrebbero essere carichi di tensione, a meno che non riuscirete a trovare una soluzione pratica e innovativa che funzioni per entrambi.