L’oroscopo del 17 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 17 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Il buon aspetto Marte-Nettuno vi mette in grado di capire bene quali idee vale la pena di tenere in considerazione e quali invece eliminare. Al contempo oggi avete la capacità di convincere con modi accattivanti: se dunque, avete intenzione di promuovere un progetto, procedete. In ogni caso, assicuratevi che le vostre richieste siano chiare al massimo e di mettete l’accordo per iscritto così da essere certi che le confuse vibrazioni di Nettuno non facciano dimenticare ai vostri interlocutori le loro promesse. Amore, in coppia: è il momento di dimostrare i vostri sentimenti ascoltando con attenzione il partner. Il vostro è un legame prezioso! Soli: voglia di evadere, solo che vi manca un partner. Guardatevi intorno, probabilmente non avete notato una persona. Ma potete recuperare… Oroscopo 17 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) L’empatia oggi vi permette di percepire lo stato d’animo triste o preoccupato di chi vi circonda, anche se in apparenza tutto sembra andare bene. Avrete voglia di introdurre un po’ di leggerezza e rallegrare la loro giornata. Ma con il buon aspetto Marte-Nettuno fate attenzione: rischiate di essere influenzati dalle loro idee e dalle loro decisioni. Potreste avere difficoltà a distinguere le rispettive emozioni. Intervenite, dunque, prima che la pesantezza risucchi la gioia di una situazione altrimenti invidiabile. Amore, in coppia: con il partner l’atmosfera è all’insegna dell’armonia, farete progetti per il futuro che rafforzeranno il reciproco amore. Soli: gli incontri odierni saranno interessanti ma uno in particolare sarà molto significativo e promettente, potrebbe trasformarsi in una storia importante. Oroscopo 17 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Una persona solitamente molto tranquilla e riservata oggi potrebbe sorprendervi con commenti esagerati e saccenti. Non lasciatevi impressionare e tenete sempre presente che le azioni parlano più delle parole. Su un altro piano: un collega o un amico nel corso dell’anno è stato lealmente al vostro fianco? Spesso si tratta proprio delle persone che dimentichiamo di ringraziare. Se volete acquistare un regalo di Natale accompagnatelo con un biglietto in cui esprimete la vostra gratitudine. Amore, in coppia: ascoltate l’intuito, comunicate con franchezza e cercate di essere elastici. Potrebbero inoltre arrivare delle sorprese positive! Soli: affascinanti, magnetici oggi potrebbe esserci un incontro inaspettato. Siate aperti al cambiamento, lasciatevi sorprendere. .

Oroscopo 17 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se il quotidiano giorno dopo giorno è andato avanti nel solito modo, con il buon aspetto Marte-Nettuno, oggi potreste avvertire un rinnovato interesse e il desiderio di ampliare i vostri orizzonti. Poiché le decisioni che prenderete in questo momento possono preparare il terreno per alcuni anni a venire, sarebbe utile riflettere attentamente su ciò che davvero desiderate. Sognate in grande: uscire seppure solo mentalmente dalla vostra zona di comfort può spingere a farlo davvero nella realtà. Amore, in coppia: con il partner c’è una bella sintonia e vi attende una bella giornata, piena di progetti. Cogliete l’occasione per… sfruttarla al meglio! Soli: una relazione nata di recente può diventare molto importante oppure potrebbe esserci l’incontro d’amore che aspettate da tempo. Oroscopo 17 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) E’ una giornata in cui trascorrere del tempo di qualità con le persone care e dedicarvi alle attività che vi appassionano, vi ricaricherà di belle energie. Per oggi, avrete voglia di rimanere dietro le quinte, mantenere un profilo basso così da lavorare in santa pace, piena tranquillità. Lontani dal trambusto, dal chiacchiericcio di chi vi circonda ma soprattutto dalle distrazioni, realizzerete più di quanto pensavate possibile e riemergerete da questo venerdì con una rinnovata quanto determinazione. Amore, in coppia: se avete intenzione di mettere in discussione un aspetto della relazione, rimandate. Potreste dire cose spiacevoli e non ascoltare ciò che dirà il partner. Soli: se in programma c’è un appuntamento, posticipate. Per oggi, prendete cura di voi stessi.

Oroscopo 17 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Gli aspetti odierni vi dotano di splendide energie, siete inarrestabili. Il modo di esprimervi sarà la carta vincente dunque parlate seguendo la voce del cuore e non quella della razionalità Non dovete pianificare mentalmente il discorso perfetto o impiegare delle ore per scrivere una mail che impressionerà favorevolmente. Tuttavia, Nettuno è ancora attivo e a volte potreste dubitare di voi stessi: fate leva sulla sicurezza e non temete poiché istintivamente direte le parole giuste nel momento giusto! Amore, in coppia: l’amore è nel programma della giornata, la Luna in Capricorno crea momenti teneri e profondi nonché pieni di passione. Soli: con una persona scatterà una fortissima attrazione – reciproca – che porterà a una notte indimenticabile di passione condita da un dialogo tenero e sincero.

Oroscopo 17 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Il fine giustifica i mezzi? Non sempre e soprattutto non questo venerdì. L’aspetto tra Marte e Nettuno rappresenta un invito a prestare attenzione all’iter corretto da seguire. Anziché procedere in tutta fretta per rispettare a tutti i costi una scadenza, fareste meglio a rimandare. Il tempo in più che guadagnerete sarà prezioso, eviterà di prendere delle scorciatoie rischiose. A conti fatti, le persone che contano noteranno l’onestà e la qualità del vostro lavoro e non se siete arrivati per primi al traguardo. Amore, in coppia: pronti a dare una scossa positiva alla relazione al punto che il partner avrà difficoltà a tenere il passo. Soli: moltiplicando gli incontri potreste ritrovarvi in situazioni complicate e ferire chi vi offre il suo tempo e l’amore. Dovete tenere conto dei sentimenti degli altri.

Oroscopo 17 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Anche se vostra la situazione finanziaria non è ancora ideale, è una giornata in cui siete comunque ottimisti, sentite che le cose miglioreranno. Questo atteggiamento positivo sarà ancora più accentuato nei prossimi cinque giorni e vi spingerà a prendere delle iniziative – che fino a ieri sembravano impossibili – per aumentare le vostre entrate. Il che comunque non vi autorizza a lanciarvi allegramente nelle spese senza aver prima controllato se potete permettervi o meno un acquisto. Amore, in coppia: conoscete bene l’uso delle parole e oggi più che mai, dal partner riuscirete a ottenere ciò che volete. Soli: potreste essere pentiti di aver messo a nudo il vostro cuore, mostrato forse i vostri lati vulnerabili e oggi potreste decidere di chiudere un flirt iniziato da poco.

Oroscopo 17 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Marte-Nettuno è una giornata in cui seguire la corrente ma ciò non significa che dovete essere passivi. Riflettete su quale situazione o questione potreste forzare un risultato anziché lasciare che il destino faccia la sua parte. Certo, dovete sapere quando fermarvi poiché se state cercando a tutti i costi di risolvere o raggiungere un obbiettivo potrebbe essere uno spreco di energie che potreste invece utilizzare per un’altra situazione che funzionerà in modo naturale. Amore, in coppia: passione al top, nell’eros voleranno scintille. In programma c’è una serata piccantina nella privacy totale. Soli: siete dotati del fascino magnetico e l’eleganza necessari per prendere l’iniziativa e conquistare nonché mostrare all’altro/a il vostro desiderio.

Oroscopo 17 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Siete consapevoli di quanto vi apprezzano le persone, vi considerano un esempio da seguire? Cercate di sfruttare questo potere! Non si tratta di convincere chi vi circonda o di sentirvi superiori alla massa ma di aiutare qualcuno più giovane a portare avanti un’idea e a prendere l’iniziativa. La vostra approvazione potrebbe cambiare in meglio la sua vita. L’aiuterete ad avere sicurezza e ad attingere alla sua forza esattamente come state facendo per voi stessi. Amore, in coppia: la Luna nel vostro segno decuplica la sensibilità, tuttavia anche se può creare qualche tensione, l’amore vi farà supererà tutto . Preparatevi ad affrontare emozioni intense e al contempo a vivere momenti di profonda complicità. Soli: desiderate vivere un amore vero e un bellissimo incontro è a portata di mano, E’ la vostra giornata per brillare!

Oroscopo 17 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Avete la possibilità di distinguerti in modo positivo, vi assumete molte responsabilità e seppure provate un po’ di stanchezza, lavoro o affari otterrete ottimi risultati. Sfruttate il buon aspetto Marte-Nettuno per fare passi avanti nel raggiungimento dei vostri obbiettivi e mostrare a tutti quanto valete. Oggi o nei prossimi giorni riceverete notizie che vi faranno sentire molto soddisfatti. Potrebbero riguardare l’entrata di una somma di denaro o di un’offerta che vi permetterà di guadagnare di più. Amore, in coppia: se vi state ponendo delle domande, è fondamentale una conversazione con il partner per rimettere tutto in carreggiata e fugare dubbi, tensioni che a torto vi preoccupano. Soli: siete esitanti, forse perché l’ultima relazione vi ha deluso ma non dovete alzare un muro tra voi e gli altri.

Oroscopo 17 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se vi sentite un po’ confusi, con la mente annebbiata, rallentate il ritmo e cambiate ambiente: farà miracoli per riattivare la produttività o di prendere le decisioni giuste per raggiungere un obbiettivo o realizzare un progetto. Quando la mente è rilassata, è più ricettiva ad ascoltare la voce interiore e ritrovare la chiarezza. Può trattarsi di una passeggiata nel verde o di un massaggio rilassante oppure di un incontro con un amico in un posto diverso da quelli che frequentate abitualmente. Amore, in coppia: volete sorprendere il partner e andrete in cerca di qualche idee per riuscire nel vostro intento. Trascorrerete una serata indimenticabile. Soli: potreste incontrare una persona che cambierà il vostro modo di vedere il futuro. E sì, sono possibili ottime e romantiche sorprese.