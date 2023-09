L’oroscopo del 6 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 6 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Le scorciatoie non vi faranno raggiungere un obbiettivo più velocemente dunque oggi fate leva sulla pazienza. Rallentate e seguite i passaggi corretti. Semplificate la routine, eliminate le distrazioni e concentratevi poiché potreste rimanere sorpresi di quanto tempo in più avrete a disposizione. Infine, evitate di parlare troppo ma soprattutto prima di esprimervi, riflettete. Amore: in coppia, con il partner oggi darete il meglio: sarete romantici, teneri, sorridenti. La vostra dedizione sarà ineccepibile. Soli: un incontro sarà splendido: l’altro/a in pochi minuti riuscirà a tirare fuori il meglio di voi. Andrete d’accordo su molti argomenti e vi completerete a vicenda: questa storia era scritta nel libro del destino.

Oroscopo 6 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste essere ansiosi di cogliere un’opportunità o di lanciarvi in un’iniziativa ma dovete prendere in considerazione anche altri fattori. Cosa pensano i familiari dei vostri piani? Se sono coinvolti avete predisposto un supporto adeguato? Prendete dunque il ​​tempo per mettere i puntini sulle “i” e porre attenzione anche ai più piccoli dettagli. Amore: in coppia, cercate di sorprendere la dolce metà con gesti insoliti e creativi. Le vostre iniziative risveglieranno la passione forse un po’ addormentata. Soli: c’è un momento per approcciare, un altro per affascinare, ma arriva quello in cui è necessario agire. Se vi sembra il più difficile è comunque il più importante poiché cambia la relazione. Dal discorso passate al bacio…

Oroscopo 6 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno in dissonanza con Sole e Mercurio annuncia una giornata in cui sarete molto impegnati, forse sovraccarichi di impegni e ciò accentuare stress e nervosismo. Non è escluso che dobbiate prendere una decisione riguardante una questione domestica o familiare e potrebbe essere necessaria un’attenta riflessione. Amore: in coppia, la vita a due ha bisogno di alcuni cambiamenti. Il partner è convinto che abbiate le soluzioni. Vi impegnate, trovate il ritmo giusto e insieme scoprite dei modi per migliorare il quotidiano. Soli: grande entusiasmo, complicità negli incontri e avete l’opportunità di incontrare la persona giusta, con cui dialogare in modo romantico e positivo. E’ tempo di lasciarvi andare alle emozioni.

Oroscopo 6 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno ed è un mercoledì in cui trarrete beneficio dedicando del tempo a voi stessi, soprattutto se ultimamente non vi siete fermati un attimo. L’opportunità di rilassarti per un po’ o di fare una passeggiata nel verde o in un posto che vi piace vi permetterà di ricaricarvi di belle energie. Amore: in coppia, la relazione va avanti con tenerezza e affetto. Nessun grosso disaccordo in vista e il tempo trascorso insieme la sera sarà tranquillo e rilassante. Soli: uscire a metà settimana? No grazie, preferite navigare su un’app di incontri. Non ci saranno molte persone online, ma a un certo punto flirterete dolcemente con qualcuno.

Oroscopo 6 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

In mente avete tante belle idee e progetti ma la dissonanza della Luna in Gemelli con Sole e Mercurio indica che dovete esaminarli con grande senso critico così da non prendere qualche abbaglio. Soprattutto se è coinvolto il denaro e dovete investire una somma. Parlatene con amico fidato, meglio prevenire che curare. Amore: in coppia, il motore della relazione oggi siete voi, pronti a rendere felice il partner. Il vostro romanticismo sarà al centro della serata, condividerete piaceri raffinati. Soli: l’autenticità dei vostri sentimenti sarà decisiva per convincere una persona ad approfondire un flirt. Lo/a farete sentire unico e meraviglioso. E funzionerà: vi vedrà come un/a potenziale partner.

Oroscopo 6 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se avete aspettative alte e al contempo dei dubbi, può essere il segnale che dovete esaminare più attentamente un’idea o un’opportunità, informarvi in modo più approfondito o fare delle ricerche. Tuttavia, le parole di incoraggiamento di un amico o di un familiare potrebbero restituire sicurezza in voi stessi e rappresentare uno stimolo positivo. Amore: in coppia, riguardo ad alcuni progetti vi aspettate dal partner un sostegno a tutto campo. Ma non dovreste assicurarvi che approvi? Chiedetevi se metterlo/a di fronte al fatto compiuto non sia una mancanza di rispetto e di fiducia. Soli: un amico o un parente potrebbero organizzare un incontro con una persona. Anche se l’idea inizialmente un po’ vi deprime sarete sorpresi e felici del risultato. Supererete tutti i timori!

Oroscopo 5 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) E’ un mercoledì in cui potreste capire come affrontate il lavoro quotidiano, quali sono i fattori di stress anche riguardo ai colleghi e di conseguenza, cosa dovete fare per gestire meglio eventuali frustrazioni. Soprattutto se alcune persone non si rapportano con autentica gentilezza. Ora siete più sicuri di voi stessi e non permetterete che vi mettano i piedi in testa! Amore: in coppia, largo al rinnovamento! Non cambierete partner ma nella relazione ci sarà un benefico cambiamento, anche nel quotidiano. Soli: avete fascino, carisma, il che vi consente di far perdere la testa a parecchie persone. Farete una strage di cuori!

Oroscopo 6 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In questo momento avvertite l’esigenza di lanciarvi in nuove idee e progetti ma non tutti tra quelli che vorreste coinvolgere saranno d’accordo. Molte persone sono caute e potrebbero non essere disposte a rischiare come invece vorreste fare voi. Evitate di insistere affinché cambino idea. Fate ciò che volete per conto vostro. Insistere le allontanerà. Amore: in coppia, oggi vi sarà impossibile litigare con il partner. Vi renderebbe tristi, non riuscireste a sopportare un’atmosfera pesante. Se sono presenti dei problemi ne parlerete con tatto e dolcezza. Soli: nonostante il timore di fare la scelta sbagliata, accetterete un invito. La simpatia dell’altro/a vi conquisterà e l’unica cosa che vorrete è che il flirt vada avanti.

Oroscopo 6 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Prima di buttarvi a capofitto in qualcosa che è al di sopra della vostra portata, fermatevi e analizzate la situazione. Anche se siete certi di ciò che volete fare, assicuratevi di avere una solida strategia. Inoltre, chiedere agli altri il sostegno necessario: non è un segno di debolezza ma di saggezza. Il lavoro sarà più leggero e molto più divertente! Amore: in coppia, se giustificate dovete accettare alcune critiche. Siate più gentili nei gesti e nelle parole: allontanerete potenziali conflitti e l’atmosfera sarà più rilassata. Soli: se qualcuno vi punzecchia evitate di arrabbiarvi, restituite pan per focaccia e susciterete il suo interesse. In ogni caso, non aspettatevi che nasca una relazione seria.

Oroscopo 6 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ il momento di affrontare qualcosa che è andato per il verso storto. Nessuno è esente dalla delusione, dal non riuscire in qualcosa. Fa parte del raggiungimento di un obiettivo, non importa chi siete o cosa avete fatto in passato. E’ inutile rimuginare, tentate invece ancora una volta, le cose potrebbero funzionare. Amore: in coppia, vi rendete conto che la relazione occupa un posto fondamentale nella vostra vita, dunque è necessario viverla al meglio e, per farlo, dedicare tempo e attenzione. Tutto ciò che darete sarà ricambiato. Entrambi raccoglierete i frutti. Soli: voglia di una storia ma al contempo siete tormentati da dubbi e paure legati al passato. Ma il primo bacio avrà un delizioso effetto curativo. Ascoltate il corpo, non sbaglia e i brividi di piacere sono la prova.

Oroscopo 6 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna Gemelli potreste chiedervi se credere o meno a ciò che dice una persona. Fidatevi dell’istinto e se ritenete che vi nasconda qualcosa, fate delle domande precise. E’ fondamentale se state per concludere un accordo o impegnarvi in qualcosa di importante. Non dovete sentirvi in colpa poiché è necessario capire com’è veramente la situazione. Amore: in coppia, nella relazione c’è una trasformazione; i progetti futuri si stanno concretizzando, tuttavia i pianeti vi consigliano di procedere con calma. Soli: attratti da una persona che fa parte della cerchia degli amici e la situazione vi fa sentire a disagio. Cercate di capire se l’interesse è corrisposto ma l’altro/a non mostra nulla. Per avere delle risposte dovrete lanciare numerosi segnali…

Oroscopo 6 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Più sensibili e permalosi del solito ma è pur vero che probabilmente avrete una buona ragione. Se una persona dovesse farvi innervosire anziché rimuginare esprimente sinceramente ciò che pensate. Non dovete pensare che l’altro si arrabbierà e vi volterà definitivamente le spalle, al contrario, sarà soddisfatto di una vostra spiegazione! Amore: in coppia, circola un po’ di instabilità, avete punti di accordo e altrettanti punti di disaccordo, passerete dalla tenera complicità a rapporti più conflittuali. Atmosfera che vi destabilizzerà. Soli: Indeciso su una scelta vi dividerete allegramente tra due persone senza però impegnarvi. Rimanderete gli appuntamenti, sperando in un segnale del destino che non arriverà.