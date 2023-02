L’oroscopo del 8 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 8 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Venere-Urano, accende il desiderio di fare qualcosa fuori dall’ordinario o frequentare persone che siano d’ispirazione, anche con più esperienza di voi. Il che vi permetterà di vedere la vita da una nuova prospettiva. Se, lavoro o vita personale, volete abbattere alcuni limiti questo è il momento giusto! Amore: in coppia, puntate su nuove avventure! Se il partner propone un viaggetto romantico non dovete rifiutare, è un’opportunità per rafforzare la relazione. Soli: l’amore convenzionale non soddisfa le vostre aspettative, preferite una storia originale. E oggi i pianeti hanno preparato uno splendido incontro.

Oroscopo 8 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

L’armonia tra Venere e Urano potrebbe provocare un incontro improvviso che farà brillare la vostra giornata. Si tratterà di una nuova conoscenza sul piano del lavoro o dell’amicizia ma entrambi vorrete approfondire la relazione. Al contempo, se con una persona c’è stato un malinteso è la giornata ideale per aprire un dialogo e chiarire. Amore: in coppia, potreste trovarvi di fronte a un problema inaspettato. Prima di reagire impulsivamente cercate di saperne di più. Soli: Se avete iniziato di recente una relazione, un’informazione potrebbe spingervi a metterla in discussione. Calma, da un male potrebbe nascere un bene!

Oroscopo 8 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Avete bisogno di un po’ di pace o calma in modo da poter ritrovare un equilibrio. Fate in modo di rilassarvi il più possibile, eliminate le distrazioni e riflettete su alcuni problemi che avete la tendenza a evitare. Vi sentirete meglio. Amore: in coppia, avete pianificato un fine settimana romantico o una cenetta a lume di candela? Va tutto bene fintanto che riuscite a staccare dalle abitudini quotidiane. Puntate sulle novità! Soli: cercate di essere meno rigidi con la persona che vi corteggia, un piccolo gioco di seduzione non ha mai fatto male a nessuno. Accogliete i complimenti, le lusinghe e poi perché non crederci?

Oroscopo 8 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Venere-Urano in Toro potrebbe spingervi a fare qualcosa di diverso per distinguervi nel settore o campo in cui lavorate attualmente. Potrebbe anche arrivare un’opportunità originale o stringerete un contatto professionale che vi offrirà la possibilità di imboccare un nuovo percorso più in linea con il vostro modo di essere. Amore: in coppia, è una buona giornata per una messa a punto e analizzare la relazione così da identificare chiaramente i miglioramenti da apportare. Parlatene insieme, vi avvicinerà ancora di più. Soli: seguite il vostro intuito e non le opinioni e i consigli degli altri!

Oroscopo 8 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avvertite il bisogno di parlare di un problema che a causa dell’orgoglio avete tenuto per voi, condividerlo oggi vi farà trovare un sostegno amorevole e potrebbe non essere così imbarazzante come pensavate. In questo momento più vi sentite meglio e più sarete in grado di sfruttare lo splendido transito di Giove d’aiuto a progredire! Amore: in coppia, non dovrete davvero fare uno sforzo per far capire al partner che l’amate. La sincerità de vostri sentimenti fa evolvere la relazione. Tra di voi è amore per sempre! Soli: riceverete una prova d’amore da una persona che desiderate da molto tempo. C’è un’alta probabilità, inoltre, che si stia preparando un incontro sul posto di lavoro. Aprite gli occhi!

Oroscopo 8 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’atmosfera è un po’ elettrica soprattutto con i familiari. Se non volete perdere la pazienza ignorate chi cerca di provocarvi, evitate di rimanere coinvolti in discussioni che potrebbero degenerare in una brutta litigata. State un po’ per conto vostro, fate qualcosa che vi rilassa: ad esempio, una lunga passeggiata nel verde. Amore: in coppia, passione al top, oggi deciderete di rivoluzionare l’eros e con il partner ne avrete di idee piccantine e originali. Soli: incontro con una persona che fa il vostro stesso tipo di lavoro. Potete parlarne, certo, ma non soffermatevi troppo sull’argomento. Ricordate che state cercando l’amore!

Oroscopo 8 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In questo momento detestate più del solito il caos e il disordine dunque è tempo di organizzarvi. Stabilire dei limiti per voi stessi e per chi vi circonda, vi permetterà di stabilire un buon equilibrio. Dare la priorità agli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere, presto vi permetterà di progredire e sarete più soddisfatti! Amore: in coppia, avrete voglia di testare il vostro fascino e non solo con il partner. Accade a chiunque! Se la relazione è solida, nessun problema ma in caso contrario… Soli: uscite dalla vostra tana! I passaggi odierni sono molto favorevoli agli incontri.

Oroscopo 8 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza odierna Luna-Nettuno, fate attenzione ai falsi amici e alle informazioni fasulle: occhi aperti! Con questo transito è inoltre importante che manteniate la vostra opinione di fronte a persone che hanno punti di vista diversi e che tenteranno di convincervi: evitate di lasciarvi fuorviare, mostrate fermezza. Amore: in coppia, alcuni commenti del partner vi sembreranno spiacevoli, penserete che ce l’abbia con voi. Potrebbe essere invece che la dolce metà sia solo un po’ stressato/a. Allontanate i pensieri negativi. Soli: con una persona potreste dare il via a una conversazione interessante, parlare della vostra vita. Mantenete comunque un po’ di mistero.

Oroscopo 8 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete positivi, fiduciosi e può essere un buon momento per migliorare la vostra presenza sui social media, avviare un blog, creare un sito Web o aprire un’attività online per vendere dei servizi o dei prodotti. Se inoltre avete intenzione di stringere nuove amicizie, troverete facilmente chi è sulla vostra lunghezza d’onda. Amore: in coppia, oggi vedete la vita in rosa, nella relazione circola armonia. Deciderete di mettere da parte eventuali preoccupazioni professionali per pianificare il futuro. Soli: farete di tutto per far funzionare il vostro fascino. E in effetti potete conquistare chi volete. Un consiglio: scegliete con saggezza…

Oroscopo 8 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Nettuno è possibile che ciò che prevedete, lavoro o vita privata, sia un po’ inaffidabile. Per oggi la cosa migliore è non dare ascolto all’intuito. In serata avrete sicuramente le idee più chiare e, inoltre, capirete esattamente cosa dovete fare per superare un ostacolo e raggiungere un obbiettivo! Amore: in coppia: oggi siete in modalità piacere o divertimento. Nella relazione introdurrete un’atmosfera accogliente e calda che accenderà l’eros! Soli: avete l’effetto calamita e poche persone saranno indifferenti al vostro fascino. Chi vi attrae avrà occhi solo per voi..

Oroscopo 8 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Venere-Urano state entrando in una fase ottimale nella professione e nelle finanze. Il pianeta rosa fa arrivare delle buone opportunità sul fronte denaro e sarete più sicuri del vostro status. Vi sarà più facile lanciarvi in nuove situazioni o apportare delle modifiche per migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, potreste guardare il partner con occhio critico, vedere solo i suoi difetti. E se invece vi soffermaste sulle sue qualità, pensare a cosa vi ha fatto innamorare? Soli: siete molto esigenti ma soprattutto diffidenti. Non avete intenzione di concedere la vostra fiducia alle persone che incontrate.

Oroscopo 8 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste avere il desiderio di intraprendere qualcosa di nuovo ma prima cercate di portare a termine quei piani e progetti che avete già avviato e toglierli di mezzo. Ciò di cui avete bisogno è fare tabula rasa in modo che quando tra un paio di settimane il Sole entrerà nel vostro segno sarete pronti per un nuovo inizio! Amore: in coppia, la vostra relazione ha bisogno di carburante, dunque non lesinate sui mezzi: esprimete i sentimenti e date prova di tenerezza con generosità. Soli: non lasciatevi destabilizzare dalle piccole preoccupazioni quotidiane, dovete guardare più lontano, più in alto. Cercate di sviluppare maggiore autostima!