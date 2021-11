Oroscopo domani domenica 28 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 28 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): mantenere la calma Oroscopo domani Cancro 28 novembre: umore Se volete trascorrere una domenica tranquilla, anche se avrete delle valide ragioni per innervosirvi o essere preoccupati, cercate di tenere sotto controllo le emozioni, mantenere la calma. Di sicuro sarete distratti dai vostri pensieri e non ascolterete chi vi circonda. E’ uno stato d’animo temporaneo, dunque non preoccupatevi se le persone penseranno che siate scortesi. Chi vi conosce sa bene che non lo siete. Oroscopo domani Cancro 28 novembre 2021: come va l’amore? In coppia: tenete presente un vecchio proverbio:”Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”. Soli: nel caso darete il via a un flirt, cercate di parlare di argomenti leggeri. Evitate di fare progetti e sognare in grande. Oroscopo domani 28 novembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): sincerità ma con tatto Oroscopo domani Scorpione 28 novembre: umore Con la dissonanza Luna-Nettuno circola confusione, avete difficoltà a esprimervi chiaramente e rischiate di dare messaggi ambigui. Il transito infatti indica che sarete molto sensibili alle vibrazioni delle altre persone e, per non offendere, potreste sforzarvi di dire la cosa giusta per non offendere e creare degli equivoci. La cosa migliore dunque, con amici e familiari è quella di essere sinceri ma ovviamente con il dovuto tatto. Oroscopo domani Scorpione 28 novembre: amore In coppia: passione e ancora passione. E’ una domenica da trascorrere vicini al partner. Soli: se volete incontrare il vero amore, cercate di essere più selettivi. Oroscopo domani 28 novembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): occhio a concedere fiducia Oroscopo Pesci 28 novembre: umore

E’ una domenica in cui, più del solito, dovete proteggervi dalle emozioni di chi vi circonda, ad ascoltare i loro problemi con grande empatia. Cercate di risparmiare le vostre preziose energie! Con la dissonanza Luna-Nettuno potreste inoltre essere spinti a credere alle parole di una persona o attribuire qualità che non possiede. Cautela dunque, non concedete la vostra fiducia a occhi chiusi!