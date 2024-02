L’oroscopo del 9 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 9 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 9 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Acquario rappresenta un invito ad essere socialmente aperti poiché ciò potrebbe comportare l’arrivo di alcune meravigliose opportunità. Di sicuro nelle amicizie, nel prossimo futuro ci saranno alcuni cambiamenti: nuove relazioni e impegni mentre altre le chiuderete. La Luna è infatti in dissonanza con Urano, potrebbe spingere a liberarvi da qualcosa o qualcuno che vi sta bloccando oppure di persone che vi appesantiscono con il loro atteggiamento negativo. In questo momento siete pronti a realizzare i vostri sogni e non dovete permettere a nessuno di ostacolarvi. Amore: in coppia, sono possibili progetti importanti, ad esempio un cambiamento di casa. E’ comunque una giornata ricca di positivi avvenimenti! Soli: splendide energie vi mettono in grado di corteggiare chi vi emoziona, vi intriga e la conquista è assicurata.

Oroscopo 9 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Acquario sosta nel vostro settore della carriera: il transito indica che nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti oppure alcuni tra voi imboccheranno una nuova direzione. Al contempo, potrebbe presentarsi un’opportunità inaspettata desiderata da tempo e potreste voler coglierla al volo. Fate attenzione: la voglia di fare progressi in tutta fretta potrebbe farvi commettere un errore di giudizio: non lanciatevi in nessuna situazione senza prima averla verificato a fondo tutti gli aspetti e i dettagli, poiché potrebbe rivelarsi una delusione. Amore: in coppia, il partner cercherà di imporre il suo punto di vista e ciò scatenare piccole tensioni. Rimanete aperti al dialogo. Soli: è sul posto di lavoro che potrebbe esserci un incontro e sarà amore a prima vista. La vostra vita sentimentale ha una svolta inaspettata.

Oroscopo 9 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna Nuova in Acquario è imperativo uscire dalla routine e ampliare i vostri orizzonti, guardare la vita da una prospettiva diversa, sentirvi liberi, privilegiare la vostra indipendenza. In mente oltretutto potreste avere delle idee, progetti che nell’arco dei prossimi sei mesi farete in modo di trasformare in realtà. Ciò vi farà intravedere il futuro successo, quella bella sensazione di cui avete bisogno per sentirvi sicuri con voi stessi e con chi vi circonda. Il transito accende la vostra curiosità e al contempo fa emergere delle nuove possibilità da cogliere al volo! Amore: in coppia: la relazione ritrova slancio, ripartirete insieme alla conquista del benessere sentimentale. Soli: con la Luna Nuova in Acquario, navigherete online a tutto campo per incontrare la persona giusta. Andrà tutto bene, in programma c’è un appuntamento.

Oroscopo 9 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Acquario sosta nel vostro settore della trasformazione e annuncia un nuovo inizio, il desiderio di riuscire in un obiettivo può diventare notevole e vorrete raggiungerlo a tutti i costi anche se per fare spazio dovesse significare mollare definitivamente qualcosa. Su un altro piano: il transito accende il desiderio di eliminare le frustrazioni, il dispiacere dalla vostra vita. I rapporti con un’amico che vi dà sempre sui nervi, potrebbero arrivare a un punto critico e sarete spinti improvvisamente e rapidamente a porre fine alla relazione senza rimpianti. Amore: in coppia, è una giornata in cui puntare al compromesso permetterà di evolvere insieme al partner in modo appagante. Soli: è un buon momento per approfondire le relazioni con nuove conoscenze. C’è il risveglio dell’amore!

Oroscopo 9 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Novilunio in Acquario sosta nel vostro settore delle relazioni, di lavoro o personali: potrebbe avere un impatto su entrambi ma nella maggior parte dei casi è il lato professionale che subirà la dissonanza con Urano. Il passaggio spinge a staccarvi da una situazione di lavoro per esplorare altre possibilità oppure potrebbero esserci dei cambiamenti che forse non saranno di vostro gradimento, Ma non è escluso che potreste avere il desiderio di non fare più parte di un’impresa e di crearne una vostra. E’ il momento perfetto per definire una strategia pensando al futuro. Amore: in coppia, sbalzi d’umore, un momento siete dolci e teneri e un altro indifferenti! Soli: lo status potrebbe cambiare rapidamente! Numerosi contatti, incontri che stravolgono le vostre previsioni. Dovrete solo scegliere.

Oroscopo 9 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna Nuova in Acquario se non siete soddisfatti di alcuni aspetti del vostro lavoro è un buon momento per parlarne sinceramente con il boss. Esprimervi ora è fondamentale per affrontare e risolvere qualsiasi problema. In caso contrario, ovvero tacendo, potreste in seguito ribellarvi e cambiare alcune regole facendo di testa vostra. Infine, se l’attuale impiego non vi appaga, è un ottimo periodo per cercare altrove. Su un altro piano: il transito rappresenta una splendida opportunità per cambiare lo stile di vita, introdurre nuove e più salutari abitudini. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di cambiamento. Riguardo a un progetto a due, prenderete le decisioni giuste. A unirvi è una grande complicità. Soli: potreste dare il via a una relazione e troverete proprio ciò di cui avete bisogno. Questa novità porterà un po’ di ordine e dolcezza nella vostra vita attualmente un po’ caotica.

Oroscopo 9 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Acquario è il transito perfetto per dare il via a un nuovo inizio, a qualcosa che nella vostra vita farà una differenza positiva. Di sicuro raggiungerete il successo! Se avete in cottura un progetto personale o di lavoro che vi entusiasma, potrebbe essere il momento di imboccare una direzione inaspettata ma utile! Potreste dedicarvi a un nuovo hobby o riprenderne uno che avete mollato oppure trasformare una vostra abilità in un’attività redditizia. Anche se il passaggio scatena un po’ di agitazione, una piccola scossa potrebbe essere ciò di cui avete bisogno per apportare dei cambiamenti significativi. Amore: in coppia: un’atmosfera sensuale vi fa l’occhiolino! Volete sorprendere la dolce metà a suon di passione! Soli: l’amore, oggi potrebbe nascondersi nella cerchia delle amicizie! Qualcuno vi guarda con dolcezza.

Oroscopo 9 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Acquario punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia: vi sentite pronti a mettere in atto quei cambiamenti che avete in mente da tempo. Nell’arco delle prossime settimane sarete spinti a entrare in azione: metterete ordine, farete più spazio, abbellirete l’abitazione. A volte anche un piccolo oggetto può cambiare l’atmosfera in modo positivo. Per alcuni Scorpione non è escluso un trasloco. Il Novilunio apre un nuovo capitolo nella vostra vita personale: potreste scoprire che è arrivato il momento di operare un cambiamento anche in famiglia. Amore: in coppia, i pianeti gettano qualche ombra sulla relazione, vi spingono ad analizzarla per valutarne definitivamente l’affidabilità e all’occorrenza decidere se andare avanti. Soli: evitate inutili confronti e sterili discussioni. I pianeti accentuano il vostro fascino ma fate attenzione alla tendenza a imporvi.

Oroscopo 9 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Acquario per il vostro segno è un transito eccellente: sarete dotati più del solito di senso dell’umorismo, entusiasti e pronti a creare intorno a voi una bella atmosfera. Nella vita sociale probabilmente sarete al centro di tutti gli incontri a cui parteciperete. In ogni caso, esprimete pure liberamente le vostre opinioni, ma non dovete sminuire quelle degli altri. Nell’arco dei prossimi sei mesi avrete delle idee innovative, originali che potrete concretizzare. Ma non solo: è un ottimo momento per guardare i problemi da una nuova prospettiva e risolverli. Buona fortuna! Amore: in coppia: provate una forte passione per la dolce metà, è un’avventura a due fondamentale e magica. Soli: il vostro atteggiamento è spontaneo e in tanti/e vi corteggiano. E in programma c’è un bellissimo incontro d’amore!

Oroscopo 9 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Novilunio in Acquario vi spinge ad apportare modifiche nel vostro settore delle finanze. Un evento o un’informazione vi faranno entrare in azione così da risolvere i problemi e a trovare nuovi modi per aumentare le entrate. Il transito al contempo accentua il vostro lato rigoroso, soprattutto per quanto riguarda le finanze. E’ giusto avere un atteggiamento cauto ma attenzione a non sconfinare nell’eccesso e chiudere completamente i cordoni della borsa. Comportamento che vale in tutti gli ambiti della vostra vita: passare dal tutto al niente non è mai una buona idea. Amore: in coppia, gli sbalzi d’umore appesantiscono l’atmosfera e causare discussioni o freddezza. Calmatevi, rilassatevi, cercate di essere più affettuosi. Soli: non è la giornata giusta per lanciare un invito a chi vi attrae. Rimandate.

Oroscopo 9 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova nel vostro segno è in dissonanza con Urano: il desiderio è quello di liberarvi definitivamente da una situazione che vi limita e anche da una serie di fastidi – o forse guai – che da mesi vi perseguitano e vi danno la sensazione di fare continui giri sulle montagne russe. Oggi si apre un nuovo ciclo e il Novilunio indica che ce la farete. Il transito vi dota di splendide energie, siete in grado di apportare dei cambiamenti positivi, le cose si risolveranno e nell’arco dei prossimi sei mesi andranno sempre meglio: il vostro futuro si prospetta luminoso! Amore: in coppia: a causa di alcune divergenze di opinione, sulla relazione c’è qualche nuvoletta. Ma è sciocco, per così poco, rovinare i momenti di felicità! Soli: avvertite parecchio il peso della solitudine ma non dovete scoraggiarvi! La ruota gira e arriverà anche il vostro turno.

Oroscopo 9 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Novilunio in Acquario rappresenta un invito a riflettere con calma sui vostri punti di forza e soprattutto sulle vostre debolezze, quelle che vi rallentano. La prossima Luna Nuova sarà in Pesci, dunque avete del lavoro da fare su voi stessi così da aprire il vostro anno astrologico al meglio, essere lucidi su ciò che dovete fare per acquisire maggiore consapevolezza di quello che vi blocca e impedisce di impegnarvi al massimo. Il transito vi offre un altro consiglio: è essenziale imparare quando dire sì e quando invece dire no alle richieste di chi vi circonda. Amore: in coppia: tutto va meglio. Se ultimamente ci sono stati dubbi o tensioni, la situazione torna alla normalità. Mostrate il reciproco amore! Soli: pochi incontri ma saranno costruttivi, vale a dire che da ogni conversazione trarrete vantaggio. Anche se l’amore non sta ancora bussando alla vostra porta, siete sicuri che tutto sta andando meglio.