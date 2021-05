Oroscopo Bilancia Giovedì 6 Maggio, Oroscopo Acquario giovedì 6 maggio 2021, Oroscopo Gemelli 6 Maggio 2021

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 6 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): parlare di un “segreto”



Oroscopo Gemelli domani giovedì 6 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di Giovedì 6 Maggio per il segno dei Gemelli?

Con la Luna in Pesci oggi siete distratti, con la testa tra le nuvole e rischiate di dimenticare delle cose importanti, ad esempio un appuntamento (anche online). Non ci penserete ma quando sarà troppo tardi e ve ne ricorderete, vi morderete le mani.

Al contempo, forse è la giornata giusta per parlare di un “segreto” che vi pesa, qualcosa a cui vi siete aggrappati e vi fa sentire a disagio. Condividetelo con qualcuno di cui vi fidate. Sfogarvi potrebbe essere un sollievo e vi chiederete perché non l’abbiate fatto prima.

Previsioni Oroscopo Gemelli di domani giovedì 6 maggio: amore

In coppia: metterete in atto delle idee piccantine che movimenteranno piacevolmente la serata. Non aggiungiamo altro.

Soli: voglia di leggerezza e oggi, seppure con una certa attenzione, vi lancerete in qualche intrigante avventura effimera.

Oroscopo 6 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): prendere una posizione

Oroscopo Bilancia di giovedì 6 maggio: umore

E’ un giovedì in cui all’apparenza potrebbe sembrare più facile andare avanti evitando di prendere decisioni, ma una persona potrebbe spingervi a farlo. Se avete evitato di parlare per timore di quello che pensano gli altri, è evidente che non avrete altra scelta che andare avanti.

Rimanere dietro le quinte può sembrare più facile, ma ci sono momenti in cui non è possibile evitare di prendere una posizione, e ciò potrebbe essere ciò che vi viene richiesto oggi.

Oroscopo Bilancia di giovedì 6 maggio: amore

In coppia: occhio ai malintesi. Se passate un momento di crisi trovate delle soluzioni creative che vi permetteranno di risolvere la situazione.

Soli: è tempo di proiettarvi nel futuro e aprirvi a nuovi orizzonti, vivere nuove esperienze. Ma il cuore oggi se ne sta per conto suo.

Oroscopo 6 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): l’arrivo di una proposta

Oroscopo Acquario di giovedì 6 maggio: umore

Potete scegliere: focalizzare l’attenzione su una questione e pensarci senza sosta entrando in ansia oppure mollare momentaneamente la presa ed evitare la tendenza a voler controllare tutto. Si tratterà di poche ore ma è evidente che vi farà un gran bene non essere maniaci del controllo e della supervisione.

Più in generale, grazie al transito positivo di Mercurio in Gemelli i contatti, le conversazioni saranno soddisfacenti, non è escluso inoltre l’arrivo di una proposta.

Oroscopo Acquario di giovedì 6 maggio: amore

In coppia: potrebbe esserci qualche contrarietà, forse tenterete di convincere a tutti i costi il partner della bontà di una vostra idea. Non è giornata, desistete.

Soli: Se avete deciso di annullare un appuntamento o di stare per conto vostro, fate bene. Rimandate a domani.

