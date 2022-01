Nel caso abbiate bisogno di un consiglio, chiedete soltanto a una persona di cui vi fidate. Nei prossimi giorni circolerà parecchia confusione e rivolgendovi a più persone rischiate di non capirci più niente. Mantenete le cose semplici e troverete la soluzione. In questo momento con il Sole in Capricorno, l’atmosfera inoltre vira verso il pessimismo. Cercate di non prestare troppa attenzione.

In coppia: evitate di rimanere accampati sulle vostre posizioni e cercate di trovare un compromesso. Soli: un incontro sarà abbastanza piacevole ma a causa di qualche battuta di cui sarete vittime, non concluderete nulla…

Oroscopo domani Bilancia di martedì 11 gennaio: umore

La dissonanza Marte-Nettuno potrebbe spingervi a impegnare le energie in qualcosa che a conti fatti potrebbe rivelarsi una causa persa. Prima di sacrificare il tempo e le energie, riflettete attentamente su cosa vi motiva a farlo e cosa ne trarreste. Se nessuno dei due è soddisfacente, orientate tranquillamente l’attenzione altrove. E’ indispensabile dare la priorità alla praticità. Oroscopo domani Bilancia di martedì 11 gennaio: amore In coppia: è meraviglioso assaporare un amore ricambiato. Con il partner siete inseparabili ma fate attenzione a non costruire intorno a voi una gabbia dorata. Soli: prestate più attenzione al modo in cui le persone vi guardano, alcune provano per voi l’amore con la A maiuscola! Oroscopo domani 11 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una persona vi irriterà

Oroscopo domani Acquario di martedì 11 gennaio: umore

Al vostro segno i pianeti inviano vibrazioni abbastanza positive eppure sembra che qualcosa vi preoccupi. Non è escluso che una persona vi faccia arrabbiare, sia motivo di irritazione. Di solito l’Acquario risolve il problema velocemente ma oggi vi sentite bloccati. Non siete in grado di parlare delle vostre emozioni o dello smarrimento che provate, il che significa che vi è difficile affrontare l’impatto emotivo.

Oroscopo domani Acquario di martedì 11 gennaio: amore

In coppia: potreste pensare che il partner vi nasconda qualcosa, sentirvi esclusi ma tacere anziché parlare. Il che potrebbe scatenare dei malintesi.

Soli: volete tutto e il contrario di tutto: non è il modo migliore per sperare in una relazione stabile.