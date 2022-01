Oroscopo domani 1 febbraio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 1 febbraio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): sviluppi entusiasmanti

Oroscopo domani Ariete umore

L’odierna Luna Nuova in Acquario apre un periodo di sviluppi entusiasmanti, che potrebbero prendere il via in occasione di un evento sociale o di una riunione di amici. Questa vivace fase lunare rappresenta un invito ad essere socialmente aperti poiché ciò potrebbe comportare alcune meravigliose opportunità. Allo stesso tempo, la dissonanza con Urano, potrebbe spingere a liberarvi da qualcosa che vi sta bloccando.

Oroscopo domani Ariete 1 febbraio amore

In coppia: sono possibili anche grandi progetti, ad esempio un cambiamento di casa. E’ comunque una giornata ricca di positivi avvenimenti! Soli: splendide energie vi mettono in grado di corteggiare chi vi emoziona, vi intriga e farete una conquista. Oroscopo domani 1 febbraio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): staccarvi da una situazione Oroscopo domani martedì 1 febbraio Leone umore

La Luna Nuova in Acquario punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni, di lavoro o della vita personale. Entrambe potrebbero risentirne ma nella maggior parte dei casi è il lato professionale che subisce la dissonanza del Novilunio con Urano. Il passaggio spinge a staccarvi da una situazione di lavoro per esplorare altre possibilità e in particolare quella di non far più di un’azienda, ma di crearne una propria.

Oroscopo domani martedì 1 febbraio Leone amore

In coppia: sbalzi d’umore, un momento siete dolci e teneri e un altro indifferenti! Soli: lo status potrebbe cambiare rapidamente! Numerosi contatti, incontri che stravolgono le vostre previsioni. Dovrete solo scegliere.

Oroscopo domani 1 febbraio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): al centro di tutti gli incontri

Oroscopo 1 febbraio Sagittario: umore

Il Novilunio odierno in Acquario è in buon aspetto con il vostro segno e nella vostra vita aggiunge un po di fantasia, e come tutti, ne avete hai bisogno. Sarete dotata di senso dell’umorismo e pronti a creare intorno a voi una buona atmosfera. Nella vita sociale probabilmente sarete al centro di tutti gli incontri a cui parteciperete. In ogni caso, esprimete pure liberamente le vostre opinioni, ma non dovete sminuire quelle degli altri.

Oroscopo domani Sagittario 1 febbraio: amore

In coppia: provate una forte passione per la dolce metà, è un’avventura a due fondamentale e magica. Soli: il vostro atteggiamento è spontaneo e in tanti/e vi corteggiano. E in programma c’è un bellissimo incontro.

