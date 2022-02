Oroscopo domani 12 febbraio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Soli: in cerca di un ideale perfetto e non sarà facile trovare una persona che corrisponda. E se abbassaste un pochino le aspettative?

La Luna in Cancro è d’aiuto a stringere nuove amicizie, è inoltre un sabato all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Sarete pronti a dare una mano, anche di tipo pratico a chi ne ha bisogno e visto che la Luna è in buon aspetto con Giove e Urano, all’occorrenza anche voi otterrete l’aiuto e il supporto di cui avete bisogno. Ma non solo: qualsiasi incontro sarà stimolante e divertente.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 12 febbraio 2022

In coppia: è un buon momento per riaccendere l’amicizia con il partner, cercare il modo per ridere e divertirvi insieme.

Potreste essere spinti a mettervi sotto pressione per portare a termine le cose, ma i passaggi astrali odierni al vostro segno consigliano il relax, fare qualcosa di divertente. Incontri, inviti, un pranzo o una cena con gli amici sono nel menu del fine settimana e a voi, che non siete sempre molto socievoli, piacerà la compagnia degli altri. La possibilità di chiacchierare e divertirvi ricaricherà di belle energie!

Oroscopo domani Capricorno amore sabato 12 febbraio

In coppia: il partner si farà in quattro per accontentarvi ma ai vostri occhi non sarà sufficiente. Quanto siete esigenti…

Soli: un/a ex potrebbe contattarvi ma visto che la storia si è conclusa male, non vi “incanterà” più di tanto. Ma comunque non saprete come reagire.