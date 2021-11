Oroscopo domani 12 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 12 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): la sensazione che tutto sia urgente

Oroscopo domani Ariete umore

E’ un venerdì in cui avrete la sensazione che tutto sia urgente e ciò ovviamente scatenerà nervosismo. Anche in chi vi circonda e che non altrettanto pressato quanto voi… Calma, soprattutto se siete alle prese con un problema che vi assilla da un po’ di tempo. Anziché dare la colpa alle circostanze, è tempo di prendere in considerazione la vostra parte di responsabilità. A quel punto, riuscirete a risolvere. Oroscopo domani Ariete 12 novembre amore

In coppia: avrete la sensazione che il partner sia distaccato/a, vi trascuri. Ma non è per caso che siete troppo esigenti? Soli: potreste dare il via a una storia ma dovete essere pazienti. Ovvero, non volere tutto e subito. Oroscopo domani 12 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ciao ciao allo stress

Oroscopo domani venerdì 12 novembre Leone umore

Bilanciare gli impegni professionali e personali potrebbe essere stato stressante, ma fortunatamente da oggi non vi sentirete sotto pressione. Sarà più facile concentrarvi sulle responsabilità, sugli obblighi di lavoro. Non è escluso tuttavia che questo venerdì ci sia una discussione accesa in famiglia. Potrebbero volare parole grosse, dire cose che nemmeno pensate. Allora, cercate di non accendervi come fiammiferi, prima di parlare contate fino a cento.

Oroscopo domani venerdì 12 novembre Leone amore

In coppia: c’è armonia, farete progetti a due per il futuro che rafforzeranno l’unione. Soli:: un incontro sarà promettente, lascerà intravedere una relazione importante.

Oroscopo domani 12 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate di rimandare

Oroscopo 12 novembre Sagittario: umore

La tentazione odierna è quella di rimandare ciò che dovreste fare, per oggi prendervela comoda. La dissonanza Sole-Nettuno spegne la vostra determinazione e potrebbe spingervi a lasciare che le cose seguano il loro corso, anche se sono urgenti. Ma con la dissonanza Mercurio-Urano – domani – sarebbe una saggia idea darvi da fare e risolvere il più possibile il prima possibile.

Oroscopo domani Sagittario 12 novembre: amore

In coppia: è meglio non affrontare discussioni impegnative. Per oggi lasciate perdere… Soli: molto esigenti e forse dovreste rivedere le vostre aspettative. Nessuno è perfetto, nemmeno voi.

