Oroscopo domani 13 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze. Sarete spinti a rafforzare in questo senso la sicurezza sia parlandone con i familiari e prendendo alcune decisioni, sia trovando dei modi per aumentare le entrate. Avete in mente progetti per il futuro? Sfruttate lo slancio di cui vi dota il buon aspetto Luna-Nettuno per fare i primi passi verso la loro concretizzazione.