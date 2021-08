Oroscopo domani 16 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 16 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): prendere le cose con leggerezza



Oroscopo domani Toro umore

Venere entra in Bilancia, fino al 10 settembre, e il transito introdurrà più piacere e armonia al vostro quotidiano, incluso il lavoro, le abitudini e la forma fisica. Mettere ordine nella vostra vita, produrre, organizzare sarà molto divertente e, inoltre, attraverso il lavoro potreste stabilire contatti piacevoli. In ogni caso prenderete le cose con calma e leggerezza. E nel lavoro, non è escluso l’arrivo di nuove opportunità.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: passione al top, esprimete apertamente i sentimenti, è il momento delle decisioni importanti.

Soli: è un lunedì in cui potrebbe esserci un incontro promettente e, chissà?, forse nascere una relazione.

Oroscopo domani lunedì 16 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): miglioramento nelle finanze

Oroscopo domani lunedì 16 agosto Vergine umore

Venere esce dal vostro segno e fino al 10 settembre sosterà in Bilancia, nel vostro settore del denaro. Il transito accentua il desiderio di gratificazioni, l’attrazione per gli oggetti belli e costosi. E di sicuro non resisterete, vi lancerete in qualche acquisto. Più in generale, nelle finanze potrebbe esserci un miglioramento, qualche opportunità vi metterà in grado di guadagnare di più. E’ il momento ideale anche per chiedere un aumento di stipendio.

Oroscopo domani vergine per l’amore di lunedì 16 agosto 2021

In coppia: la relazione è più forte che mai, potete dunque fare progetti per il futuro. A unirvi è anche una grande complicità.

Soli: una persona scatena emozioni forti. Se dovesse presentarsi l’occasione, fate il primo passo, osate!

Oroscopo domani lunedì 16 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): passi avanti nella carriera

Oroscopo di domani lunedì 16 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Venere sbarca in Bilancia, dove sosterà fino al 10 settembre. Il transito vi permetterà di fare passi avanti nella carriera, migliorare la reputazione. Il boss, o qualsiasi superiore, nei vostri confronti sarà particolarmente ben disposto, vi permetterà di progredire, ottenere dei riconoscimenti per il lavoro svolto. Tenete presente che con questo transito, l’immagine conta molto. Migliorare il look sarà utile anche nella professione.

Oroscopo domani capricorno amore lunedì 16 agosto

In coppia: dolcezza e tenerezza danno nuovo slancio alla relazione, saprete come fare per ravvivare la fiamma (se fosse eventualmente un po’ spenta).

Soli: lasciate che le persone abbiano la possibilità di avvicinarsi. Più disponibilità e sarete piacevolmente sorpresi dai risultati.

