Oroscopo domani 2 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con Mercurio in Acquario potrebbe arrivare una buona offerta di lavoro. Il problema è che potrebbe essere lontano da dove vivete. Ma per alcuni non sarà un problema, anzi saranno felici di doversi spostare! Al contempo con la Luna nuova in Capricorno potreste chiudere determinate relazioni, mollare alcuni schemi comportamentali o situazioni. Ma nel caso voleste rafforzare un legame è il momento ideale.

In coppia: zero disaccordi, con il partner oggi nulla vi sembrerà più impossibile. L’unione fa la forza!

Oroscopo domani Bilancia di domenica 2 gennaio: umore

Con il Novilunio in Capricorno, oggi e nei prossimi giorni tutto ciò che è legato alla casa, alla famiglia e alle vostre radici, potrebbe acquisire importanza. La decisione di trasferirvi, ampliare la famiglia può portare allo scoperto nuove possibilità e idee. Al contempo, l’arrivo odierno di Mercurio in Acquario è molto favorevole: avrete grande libertà di esprimervi e in positivo o negativo dire ciò che avete nel cuore. Oroscopo domani Bilancia di domenica 2 gennaio: amore In coppia: il reciproco amore indica che la relazione è perfetta! Medaglia d’oro dai pianeti. Soli: godrete della splendida e romantica compagnia di una persona incontrata nei giorni giorni scorsi! Oroscopo domani 2 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): informazioni importanti

Oroscopo domani Acquario di domenica 2 gennaio: umore

Mercurio in Acquario vi permette di aprire l’anno il modo positivo: sicuramente svilupperete brillanti idee, il vostro talento sarà accentuato e, inoltre, potrebbero arrivare informazioni importanti. Concentratevi sugli obbiettivi che volete raggiungere e condivideteli, fate sentire la vostra voce! Il Novilunio in Capricorno odierno indica inoltre che dovete credere in voi stessi, è tempo di avere una nuova prospettiva nel lavoro e nella vita in generale!

Oroscopo domani Acquario di domenica 2 gennaio: amore

In coppia: nella relazione c’è armonia e complicità, avrete occhi solo per il partner che ricambierà.

Soli: prima di lanciarvi nella conquista di un cuore, accertatevi che l’altro/a sia interessato/a…