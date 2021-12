Oroscopo domani 22 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: cercate di affascinare nuovamente e più di sempre il partner, oggi non sarà in grado di resistervi! Soli: non dovete chiudere la porta solo perché siete delusi dall’atteggiamento di alcune persone. Evitate di fare di tutta l’erba un fascio. . Oroscopo domani mercoledì 22 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): risentiti con le persone care Oroscopo domani mercoledì 22 dicembre Vergine umore

Con la Luna in Leone alle spalle del vostro segno, oggi potreste provare risentimento se le persone care o i colleghi non vi daranno una mano come invece fate sempre voi e persino uscire dai gangheri se vi sentirete dati per scontati. Ammetterete che dipende anche un po’ da voi ma anziché arrabbiarvi soprattutto in famiglia, assegnate alcuni compiti così da stabilire un equilibrio.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di mercoledì 22 dicembre 2021 In coppia: piccoli problemi richiedono molta energia. Vi immaginate tra le braccia del partner che sussurra dolci parole ma è solo un sogno. Dov’è finito il vostro spirito di iniziativa? Soli: metterete in discussione alcune decisioni o scelte prese poco tempo fa. Tutti hanno il diritto di sbagliare… Oroscopo domani mercoledì 22 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitate di prestare denaro Oroscopo di domani mercoledì 22 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

La Luna in Leone è in dissonanza con Saturno e Urano e potrebbe avere un impatto sulle vostre finanze. Ponete la massima attenzione agli affari o a prestare dei soldi agli amici: rischiate di perdere sia il denaro che l’amico… Potreste inoltre dover far fronte a spese impreviste. In questo momento evitate di aprire il portafoglio e aspettate due giorni, quando termineranno queste vibrazioni planetarie.