L’oroscopo del 20 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 20 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) Al vostro segno, è noto, non piace ricevere ordini, seguire le regole ma oggi potreste essere particolarmente testardi. Se i problemi che avete con le figure autoritarie si stanno insinuando in una relazione personale anziché reagire e partire in quarta, dovreste pensare alle conseguenze e dunque allentare la presa. In caso contrario, potreste causare seri danni a un legame stretto. Prima di ribellarvi, riflettete. Amore: in coppia, potreste avvertire il bisogno di controllo o dominio e ciò comportare un cambiamento brusco nella relazione. Dite no alle lotte di potere, non ne vale la pena. Soli: farete un passo indietro rispetto alla vostra situazione, dovete esaminarla con obbiettività. Oroscopo 20 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) La vostra attenzione potrebbe essere focalizzata su qualcosa di interessante al punto che vi sarà difficile provare entusiasmo per un progetto. Ma con i pianeti schierati favorevolmente al vostro fianco, l’impegno vi permetterà di trarre vantaggio. I risultati che otterrete nel giro di poco tempo, saranno fondamentali per il futuro, dunque provateci anche se lo considerate terribilmente noioso. Amore: in coppia, oggi sarete molto esigenti, al partner farete parecchie richieste e l’atteggiamento scatenare delle tensioni nella relazione. Se potete, state un po’ per conto vostro. Soli: non è la giornata ideale per avere incontri. Tutti vi daranno sui nervi. Oroscopo 20ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Chi vi circonda, colleghi o amici, oggi è pronto a offrire dei consigli ma chiedetevi se fareste bene a seguirli. Non è detto che siano totalmente disinteressati o utili… Qualcuno infatti potrebbe tentare di manipolarvi in modo sottile, così da farvi imboccare la direzione che ha in mente. Ascoltate ciò che gli altri dicono ma alla fine fate solo ciò che ritenete giusto per voi. Amore: in coppia, se qualcosa vi turba, parlatene con il partner. Chiedete tempo, pazienza e attenzione. Applicando questi pochi consigli riuscirete a superare qualsiasi tensione. Soli: nelle conversazioni forse sarete un po’ troppo diretti e franchi ma se non altro non perderete tempo.

Oroscopo 20 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste sentirvi costretti a fare qualcosa e per questo avere una discussione accesa con qualcuno. Andate a fondo e cercate di capire qual è il vero motivo per cui vi inalberate: i problemi potrebbero risalire all’infanzia o all’adolescenza e offuscare la vostra capacità di giudizio. Fate un passo indietro e riequilibrate le vostre emozioni. Anziché evitarlo, affrontate il vero motivo del conflitto. Amore: in coppia, comunicate in modo più efficace e riuscirete a far passare i messaggi che avete in mente. State entrando in un periodo più armonioso. Soli: esigenti nei criteri di selezione. Approfittate di questa giornata per aprirvi a nuovi incontri, rimanendo fedeli ai vostri desideri e alle vostre esigenze. Oroscopo 20 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Qualcosa a cui eravate interessati, ad esempio un progetto, oggi potrebbe perdere il “fascino”, l’entusiasmo iniziale potrebbe essere svanito e ora volete mollare, tirarvi fuori. E’ facile scappare nel tentativo di limitare i danni ma chiedetevi se sia un atteggiamento saggio. In questo momento potrebbero esserci, è vero, alcuni ostacoli ma con un po’ di astuzia li risolverete. Amore: in coppia, avete un buon ritmo e lo mantenete. Non permettete a nessuno di turbare la relazione. Siete uniti. La vitalità e la forza sono contagiose. Soli: una bella serata in programma. E’ possibile che incontrerete un/a Leone solo come voi e facciate i fuochi d’artificio!

Oroscopo 20 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Quando vi concentrate su qualcosa nulla può impedire di realizzarlo e vi impegnate parecchio. Ma oggi siete impazienti e non vedendo velocemente dei risultati potreste essere tentati di prendere delle scorciatoie il che non è da voi. Scegliere la strada più facile può segnalare, ad esempio, il timore di fallire. Andate avanti un passo alla volta: siate strategici e come sempre, ce la farete. Amore: in coppia, le vostre aspettative sono legittime ma oggi il partner potrebbe accusarvi di essere molto esigenti. Accettando un compromesso farete spazio alla complicità. Soli: la Luna in Capricorno vi spinge a cercare una relazione stabile. Non esitare ad uscire, ad attendervi c’è una sorpresa.

Oroscopo 20 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) E’ un venerdì in cui avete la possibilità di correggere il tiro riguardo a qualcosa che non è andato nel verso giusto. Se vi hanno dato la colpa per qualcosa che non avete commesso, oggi potete chiarire e dimostrare la vostra innocenza. Dovrete farlo attraverso delle prove, è innegabile, ma con lo stato d’animo attuale avrete modo di difendere con coraggio i vostri diritti. Sarete vincenti. Amore: in coppia, anche se provi un profondo amore per il partner, mettete in discussione alcuni aspetti della relazione e volete impegnarvi in conversazioni costruttive. Soli: gli aspetti odierni sono d’aiuto a capire perché in questo momento vi è difficile mantenere una relazione stabile. E questo è già un passo importante.

Oroscopo 20 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui potreste mettervi mentalmente sotto pressione per risolvere un problema ma non sapere bene come procedere. Solitamente riguardo alle questioni personali o di lavoro avete un approccio concreto, parlate chiaramente ma ora potreste avere il timore di dare un dispiacere a una persona. Tuttavia se volete liquidare il problema dovrete essere sinceri. Amore: in coppia, con il partner tutto va bene anche se vi vedete poco a causa degli impegni di lavoro. In ogni caso fate del vostro meglio per far funzionare la relazione, raddoppiate le piccole attenzioni. Soli: molto convincenti, molto disponibili: queste qualità vi rendono attraenti e intriganti. Conquisterete e sarete conquistati!

Oroscopo 20 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se di solito con una persona non avete problemi ad andare d’accordo, con i passaggi odierni potreste avere dei battibecchi su tutto. Siate pazienti. Può essere che desideriate entrambi la stessa cosa, abbiate lo stesso obbiettivo ma ci arrivate da angolazioni diverse. Per mettere la parola fine a questa situazione di stallo, forse varrebbe la pena di scendere a qualche compromesso. Amore: in coppia, i passaggi odierni potrebbero creare degli attriti. Ricordate di comunicare: esprimetevi, ascoltate attentamente ciò che dice il partner e tutto andrà bene. Soli: avete l’opportunità di iniziare una relazione nuova, solida e duratura o di ricostruire la relazione con un/a ex su basi migliori, più appaganti.

Oroscopo 20 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Evitate di essere troppo esigenti con voi stessi. Se capite che state pensando o parlando solo della carriera, del lavoro, siete più perfezionisti del solito, è tempo di concedervi una pausa. Staccate la spina senza sentirvi in colpa e ricaricate le batterie. Ciò vi permetterà di tornare ai progetti e agli impegni con la mente riposata e li porterete a termine più velocemente, con più entusiasmo. Amore: in coppia, avete sicuramente difficoltà a definire le vostre priorità e la maggior parte delle volte navigate a vista… Stanchezza, disinteresse o delusione, vi lasciate coinvolgere sempre meno e manifestate una chiara tendenza a evitare le vostre responsabilità. Soli: non aspettatevi una serata di follia, è il momento delle promesse e dell’impegno, dimostrare la serietà delle vostre azioni.

Oroscopo 20 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Capricorno alle spalle del vostro segno, fino a domenica la cosa migliore è non lasciarvi coinvolgere nelle situazioni di chi vi circonda. Potreste, in alcuni casi, sentirvi poco in forma oppure avrete difficoltà a tollerare l’aggressività o lo stress che circolerà sul posto di lavoro o in famiglia. Rimanere dietro le quinte, stare un po’ per conto vostro, vi permetterà di proteggervi. Amore: in coppia, rispettate la vostra sensibilità e quella del partner. Forse non ci saranno grandi dichiarazioni d’amore: dimostrerete i sentimenti con i gesti e non con le parole! Soli: forse non ci saranno incontri romantici ma un’uscita vi darà la possibilità di stringere nuove conoscenze.

Oroscopo 20 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avvertite il bisogno di fare pace con una persona con cui avete discusso? Potreste rendervi conto di quanto sia importante. Qualunque sia la natura del problema, oggi prendete l’iniziativa e chiedete scusa: atteggiamento che vi permetterà di migliorare la relazione. Forse prima che la situazione torni alla normalità ci vorrà un po’ di tempo ma è sicuramente già un buon inizio. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle lotte di potere ma evitate che la vostra sensibilità prenda il sopravvento. Con il partner cercate sempre un terreno d’intesa. Soli: volete vivere il presente senza pensare al futuro. Un incontro promette dei momenti di piacere e sensualità. Lasciatevi andare. Dopotutto non ha mai fatto male a nessuno…