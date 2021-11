Oroscopo domani 3 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 3 novembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): tensioni con il partner



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 3 novembre 2021: umore

Sembra che siate pronti a dire qualche “cattiveria” o mostrarvi molto inflessibili, duri con una persona cara, sicuramente un familiare. Per fortuna ci sarà chi saprà toccare una corda sensibile e rifletterete prima di dire cose spiacevoli oppure non parlerete proprio. Il che non significa che l’arrabbiatura sia passata. Ma fortunatamente, il buon aspetto Luna-Venere sarà d’aiuto a distendere l’atmosfera.

Oroscopo domani Gemelli di mercoledì 3 novembre: amore