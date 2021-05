Oroscopo domani 5 maggio 2021: oroscopo Cancro, Scorpione e Pesci mercoledì

Oroscopo 5 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): con la testa tra le nuvole

Oroscopo Cancro 5 maggio: umore

Mercurio in Gemelli, fino all’11 luglio si posiziona alle spalle del vostro segno. Sarete un po’ distratti, con la testa tra le nuvole e potreste ascoltare la metà di ciò che vi dicono, leggere in modo sbagliato un documento o scrivere una parola al posto di un altra… La vostra attenzione infatti potrebbe spostarsi sui sogni, fantasie e capire perché provate un determinato stato d’animo riguardo ad alcune situazioni.

Può essere comunque un momento di scoperta e un’opportunità per liberarvi dai limiti e andare avanti con idee entusiasmanti.

Oroscopo Cancro 5 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: parlare d’amore, delle aspettative, dei progetti: tutte le occasioni sono buone per guardare insieme al futuro.

Soli: se di recente avete conosciuto una persona e non sapete bene cosa accadrà, perché non parlarne?

Oroscopo 5 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la soluzione a un problema

Oroscopo Scorpione 5 maggio: umore

Con l’arrivo di Mercurio in Gemelli, fino all’11 luglio, avrete la tendenza a ricercare, esplorare gli argomenti in modo approfondito. Sarete in grado di sbrogliare, riguardo a un problema, la matassa di fili aggrovigliati fino a trovare la soluzione che state cercando.

Al contempo, il pianeta accentua la vostra ironia, quei commenti velenosetti in cui siete specialisti e che nessuno vuole sentirsi dire poiché sono veri. E sicuramente qualcuno si offenderà. Per fortuna ci sarà chi è intelligente e saprà ridere di ciò che direte.

Oroscopo Scorpione 5 maggio: amore

In coppia: una messa a punto franca e costruttiva di alcune questioni importanti vi permetterà di rafforzare la relazione.

Soli: non alzate un dito per conquistare ed è un errore! Basterebbe davvero poco per cambiare la vostra situazione affettiva.

Oroscopo 5 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): progetti riguardanti la casa

Oroscopo Pesci 5 maggio: umore

Mercurio in Gemelli, fino all’11 luglio sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: è un periodo per risolvere problemi riguardanti l’abitazione e aprire un dialogo disteso con le persone care, attraverso il loro contatto avrete molto da imparare.

Il pianeta vi spingerà a fare progetti e a organizzarvi. Avete delle idee per abbellire la vostra casa? Se no, navigare online e sfogliare delle riviste può stimolarne alcune ottime. Non è escluso che abbiate delle notizie di un familiare che non sentite da parecchio tempo oppure ospitare in casa un parente.

Oroscopo Pesci 5 maggio: amore

In coppia: circolano belle energie, siete entrambi più innamorati che mai! Era da tempo, forse, che non vi sentivate così uniti.

Soli: bando alle incertezze, uscite, siete irresistibili! Avete la possibilità di concretizzare un sogno d’amore.

