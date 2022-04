Oroscopo domani domenica 24 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 24 aprile 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): più empatici del solito

Oroscopo domani Cancro 24 aprile: umore

Più empatici del solito, oggi siete spugne e come se non bastasse il vostro di stress, assorbite anche quello di chi vi circonda. Siete molto compassionevoli ma evitate di lanciarvi a risolvere i problemi di tutti, prima di intervenire prontamente concedetevi il permesso di fare un passo indietro. Non dovete inoltre prendervela se qualcuno non seguirà i vostri consigli.

Oroscopo domani Cancro 24 aprile: amore

In coppia: il partner potrebbe prendervi in giro sottolineando la vostra capacità di amplificare eventi insignificanti. E forse non ha torto… Soli: una persona che vi corteggia farà mille progetti a due ma queste affermazioni premature non vi convinceranno.

Oroscopo domani 24 aprile 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una conversazione difficile Oroscopo domani Scorpione 24 aprile: umore Potrebbe essere necessario tenere una conversazione difficile e in questo caso la voglia di evitarla sarà forte. Tuttavia la congiunzione Mercurio- Nettuno in Pesci indica che per rendere la situazione accettabile potreste edulcorare la verità. Se sarete sostanzialmente sinceri, una o due bugie bianche non avranno importanza. Ma esagerare probabilmente non sarà d’aiuto né a voi né alla situazione che inevitabilmente peggiorerà. Oroscopo domani Scorpione 24 aprile: amore In coppia: vi re-innamorerete, riscoprirete le qualità partner e ciò darà nuovi slancio alla relazione! Soli: è vero che a volte è bello vivere senza una rete di sicurezza, ma se avete incontri incredibili, prima di lanciarvi aspettate! Oroscopo domani 24 aprile 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): pensare anche a voi Oroscopo Pesci 24 aprile: umore Giove nel vostro segno rappresenta un invito al divertimento ma questa domenica non sarà facile. Una persona cara potrebbe aver bisogno di una mano e sarete pronti a sacrificare un incontro con gli amici per correre in suo aiuto. Tenete presente che se si tratta di qualcuno che fa fa continue richieste, forse dovreste scambiare due parole. Non potete trovarvi in due posti contemporaneamente e avete degli impegni da mantenere. Oroscopo Pesci 24 aprile: amore In coppia: vi amate, questo è sicuro, ma la comunicazione oggi potrebbe essere un po’ elettrica. Su alcune questioni avete punti di vista diversi. Soli: se state vivendo una situazione complicata, oggi avrete l’opportunità di chiarire le cose. Prendete il coraggio a due mani e parlate…

