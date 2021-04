Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 24 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): circola un po’ di agitazione

Oroscopo Cancro 24 aprile: umore

Circola un po’ di agitazione: la Luna nel pomeriggio entrerà in Bilancia e formerà una dissonanza con Marte nel vostro segno. Il passaggio potrebbe scatenare delle tensioni riguardo ai vostri bisogni e quelli della famiglia. Il desiderio di godere delle amicizie e dell’indipendenza è forte ma sembra che qualcuno potrebbe bloccarvi od ostacolarvi seppure temporaneamente.

Più in generale, nei vostri progetti dovessero presentarsi dei blocchi e limiti saranno utili a rallentare così da fare dei piani migliori che andranno a vostro vantaggio.

Oroscopo Cancro 24 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: potreste sentirvi limitati, è una giornata in cui la relazione non sarà una passeggiata di piacere.

Soli: la situazione affettiva sembra che ristagni, non si muove foglia. Non dovete scoraggiarvi!

Oroscopo 24 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): non ci sono ostacoli

Oroscopo Scorpione 24 aprile: umore

Se l’atteggiamento di una persona vi infastidisce, sarete spinti a stare in compagnia di chi è sulla vostra lunghezza d’onda e condivide le vostre idee e opinioni. Se il problema riguarda una persona cara, amico/a compreso, potreste arrivare a un punto critico.

La questione potrebbe essere emersa nelle precedenti settimane e ora sarete pronti a parlarne. Potrebbe essere arrivato il momento di stabilire dei limiti e far sapere al diretto/a interessato/a che non state scherzando e pensate davvero ciò che direte.

Oroscopo Scorpione 24 aprile: amore

In coppia: piccole contrarietà ma nulla di allarmante per cui non fissate l’attenzione e andate oltre.

Soli: potreste fare un incontro delizioso ma qualche dettaglio mettervi a disagio. Guardate le cose importanti.

Oroscopo 24 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): valutare una situazione

Oroscopo Pesci 24 aprile: umore

I transiti odierni vi spingono alla riservatezza, all’esitazione oppure avrete bisogno di valutare una situazione. E’ un buon momento per esaminare ciò che vi impedisce di godervi veramente la vita. Se un problema vi ha appesantito, vi muoverete per trovare la soluzione e proverete sollievo.

Inoltre, una conversazione – anche online – potrebbe essere illuminante, vi aiuterà a capire il potenziale di un’idea o di un progetto e vorrete farne parte. Se prima avete bisogno di risolvere le questioni in sospeso, toglietele di mezzo e progredirete.

Oroscopo Pesci 24 aprile: amore

In coppia: il partner potrebbe sembrarvi distaccato/a e avercela con lui/lei. E se invece ne parlaste con calma?

Soli: con una persona giocherete al gatto e topo e la cosa andare avanti ancora per un po’ di tempo.

