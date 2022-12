L’oroscopo della settimana dal 10 al 16 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 10 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Sabato 10 dicembre, Venere entra in Capricorno nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione. Nelle prossime quattro settimane potreste incontrare qualcuno che vi aiuterà professionalmente: potrebbe, ad esempio, segnalare il vostro nome per una nuova posizione o dare una nuova direzione alla vostra carriera. Ricordate: poter progredire è molto basato sui vostri contatti, le conoscenze. Lunedì 12 dicembre, con il buon aspetto Sole-Saturno sarete pronti a fare il grande passo e coglierete una nuova opportunità di lavoro. Potrebbe arrivare una possibilità di networking, un contatto che vi permetterà di scrivere un nuovo capitolo! Mercoledì 14, con la dissonanza Sole-Nettuno rischiate di lavorare di fantasia, il che potrebbe impedire di vedere il percorso professionale come è in realtà e non come vorreste che sia. Potrebbe essere necessario riflettere così da evitare errori e problemi futuri. Giovedì 15 dicembre, buone notizie! Toccherete con mano che alcune conversazioni avute di recente sul futuro della vostra carriera ora si stanno concretizzando. Sfruttate i passaggi astrali per garantirvi la stabilità. In coppia: con il partner potreste essere un po’ meno disponibili, probabilmente perché questa settimana sarete super impegnati nel lavoro. Ma la dolce metà capirà. Soli: il 14, uscite con gli amici e divertitevi! E’ l’atmosfera perfetta per fare nuovi incontri e sollecitare l’interesse di una persona che vi attrae. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Sabato 10 dicembre, Venere entra in Capricorno: potreste sentirvi pronti a impegnarvi in una storia d’amore con una persona che vive lontano da voi. In ogni caso, chiarite le vostre intenzioni. Lunedì 12 dicembre, con il buon aspetto Sole-Saturno potreste capire che sul posto di lavoro è arrivato il momento di far sentire la vostra voce. Al contempo dovete fare un passo avanti e investire il tempo, le energie, le risorse in quelle opportunità che vi permetteranno di distinguervi, di mostrare di che stoffa siete fatti. Detto questo, da parte vostra sarebbe saggio eliminare dalla vostra strada chiunque nel lavoro tenti o pensi di avere il controllo su di voi, ovvero manipolarvi. Mercoledì 14 dicembre, con la dissonanza Sole-Nettuno, dovrete fare un sincero controllo della realtà così da assicurarvi che state puntando sugli obbiettivi giusti e sulle persone giuste… Fate leva sulla razionalità per correggere eventuali situazioni confuse che non vi offrono tranquillità. Giovedì 15 dicembre, potreste avere un’idea o valutare una conversazione che potrebbe rendere stabile il percorso lavorativo, in linea con il professionista che avete intenzione di diventare. In coppia: con Venere in Capricorno la vostra priorità sarà quella di migliorare la relazione. Con il partner c’è reciproca fedeltà, sincerità, senso di sicurezza. Soli: se darete il via a una storia con la persona giusta, fisicamente ed emotivamente la situazione sarà esplosiva ma in modo positivo! : con Venere in Capricorno la vostra priorità sarà quella di migliorare la relazione. Con il partner c’è reciproca fedeltà, sincerità, senso di sicurezza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Sabato 10 dicembre, con Venere in Capricorno le relazioni possono essere importanti, profonde. Alcune conoscenze divertenti o casuali potrebbero diventare serie e dovrete decidere se andare avanti o prendere le distanze. Lunedì 12 dicembre con il buon aspetto Sole-Saturno è un momento fantastico per dire “sì” a opportunità insolite o uniche per migliorare come professionisti. Potreste avere la possibilità di lavorare in un settore innovativo e la cosa entusiasmarvi, vi permetterà di fare un’enorme esperienza! In ogni caso, puntate alla giusta collaborazione o opportunità quando mercoledì 15 dicembre ci sarà la dissonanza Sole-Nettuno in Pesci. Il passaggio crea confusione e potrebbe distorcere la vostra percezione delle situazioni. Scegliete dunque saggiamente poiché potreste ottenere risultati imprevisti che avrebbero un impatto sulla vostra carriera o sulla reputazione. Giovedì 15 dicembre, sarete più lucidi e più sicuri della vostra prospettiva, arriverà la chiarezza di cui avete bisogno per fare passi avanti nella carriera. Venerdì 16 dicembre. con l’ultimo quarto della Luna in Vergine, mollate tutto ciò che influisce negativamente sul vostro equilibrio tra lavoro e vita privata. Siate aperti alle modifiche.

In coppia: più romantici e fantasiosi del solito, coinvolgerete il partner in qualche gioco d’amore e vivrete momenti pieni di passione!

Soli: sfrutterete abilmente il vostro fascino e potrete conquistare chi volete in un batter di ciglia! In ogni caso, se una persona non vi convince non esitate a fare un passo indietro.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Da sabato 10 dicembre e fino al 2 gennaio, Venere sosterà nel vostro settore delle relazioni. Se siete soli, è probabile che quando scoccherà la mezzanotte di Capodanno starete già vivendo una relazione. Se siete in coppia, sfruttate questo periodo per realizzare alcuni progetti e rendere d’acciaio la relazione. Lunedì 12 dicembre, con il buon aspetto Sole-Saturno vi sentirete a vostro agio all’interno di una routine poco flessibile, con abitudini consolidate. Ciò eviterà eventuali problemi o confusione quando mercoledì 14 dicembre sarà presente la dissonanza Sole-Nettuno. Non attenendovi a una routine o a un programma preciso, l’aspetto potrebbe sconvolgere il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata! Giovedì 15 dicembre sentirete che le collaborazioni e gli impegni stanno dando dei frutti! Potrebbe emergere qualcosa di interessante, come una proposta di progetto o un’opportunità di lavorare con un collega. Sfruttate l’ultimo quarto di Luna in Vergine, venerdì 16, per concludere qualsiasi trattativa e cercare quei dettagli utili a prendere una decisione. Cercate di aprirvi a nuove esperienze di lavoro! In coppia: la vostra energia sarà particolarmente magnetica e attraente: grazie a questa atmosfera romantica al partner farete girare la testa. Soli: incontri con nuove persone vi aprono nuovi orizzonti e modi di pensare. L’11 dicembre è l’atmosfera perfetta per flirtare: non passerete inosservati! Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Sabato 10 dicembre, Venere inizia la sosta in Capricorno: fino al 2 gennaio con i colleghi sarete più gentili del solito. Sul posto di lavoro tutti andranno d’accordo e tutto scorrerà più facilmente e senza intoppi. Toccherete con mano cosa di buono si può ottenere quando le persone collaborano in totale armonia. Lunedì 12 dicembre, il buon aspetto Sole-Saturno rappresenta il momento ideale per lavorare su un progetto o un’idea: dovete trovare il tempo e riuscirete a concretizzare. In ogni caso visto che mercoledì 14 il Sole sarà in dissonanza con Nettuno mettete dei sani confini sul posto di lavoro. Potreste impegnare più tempo per portare a termine i compiti o sentirvi destabilizzati lavorando con colleghi che vi distraggono. Impegnate saggiamente tempo ed energie e concluderete tutto presto e bene! Giovedì 15 dicembre, potreste avere una conversazione, ascoltare un commento o un’idea che vi darà la spinta per progredire, fare passi avanti nel lavoro. Occhi e orecchie aperte poiché un’opportunità potrebbe rappresentare un’autentica svolta! In coppia: c’è accordo ma la relazione diventerà migliore se sarete meno gelosi. Soprattutto perché molto probabilmente non c’è alcun motivo. Soli: le persone saranno dell’umore giusto per dire “sì” alle vostre richieste se, dunque, c’è qualcuno in particolare che tenete d’occhio, lanciate un invito per un caffè o un aperitivo!

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

L’inverno è freddo ma la vostra vita amorosa è bollente! Sabato 10 dicembre, Venere entra in Capricorno e se siete soli, vi innamorerete! In coppia, sarete entusiasti per un interesse che appassiona entrambi. Trascorrerete un dolce e romantico Natale! Ma è una settimana in cui dovrete anche concentrarvi su come garantirvi un equilibrio stabile tra lavoro e vita privata. Con il buon aspetto Sole-Saturno cercate di riflettere su quale tipo di routine o programma quotidiano avete bisogno per sentirvi bene. Il passaggio è positivo e vi offre la possibilità di creare un equilibrio che vi appaghi, vada a vostro vantaggio. E’ un’ottima giornata per stabilire dunque eventuali confini nel lavoro anche perché mercoledì 15, con la dissonanza Sole-Nettuno, ciò sarà d’aiuto a evitare richieste di super lavoro da parte del boss. Finché vi atterrete alla struttura del vostro equilibrio tra lavoro e vita privata, sarete in grado di superare la dissonanza senza sentirvi sovraccaricati di impegni e di conseguenza stressati. Giovedì 15 dicembre, se in mente avete un’idea o un progetto, parlatene con una persona che sapete sarà disposta a dare una mano: potrebbe portare a un cambiamento del percorso lavorativo.

In coppia: sarete più che mai disponibili, avrete dolci attenzioni per il partner. Se la dolce metà avrà bisogno di voi, risponderete immancabilmente che siete pronti a fare ciò che vi chiede.

Soli: l’entrata di Venere in Capricorno, negli affari di cuore annuncia un periodo superlativo! Nuovi incontri d’amore, nuove prospettive di vita!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Sabato 10 dicembre, Venere entra in Capricorno: fino al 2 gennaio avrete più che mai bisogno di trascorrere dei bei momenti con le persone care, chiunque busserà alla vostra porta sarà accolto con grande affetto. E’ il momento ideale per cambiare qualcosa in casa, trasformarla in luogo confortevole in vista del Natale (senza per questo impazzire). Lunedì 12 dicembre, con il buon aspetto Sole-Saturno fatevi avanti, non dovete aver paura di parlare di un progetto o di un’idea. Non rimanete dietro le quinte e condividete con il boss o con i vostri contatti. Fate sapere alle persone cosa volete realizzare! Dovrete, ovviamente, avere un’idea chiara di ciò che volete lanciare: in caso contrario quando mercoledì 14 il Sole sarà in dissonanza con Nettuno potreste scoprire che avete trascurato alcuni dettagli importanti, che c’è un po’ di confusione, il che non andrà a vostro vantaggio. Fortunatamente, giovedì 15 dicembre avrete la possibilità di dare il via a una conversazione costruttiva sul futuro del vostro progetto e sgombrare il campo da qualsiasi equivoco. Tuttavia, venerdì 16 dicembre, con l’ultimo quarto di Luna in Vergine, alle spalle del vostro segno, dovrete necessariamente buttare nel cassonetto ansie o insicurezze così da poter andare avanti con idee e progetti. In coppia: ciao ciao tensioni, i sentimenti reciproci sono sempre più forti. Avete il controllo delle emozioni, il che vi permette di risolvere alcuni problemi emotivi. Soli: negli affari di cuore è un’ottima settimana: potreste avere, a sorpresa, un incontro romantico importante! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Sabato 10 dicembre, con l’arrivo di Venere in Capricorno la relazione con il partner diventa più forte che mai. Lasciate i vecchi rancori alle spalle (sappiamo che non è chiedere poco al vostro segno) e stabilite una sana comunicazione per creare maggiore intesa con le persone per voi importanti. Lunedì 12, il buon aspetto Sole-Saturno è il transito perfetto per sentirvi sicuri di voi riguardo a tutto ciò cui darete la priorità nel lavoro e nelle finanze. Cercate di capire ciò che più conta per voi poiché vi sentirete più forti e pronti a raggiungere nuovi obbiettivi finanziari e professionali. Mercoledì 14 dicembre con la dissonanza Sole-Nettuno potreste scoprire, ed esserne sorpresi, che al primo posto c’è la vostra felicità, la creatività e la possibilità di essere voi stessi! Anche se l’aspetto può essere ingannevole, dovreste introdurre nel vostro lavoro quanto detto sopra! Giovedì 15, se al riguardo volete parlarne con il boss o un superiore, tenete presente che qualunque cosa venga fuori nella conversazione potrebbe influenzare positivamente le responsabilità, gli impegni della collaborazione. In coppia: con Venere in Capricorno vi assicurate un’intesa totale con il partner, la fiducia sarà reciproca. E, ciliegina sulla torta, la passione sarà al top! Soli: Venere in Capricorno attiva il vostro settore delle amicizie: uscite poiché ovunque vi recherete con il vostro fascino misterioso e sexy, attrarrete sicuramente un nuovo partner!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Sabato 10 dicembre, con l’entrata di Venere in Capricorno fino al 2 gennaio, concentrerete l’ attenzione sul denaro. E’ un ottimo momento per fare soldi, investire denaro e, non ultimo, a volervi più bene. L’importante è non essere ossessionati dall’acquisto di oggetti o dall’accumulo di denaro. Distacco. Lunedì 12 dicembre, con il buon aspetto Sole-Saturno, potreste ricevere parecchi complimenti per ciò che avete svolto nel lavoro. E’ la vostra opportunità per chiedere un incontro con il boss e dire che volete una promozione all’inizio del prossimo anno. Al contempo è il momento per distinguervi sul posto di lavoro: tutti sono disposti ad ascoltarvi! Il vostro entusiasmo, la vostra prospettiva unica e l’autorevolezza sono molto apprezzati. Ma potreste aver bisogno di stabilire dei confini più chiari non solo a voi stessi ma al contempo a chi vi circonda: mercoledì 14 dicembre, con la dissonanza Sole-Nettuno potreste infatti avere problemi a mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Assicuratevi di rispettare i vostri limiti così da non avere stravolgimenti nella routine e il programma quotidiano di lavoro. Se avete bisogno di stabilire delle regole di base, fatelo giovedì 15 dicembre. Qualunque cosa venga fuori nella conversazione con il boss potrebbe essere introdotta positivamente nella vostra vita lavorativa. In coppia: il 16 dicembre, è il momento giusto per affrontare ciò che nella relazione vi fa provare sicurezza oppure insicurezza. Soprattutto se nei confronti del partner provate gelosia o siete spesso sospettosi.

Soli: avete intenzione di conquistare? Martedì è giornata perfetta! La vostra presenza sarà un raggio di sole: se volete fare vostro un cuore, accomodatevi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Da sabato 10 dicembre e fino al 2 gennaio, Venere sosterà nel vostro segno: in questo periodo mostrerete agli altri il vostro lato più tenero, avrete voglia di divertirvi e pensare meno al lavoro. Preparatevi a vivere in un’atmosfera romantica, partecipare a feste e a provare nuove esperienze. Lunedì 12 dicembre con il buon aspetto Sole-Saturno pensate a ciò su cui dovete concentrarvi per sentirvi sicuri nel lavoro e nelle finanze. Avrete maggiore chiarezza su cosa dovrete lavorare per sentirvi più stabili finanziariamente e professionalmente. Mercoledì 14 dicembre, con la dissonanza Sole-Nettuno, non è il momento di parlare dei vostri pensieri o delle emozioni: con questo passaggio le conversazioni sono confuse e non avreste il risultato sperato. Il momento giusto per farlo è giovedì 15 dicembre: ideale per condividere le vostre idee e al contempo soddisfare le vostre esigenze così da potervi concentrare sui vostri progetti e sulla felicità che volete trarre dal lavoro.

In coppia: Venere in Capricorno protegge la relazione, rafforza i sentimenti. L’ideale sarebbe praticare un’attività insieme al partner, così da rendere più profonda la complicità:

Soli: con Venere nel vostro segno, gli affari di cuore avranno la priorità! Se c’è una persona speciale con cui sperate di dare il via a una storia seria, lanciate un invito! Meglio ancora se lo farete l’11 dicembre.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Sabato 10 dicembre, Venere entra in Capricorno e fino al 2 gennaio sosterà alle spalle del vostro segno. Il transito potrebbe comportare la fine di una relazione importante di lavoro o personale. Attenzione: solo se le cose non funzionano da tempo è il momento di arrivare al cuore del problema. In questo caso, voltate pagina prima dell’arrivo del 2023. Lunedì 12 dicembre, con il buon aspetto Sole-Saturno un amico potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. E’ una persona che non lo chiede spesso, dunque dovreste essere pronti a dare una mano. Potrebbe trattarsi di una piccola cosa: per voi sarà un compito facile ma l’altro sarà comunque grato che l’abbiate aiutato e all’occorrenza ricambierà. Mercoledì 14 dicembre, con la dissonanza Sole-Nettuno, fate attenzione a quanto avete intenzione di spendere per i regali. Rischiate di esagerare ma poiché sapete che farete felici le persone care, non vi porrete problemi. Oggi la vostra generosità non ha limiti. Al contempo, il transito rappresenta un invito a non perdere di vista ciò che, nel lavoro o nella vostra azienda avete intenzione di realizzare: potrebbe rivelarsi prezioso per il vostro successo. Con questo passaggio tuttavia mantenete la lucidità, puntate solo a ciò che è davvero fattibile! Giovedì 15 dicembre, torna la consueta razionalità per cui cercate di riflettere su cosa volete fare riguardo alla carriera e l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Il transito di Mercurio in Capricorno parla di stabilità e rappresenta il trampolino di lancio per concretizzare quanto avete in mente.

In coppia: Venere in Capricorno vi rende un po’ chiusi ma dovreste essere più disponibili, confidarvi e trarre piacere dall’amore reciproco. I risultati saranno superiori alle vostre aspettative.

Soli: con Venere in Capricorno, non c’è spazio per flirt e avventure passeggere. Se darete il via a una storia d’amore, sarà importante e duratura.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Da sabato 10 dicembre e fino al 2 gennaio, Venere in Capricorno sosterà nel vostro settore della vita sociale. Gli amici vi regaleranno momenti di gioia! E’ un ottimo periodo per uscire e godere dell’atmosfera natalizia. Potreste inoltre stringere nuove amicizie che vi accompagneranno nel 2023. Lunedì 12 dicembre, con il buon aspetto Sole-Saturno nel lavoro potreste ricevere un riconoscimento dal boss o un superiore che hanno notato il vostro impegno. E’ inoltre possibile che abbiate un colloquio di lavoro e che vada nel migliore dei modi. E’ una giornata in cui farete passi avanti! Mercoledì 14 dicembre, il Sole è in dissonanza con Nettuno nel vostro segno: tutto ciò che posterete sui social media potrebbe ottenere molte più visualizzazioni di quanto vi aspettate. Potreste aprire un canale per i vostri video e guadagnare… In generale, con questo aspetto la vostra tendenza potrebbe essere quella di esagerare, fare delle promesse che poi non potrete mantenere. Siate il più possibile realistici e imponetevi dei limiti. Giovedì 15 dicembre, la concentrazione sarà al top, sarete lucidi, pragmatici e attenti. Nelle conversazioni con il boss o con i colleghi sarete particolarmente sicuri di voi stessi, potrete affermare e imporre le vostre idee oppure prendere l’iniziativa.

In coppia: il dialogo diventa più dolce e romantico, con il partner sarà una settimana all’insegna dell’armonia. Grazie, Venere in Capricorno.

Soli: è una settimana in cui il fascino sarà al top: se una persona vi attrae da un po’ di tempo è il momento di flirtare, lanciare chiari segnali. Al contempo potreste accorgervi che qualcuno ha una cotta per voi.