Oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): tirarvi fuori da una situazione bloccata

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Febbraio sta finendo e potete accogliere le nuove avventure che vi aspettano a marzo! Lunedì 28 febbraio, avete la certezza assoluta di ciò che volete. Vedete bene la vostra situazione lavorativa, i passi che dovete compiere e l’aiuto che potete ottenere lungo il percorso. E’ un momento di assoluta chiarezza. Sapete cosa dovete imparare, come studierete e da chi volete apprendere. Non è escluso che viaggerete per motivi di lavoro. Il 1 marzo, il buon aspetto Sole-Urano vi dà la capacità di liberarvi, di tirarvi fuori da una situazione bloccata, noiosa e instabile. Ciò può indicare che state mollando una relazione, traslocare in nuova casa, più accogliente. Richiederà più di un giorno. Ma ora potete iniziare. Il 2 marzo, la Luna Nuova in Pesci apre un ciclo di sei mesi in cui avrete la possibilità di imboccare un percorso professionale che stavate sognando. Sempre il 2 marzo, Mercurio è congiunto a Saturno in Acquario, dunque vi sentirete mentalmente pronti a definire la vostra linea d’azione. Visto che l’aspetto è in dissonanza con il vostro segno, evitate di pensare negativo e cercate di raggiungere passo dopo passo i vostri obbiettivi.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: la relazione solida, l’intesa è d’acciaio inossidabile! Un ritorno di fiamma accende le vostre notti. Soli: siete irresistibili e non esitate a esercitare il vostro potere di seduzione. Siete pronti a rispondere alle appassionate avance che vi farà chi vi corteggia!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): nel lavoro vi garantite il progresso

E’ una settimana in cui qualsiasi cosa realizzerete vi garantirà il progresso nel lavoro. Il 28 febbraio, la determinazione, l’ambizione e creatività potrebbero portarvi a imboccare un nuovo percorso e garantirvi maggiori guadagni! Il 1 marzo, il buon aspetto Sole-Urano parla di viaggi: potreste scovare un ottimo prezzo per una destinazione che avete sempre desiderato visitare, La voglia di avventura sarà rafforzata dalla Luna Nuova in Pesci: vedere posti nuovi, incontrare persone interessanti. Iniziate a fare la valigia! Il Novilunio del 2 marzo, annuncia un nuovo capitolo di sei mesi negli impegni e nelle relazioni professionali. E’ il momento di riflettere con chi avete lavorato e cosa avete raggiunto. Cosa vi è o meno piaciuto di quanto avete svolto? Esaminando il recente passato professionale avrete una chiara idea di cosa ottenere nel futuro. Anticipiamo che il 5 marzo, la congiunzione Sole-Giove vi doterà di speranza. Sarete spinti a cercare nuove opportunità e di sicuro le troverete!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: la giornata di giovedì segnala qualche turbolenza ma la relazione è salda, i pianeti in Capricorno cementano l’intesa. Soli: gli incontri sono numerosi ma con la congiunzione Sole-Giove in Pesci nei prossimi giorni e settimane, cercate di essere realistici. State alla larga dalle delusioni.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una splendida trasformazione

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui vi troverete di fronte a una splendida trasformazione. Il 28 febbraio, siete sotto i riflettori, al posto giusto nel momento giusto! Il boss potrebbe farvi partecipare inaspettatamente in una riunione aziendale o sostituirete un collega il cui posto ora è vacante. In entrambi i casi, otterrete il successo! In generale nella professione, siete sulla strada giusta per distinguervi dagli altri! Il 2 marzo, la Luna Nuova in Pesci apre un nuovo ciclo di sei mesi, utile a potenziare la vostra capacità di comunicare. Il Novilunio vi spingerà a costruire una migliore connessione con i colleghi o stretti confidenti. Il transito può essere particolarmente utile se lavorate nel settore della comunicazione. Il 3 marzo, la congiunzione Venere-Marte-Plutone nel vostro segno, potrebbe essere un po’ stressante. Farà emergere delle verità sulle vostre qualità di leader o organizzatori. Nulla di drammatico anzi, queste rivelazioni saranno utili a migliorare la vostra professionalità.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: potete contare l’uno sull’altro, vi amate, ma fate attenzione il 5: un piccolo problema potrebbe scatenare un litigio…

Soli: il 1 marzo potreste ricevere un messaggio dall’ex, con cui non siete sicuri di voler chiudere veramente. La storia ora sarà felicemente impegnativa e abbastanza sexy.