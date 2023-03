L’oroscopo della settimana dal 5 al 11 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 5 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano potreste avere dei lampi di intuizione che vi fanno sentire più sicuri delle vostre decisioni. Volete imboccare una nuova direzione e sapete bene cosa fare. Questa scelta potrebbe anche comportare un rischio finanziario ma vi sentite pronti. Martedì 7 marzo con la Luna Piena in Vergine, cercate di ripensare a dicembre 2022. Il Plenilunio è stato molto simile a quello attuale e sul lavoro potrebbe presentarsi di nuovo qualche problema ma con qualche modifica risolverete. Se a dicembre avete invece pensato di mollare il vostro impiego, ora prenderete in considerazione questa ipotesi molto seriamente. Lo stesso giorno, Saturno entra in Pesci e fino al 2026 sosterà alle spalle del vostro segno: è tempo di fare alcuni tagli. Quali gruppi di amici, relazioni di lavoro o personali, abitudini e comportamenti malsani vanno eliminati? Lasciate alle spalle tutto ciò che non è produttivo in modo che la vostra nuova vita proceda al meglio e con successo. Sabato 11 marzo, con il buon aspetto Mercurio-Urano, avrete un altro lampo di genio riguardo alle finanze e la stabilità di lavoro. In coppia: reprimete i desideri, tendete a chiudervi: uscite da questo stato d’animo e cercate di comunicare in modo diverso! Soli: occhio a cacciarvi in una situazione complicata! Rischiate di cadere in qualche tentazione e poi pagarne il prezzo. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano una conversazione sorprendente potrebbe spingervi ad apportare alcune modifiche agli obbiettivi, al vostro modo di lavorare e ai contatti professionali. Il che sarà d’aiuto a fare progressi! Martedì 7 marzo, con la Luna Piena in Vergine sarete più sicuri della vostre capacità creative, talento e abilità sul posto di lavoro. Questo transito potrebbe anche segnare il completamento di un progetto importante! Al contempo, questo Plenilunio è simile a quello avvenuto a dicembre 2022. Potreste dare il via a una storia d’amore oppure potrebbe tornare un ex e si riaccenderà la fiamma della passione. Lo stesso giorno, Saturno entrerà in Pesci – fino al 2026 – e dopo anni un po’ difficili finalmente proverete un senso di sollievo riguardo il percorso della carriera, lo status e i risultati. Ma il nuovo transito vi spingerà a puntare l’attenzione sui vostri account di social media professionali, le opportunità di networking, i contatti e le aspirazioni. Preparatevi a vivere con entusiasmo questo nuovo capitolo professionale! Al contempo, mollate le amicizie che non vi soddisfano, rispondete no agli inviti che non vi interessano e concedetevi un po’ di spazio per trovare persone con cui siete in sintonia, che vi spingono a dare il meglio di voi, sostengono le vostre speranze e i vostri desideri. In coppia: il 7 marzo pianificate una serata d’amore che risvegli i sensi. Potrebbe volerci un po’ di fantasia ma quando darete il via non vi fermerete più! Soli: un incontro tingerà di passione gli affari di cuore. Con l’altro/a proverete sentimenti sinceri, autentici e vedrete la vita in rosa! : il 7 marzo pianificate una serata d’amore che risvegli i sensi. Potrebbe volerci un po’ di fantasia ma quando darete il via non vi fermerete più!

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano pur essendo soddisfatti del vostro lavoro è probabile che desideriate più libertà. E’ un buon momento per parlare con il boss di alcuni cambiamenti nel programma quotidiano . Dovrete trovare un compromesso ma potreste ottenere quasi tutto ciò che chiederete. Martedì 7 marzo, con la Luna Piena in Vergine, non escluso che potreste completare qualcosa iniziata lo scorso dicembre. Ad esempio, finire i lavori di ristrutturazione in casa, disimballare le scatole di un trasloco. Dopo aver rimandato per un po’, sarete motivati a portare a termine tutto! Al contempo con questo transito si verificheranno dei cambiamenti significativi nell’equilibrio tra lavoro e vita privata: è il momento perfetto per dare stabilità al vostro programma per tenere conto degli impegni professionali e della vita domestica. Lo stesso giorno, Saturno entra in Pesci: fino al 2026 sosterà nel vostro settore del successo, delle ambizioni: è tempo di prendere sul serio la vostra carriera poiché nei prossimi anni potrebbe risplendere! Certo, dovrete rimboccare le maniche ma nessun grande successo arriva senza costruire una base solida. Alla fine di questo transito, vi sentirete molto più stabili e sicuri! In coppia: sapete bene che le discussioni portano solo rimpianti e tristezza. La diplomazia rimane la vostra arma migliore e vi permetterà di voltare pagina su vecchi rancori.

Soli: se una persona non vi convince, prima di lanciarvi in una storia che alla fine non vi porterà da nessuna parte, fate un passo indietro.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano potreste decidere improvvisamente di partire per un viaggio, ad esempio andare a trovare un parente a cui è nato un bimbo in anticipo oppure andare in una breve crociera perché avete trovato un ottimo affare. E’ un transito molto dinamico anche nel lavoro: potreste sentire come se fosse ora o mai più il momento di seguire un emozionante capitolo del vostro percorso professionale. Se volete fare passi da gigante, sfruttate la Luna Piena in Vergine di martedì 7 marzo: avrete la possibilità di definire al meglio i dettagli dei vostri piani e progetti di lavoro. Potete utilizzare questo transito anche per mettere a punto alcune conversazioni di lavoro. Lo stesso giorno Saturno entrerà in Pesci, fino al 2026, vi spingerà a cambiare marcia guardando al futuro. Entrambi i transiti potrebbero persino segnare il passaggio da un settore a un altro alla ricerca della realizzazione professionale. E non è escluso che durante il passaggio astrale viaggerete o vi trasferirete per motivi di lavoro oppure riprenderete a studiare, deciderete di frequentare un corso che vi permetterà di fare passi avanti nella professione. In coppia: siete più disposti a fare delle concessioni e l’atmosfera nella relazione sarà ovviamente più serena. Grandi slanci di passione per il partner. Soli: il 7 marzo, l’atmosfera è perfetta per flirtare o passare del tempo con la persona che vi piace e che vi corteggia. Ovunque in ogni caso, grazie al fascino e alla serenità che trasmettete farete colpo! Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano potreste imbattervi in una opportunità redditizia. Un amico, o un conoscente, potrebbe parlarvi di un nuovo tipo di investimento e accetterete di tentare. In effetti rappresenterà un ulteriore fonte di reddito. Martedì 7 marzo c’è la Luna Piena in Vergine: la vostra attenzione sarà concentrata sulle finanze, sul modo di poter guadagnare di più così da garantirvi la stabilità. E farete ottimi progressi! Al contempo, c’è la possibilità che vi lancerete parecchio nelle spese. Va bene gratificarvi, i soldi sono fatti per essere spesi ma riflettete se lo shopping stia semplicemente riempiendo un vuoto interiore. Cercate di capire da dove proviene la mancanza. Lo stesso giorno, Saturno entra in Pesci e fino al 2026 sosterà nel vostro settore della trasformazione e non ultimo dell’eros. Di conseguenza, il vostro rapporto con il sesso sta cambiando. Potreste decidere di sospendere per un po’ i rapporti oppure al contrario praticarli in modo nuovo. Più in generale il transito rappresenterà un’opportunità per fare dei cambiamenti interiori. Non accadrà da un giorno all’altro ma nei prossimi mesi sarete in grado di eliminare la zavorra che vi ha bloccato. Come risultato capirete chi siete e cosa desiderate. In coppia: poco elastici, anziché ascoltare le spiegazioni del partner vorrete avere ragione a tutti i costi. Ammorbidite i toni, soprattutto quando parlate del budget. Soli: accettate gli inviti, partecipate alle feste, socializzate… Avete l’opportunità di trasformare gli incontri in storie d’amore solide e appaganti.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano un incontro casuale potrebbe farvi sognare sulle possibilità di una storia d’amore. Potreste infatti conoscere qualcuno sui social, scambiare una quantità di messaggi e il vostro cuore battere forte… Martedì 7 marzo, la Luna Piena si compie nel vostro segno: potrebbe coincidere con il completamento di un progetto, una relazione che diventa ufficiale o un altro gradito progresso. Al contempo, cercate di pensare ai vostri bisogni, soprattutto se ultimamente li avete trascurati. Prendete cura di voi stessi, ritagliate un po’ di tempo per coccolarvi. Lo stesso giorno, Saturno entra in Pesci: fino al 2026 sosterà nel vostro settore delle relazioni. Lavoro o vita privata diventeranno più importanti, le interazioni con chi vi circonda saranno messe alla prova. Il passaggio rappresenta un’opportunità per mollare persone o situazioni che bloccano la vostra vita o la rendono più impegnativa di quanto dovrebbe essere. Lasciate andare chi non può o non vuole sostenervi. Sabato 11 marzo, con il buon aspetto Mercurio-Urano nella carriera potreste vivere un momento entusiasmante oppure una persona potrebbe farvi una sorpresa piacevole ma inaspettata.

In coppia: la dolce metà dimostrerà tutto il suo amore, sentirete che vi ammira e ciò tra l’altro, aumenterà la vostra autostima!

Soli: oltre al 6 marzo, come scritto sopra, è una settimana in cui volete piacere e grazie al fascino attirate l’attenzione delle persone. Darete il via a una storia e tornerete a credere nell’amore!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano non avrete voglia di impegnarvi nelle solite cose di routine. Volete uscire dalla vostra zona di comfort e fare qualcosa di diverso. Non deve trattarsi necessariamente di un grande cambiamento, anche una piccola novità aggiungerà entusiasmo alla vostra vita. Martedì 7 marzo, la Luna Piena in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un invito a rilassarvi e se possibile prendervela comoda, rallentare il ritmo. Cercate di semplificare il programma e ridurre al minimo la pressione. Potreste avere infatti la sensazione di essere sovraccarichi di lavoro, di responsabilità, per cui se avete un lungo elenco di cose da fare cercate di concedervi anche qualcosa di positivo! Lo stesso giorno, Saturno entra in Pesci, fino a febbraio 2026: sarete spinti a chiedervi se siete soddisfatti dei vostri progressi. Se la risposta è no, potreste decidere di cambiare lavoro, avviare un’impresa o non ultimo, rivedere il programma riguardante il benessere psicofisico. Visto che il pianeta sosta circa due anni, avrete tutto il tempo per prendere le decisioni giuste. Sabato 11 marzo, potrebbero arrivare notizie sorprendenti e potreste apportare cambiamenti entusiasmanti alla routine! In coppia: enorme desiderio di armonia, di vivere con il partner una relazione equilibrata. Sempre che riuscirete a evitare conflitti… Alcune reazioni della dolce metà potrebbero sconcertarvi. Soli: fascino al top, numerose conquiste e in un’occasione avrete la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Non sbagliate: con una persona nascerà una storia romantica! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano potreste avere un’opportunità inaspettata ma gradita per concretizzare un progetto personale o di lavoro. Potrebbe trattarsi proprio di ciò di cui avete bisogno per fare il grande passo verso una maggiore realizzazione! Martedì 7 febbraio, con la Luna Piena in Vergine, potrebbe contattarvi un amico che non vedete da tempo e proporvi

un’interessante offerta di lavoro oppure avrete la possibilità di riunirvi con vecchi amici. Al contempo con questo transito condividere online qualcosa su cui state lavorando vi darà la possibilità di essere notati, soprattutto se siete nel settore artistico. Lo stesso giorno, dopo tre anni Saturno esce dall’Acquario ed entra in Pesci (fino a febbraio 2026): finalmente il pianeta è vostro favore e vi spingerà a perseguire i progetti, le idee lavorando sodo, senza mai tirarvi indietro ma attenzione, non dovrete più lottare! Nel corso dei mesi, il transito vi darà la possibilità di mostrare le vostre capacità, sviluppare nuove abilità o iniziare un secondo lavoro che aumenterà le vostre entrate. L’11 marzo con il buon aspetto Mercurio-Urano potrebbero arrivare nuove possibilità e voi avrete il coraggio e l’entusiasmo per coglierle al volo. In coppia: la settimana è romantica e il 7 marzo in particolare l’atmosfera sarà tenera, dolce, all’insegna delle coccole e delle attenzioni! Soli: affascinanti, magnetici, gli incontri non mancano ma spetta a voi trasformarli in una storia d’amore. Senza diventare invadenti o pressanti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano avrete la possibilità di concretizzare qualcosa che esce dalla solita routine ma non è escluso che un familiare farà un annuncio importante, di quelli degni di brindare con lo champagne! Martedì 7 marzo, la Luna Piena in Vergine chiude un ciclo di sei mesi e nel posto di lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti. È possibile che ci sia in atto una fusione o un’acquisizione. Ciò potrebbe comportare l’apertura di nuove posizioni e nuove opportunità ma prima dovrete decidere cosa state cercando. Una via per arrivare in alto nella carriera o una via d’uscita? E’ solo una chiave di lettura del passaggio poiché potreste anche voler trovare un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata oppure riceverete un riconoscimento da parte del boss, o ancora darete il via a una vostra azienda. Lo stesso giorno Saturno entra in Pesci, fino a febbraio 2026 sosterà nel vostro settore della casa e della famiglia: potreste al riguardo assumere maggiori responsabilità, sviluppare legami più profondi con le persone care o decidere di ristrutturare l’abitazione o ancora traslocare in una nuova. L’11 marzo con il buon aspetto Mercurio-Urano, avrete le idee molto chiare riguardo al lavoro e alla vita personale, saprete a cosa dare la priorità.

In coppia: grande passione e inoltre coinvolgerete il partner nei vostri sogni, insieme farete dei progetti per un futuro radioso.

Soli: affascinanti, divertenti, noterete che gli altri vi guardano con occhi diversi. I pianeti annunciano che potete conquistare chi volete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano, potreste chiedere un colloquio con il boss per fare qualcosa su cui lavorare con entusiasmo e soddisfazione. Siate aperti e flessibili poiché vi proporrà qualcosa di interessante. Martedì 7 marzo, con la Luna Piena in Vergine, avrete la possibilità di spezzare solita routine. Anche se in genere non vi pesa ora potreste sentire che è il momento di cambiare le cose in modo più avvincente. Decidere, ad esempio, di partire improvvisamente per un viaggio e vi ricaricherà di belle energie. Lo stesso giorno Saturno entra in Pesci, sosterà nel vostro settore della comunicazione Durante il lungo transito avrete delle conversazioni importanti e la più significativa potrebbe essere con voi stessi. La sicurezza sarà accentuata, il che comporterà una vita personale e professionale più sana. In armonia con voi stessi è più probabile che sarete maggiormente comprensivi, empatici, aperti, pronti ad ascoltare gli altri e raccoglierete ovviamente i frutti del loro affetto. Anche nel lavoro, con i colleghi sarete pronti a stabilire legami più profondi. Vi sarà più facile, inoltre, raggiungere i vostri obbiettivi.

In coppia: il 7 marzo è probabile che ci siano delle tensioni, non sono escluse delle discussioni. Mantenete la calma e pensate che “dopo la pioggia arriva il sereno”…

Soli: avete un forte desiderio di vivere una passione. Se siete tentati fate pure ma occhio a prendere iniziative azzardate!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano potreste essere tentati di fare un acquisto seguendo l’impulso del momento. Potrebbe trattarsi di un oggetto che ha catturato la vostra attenzione: ad esempio un quadro o un mobile per arredare la casa oppure un gioiello di valore. Di sicuro comprerete qualcosa di splendido! Martedì 7 marzo, con la Luna Piena in Vergine, se siete in attesa di ricevere notizie importanti, è meglio mantenere il segreto. E non solo per un fatto scaramantico: chi vi circonda potrebbe parlarne in modo sbagliato, ovvero fare dei pettegolezzi. Poiché il Plenilunio rappresenta la fine di un ciclo, potreste anche vendere una proprietà con un buon profitto oppure arriverà a sorpresa una somma che state aspettando da tempo. In un modo o nell’altro, sarete comunque entusiasti di come andranno le cose. Lo stesso giorno, Saturno esce dal vostro segno e fino a febbraio 2026 sosterà in Pesci: proverete un immediato senso di sollievo. Nel corso del transito avrete un maggiore controllo sulle finanze, valuterete in modo diverso il denaro che guadagnate, esaminerete con attenzione entrate e uscite ed è probabile che deciderete di ridurre le spese. Risparmierete pensando al futuro, forse per l’acquisto di una casa. Saturno vi spingerà a trovare modi intelligenti per eliminare gli sprechi, acquistare in modo più razionale e forse a trovare un lavoro extra per aumentare le entrate.

In coppia: non avrete alcuna intenzione di affossarvi nella routine. Con il partner svolgerete insieme un’attività, anche sportiva, o andrete in posti che non conoscete e realizzerete qualche desiderio (anche piccantino).

Soli: è più o meno lo stesso discorso di cui sopra: moltiplicherete le uscite e di sicuro conquisterete il cuore di chi vi attrae!

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Lunedì 6 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano potreste ricevere notizie sorprendenti o stringerete un’amicizia con una persona originale oppure scoprirete un posto insolito e divertente nella zona in cui abitate. Martedì 7 marzo, la Luna Piena in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e della vita privata. Potrebbe aver luogo uno scontro ma può essere un momento eccellente per trovare uncompromesso. Se c’è stata una situazione ambigua del tipo “vogliono o non vogliono?” allontanerete i dubbi e troverete una soluzione. Con questo transito potreste chiudere una relazione – anche di lavoro – oppure al contrario fare dei passi avanti. Lo stesso giorno, Saturno entra nel vostro segno: sosterà fino a febbraio 2026 e aprirà un nuovo ciclo. Il transito vi renderà estremamente razionali (altro che sognatori ad occhi aperti dello Zodiaco!) e critici sia con voi stessi che con chi vi circonda: non tollererete atteggiamenti superficiali e pigri. Sarete decisamente meno accomodanti, direte dei “no”, stabilirete dei limiti senza preoccuparvi di quello che ne pensano gli altri. Il pianeta potrebbe essere d’aiuto a diventare il top in un mestiere o un leader nel vostro settore. Potreste dare il via a un progetto di ampio respiro o raggiungere obbiettivi importanti.

In coppia: con il partner vivrete deliziosi momenti di relax e benessere, il 7 marzo in particolare è la giornata perfetta per avere conversazioni profonde e sognare il futuro.

Soli: le conquiste non mancano ma evitate di lanciarvi in una storia a occhi chiusi. Approfondire la conoscenza vi metterà al riparo da eventuali delusioni.