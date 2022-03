Oroscopo domani venerdì 18 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 18 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): nuove possibilità

Oroscopo domani Cancro 18 marzo: umore

Con il Plenilunio in Vergine probabilmente vi sentite pronti a dare il via a un cambiamento. Il transito vi dota di coraggio, quello necessario per vivere nuove esperienze. La Luna Piena in Vergine sosta nel vostro settore dell’avvenuta e se siete disposti a uscire dalla vostra zona di comfort, può far arrivare nuove possibilità. Nei prossimi giorni, un’ondata di entusiasmo spazzerà via i dubbi e vi sentirete liberi.

Oroscopo domani Cancro 18 marzo: amore

In coppia: atmosfera bollente! Le vostre numerose iniziative intrigano il partner.

Soli: un/a ex fa il gran ritorno nella vostra vita. Il vostro cuore è completamente sottosopra. Siete titubanti, vi immergerete nei ricordi.

Oroscopo domani 18 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): siete i più forti Oroscopo domani Scorpione 18 marzo: umore Potreste pensare che le emozioni, oggi stiano giocando qualche brutto scherzo. Forse vi state scontrando con una persona la cui personalità è forte e in qualche modo vi fa dubitare di voi stessi. Non lasciatevi impressionare da parole odiose e piene di rabbia. Cerca il vero significato che si nasconde dietro le parole. I più forti, e lo sapete bene, siete voi. Oroscopo domani Scorpione 18 marzo: amore In coppia: mettete in programma 24 ore di passione! Proverete la felicità di procedere insieme mano nella mano. Soli: non avete dimenticato un flirt avuto all’inizio dell’anno e oggi moltiplicherete le occasioni per ritrovarvi, anche attraverso altre persone. La buona notizia è che l’altro/a farà lo stesso. Presto vi ritroverete insieme! Oroscopo domani 18 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): tacere o parlare? Oroscopo Pesci 18 marzo: umore Con la Luna Piena in Vergine, le emozioni negative riguardanti una relazione oggi potrebbero raggiungere il picco e sarete spinti a portarle allo scoperto. Se di recente vi siete trattenuti, potrebbero ribollire. Qualunque cosa abbiate intenzione di dire, assicuratevi che in seguito non ve ne pentirete. Ma d’altra parte, anche il silenzio non è detto possa andare bene. Valutate cosa volete ottenere e muovetevi di conseguenza. Oroscopo Pesci 18 marzo: amore In coppia: fiducia e complicità, due parole che apprezzate particolarmente. Vi sentirete rassicurati e in sintonia con il partner. Soli: cercate di avere più sicurezza in voi stessi, soprattutto questo venerdì. Esprimetevi, non avete nulla da perdere ma tutto da guadagnare.

