L’oroscopo del 27 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 27 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Meno dinamici del solito e più empatici, più emotivi oggi il lavoro passerà in secondo piano – fatto per voi inconsueto – ma non dovete preoccuparvi né per voi stessi né per chi vi circonda. Passerà in fretta. Sfruttate queste energie per dire alle persone care quanto contano per voi. La prossima volta che ne avrete bisogno arriveranno di corsa al vostro fianco. Amore: in coppia, potreste essere spinti a riflettere sulla vostra situazione sentimentale, avvertire il desiderio di maggiore sicurezza. Parlatene con il partner, ma senza allarmarlo. Il dialogo è sempre la principale fonte di calma. Soli: anziché riconoscere i vostri torti e gli errori nei confronti di chi vi corteggia proverete a giocare il ruolo delle vittime. Vi conviene?

Oroscopo 27 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Lavoro o vita personale, potrebbe essere necessario affrontare un argomento delicato ma nessuno sembra essere disposto. Ci sono due modi in cui potete affrontare la situazione: il primo è parlare apertamente, voi per primi, senza preoccuparvi delle conseguenze. L’altro è discuterne con l’obiettivo di trovare soluzioni positive che portino a un cambiamento. Amore: in coppia, la forza della vostra relazione è nella complicità. Coltivatela al massimo poiché di fronte a qualsiasi prova si rafforzerà. Soli: per evitare di commettere spiacevoli errori iniziate a consolidare la sicurezza in voi stessi. Anche se il cuore dovesse partire in quarta per una persona, fate appello al vostro pragmatismo.

Oroscopo 27 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’intuito non è al top: evitate, per oggi, di prendere decisioni importanti in particolare riguardo al denaro e agli acquisti. Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci potreste provare tristezza, potrebbe mancarvi qualcuno o qualcosa. Concentratevi su un progetto che avete a cuore così da canalizzare l’insoddisfazione e l’eventuale frustrazione. Amore: in coppia, sfruttate questa giornata per cambiare in meglio la relazione: siate comprensivi, evitate di chiudervi a riccio, mettere le distanze con la dolce metà. Agite con autenticità. Soli: apritevi al mondo esterno, comunicate liberamente anche con le persone che incontrate per la prima volta. Mostrate il lato socievole e la gioia di vivere.

Oroscopo 27 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avvertite il bisogno di una pausa ma non accadrà se non lo deciderete voi. Ritagliate dunque un po’ di tempo per stare da soli senza pensare a nessun altro! La congiunzione Luna-Saturno in Pesci è in buon aspetto con il vostro segno e rappresenta un invito a mettere ordine nei vostri pensieri e canalizzare le vostre emozioni, soprattutto se sono stati invadenti. Amore: in coppia, forse parlate abbastanza con il partner oppure i vostri discorsi non sono molto chiari. In ogni caso se non volete problemi è arrivato il momento di reagire, di prendere delle iniziative. Soli: in cerca dell’anima gemella, non volete una relazione tanto per stare in compagnia, preferite la solitudine. Ed è una scelta saggia. Oroscopo 27 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Un amico potrebbe esprimere sinceramente la sua opinione su una situazione che riguarda il vostro lavoro o la vita personale. Per il vostro ego la verità potrebbe essere dura da affrontare ma anziché offendervi cercate di capire quanto di prezioso c’è nel suo commento. Potrebbe contenere degli indizi su ciò che dovete fare per migliorare le cose e progredire. Amore: in coppia, per ottenere il perdono dal partner ci sono diversi modi, tutto dipende dall’importanza della discussione e se avete offeso. Non basta un dono. Soli: oggi il cuore potrebbe battere forte per due persone. Una è single e l’altra impegnata ed è per quest’ultima che proverete forte attrazione. Che farete?

Oroscopo 27 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci potrebbe scatenare un po’ di frustrazione oppure nel lavoro o nella vita personale vi diranno qualcosa che minerà la sicurezza in voi stessi. Potrebbe essere una situazione che va avanti da un po’ e dovreste contrastarla. Ma è probabile che provenga dal boss e abbiate paura di reagire. In questo caso, sfogatevi con un amico. Amore: in coppia, in caso di conflitto il timore di dire la cosa sbagliata potrebbe bloccarvi ma è sempre meglio che rimanere in silenzio o nutrire disprezzo. Per cui, esprimete ciò che provate! Soli: alcuni cambiamenti di programma vi danno l’opportunità di fare quello che volete? Lanciatevi, anche se dovessero arrivare alcune critiche.

Oroscopo 27 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci oggi potreste avvertire stanchezza e il lavoro pesarvi parecchio. E’ una giornata in cui dovete rallentare il ritmo, se potete rimandare conversazioni di lavoro chilometriche, anche online. Portate a termine piccoli compiti fattibili, impegnatevi solo in brevi conversazioni e quando possibile concedetevi una breve pausa ristoratrice. Amore: in coppia, la relazione sta attraversando un periodo complicato o avete difficoltà a mantenerla al meglio? Oggi potreste porvi delle domande ma evitate che i dubbi prendano il sopravvento. Le soluzioni ci sono sicuramente. Soli: prima di impegnarvi volete capire bene cosa volete. Farete un passo indietro.

Oroscopo 27 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui, lavoro o vita personale, potrebbero esserci degli scontri verbali ma indipendentemente da ciò che accadrà, finché farete leva sulla vostra forza interiore ne uscirete alla grande! In poche parole, riuscirete a placare l’aggressività di chi scatena delle polemiche. Concentratevi su un progetto che avete a cuore e che potrebbe avere successo. Amore: in coppia, non è il fine settimana ma comunque potreste organizzare una fuga romantica, anche solo una cenetta a lume di candela sarà sufficiente a riaccendere la passione! Soli: una persona vi attrae ma fino a oggi vi siete limitati ai sorrisi o alle conversazioni. Ma sembra che questo mercoledì sarete più intraprendenti…

Oroscopo 27 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci, di solito vi rende poco socievoli ma la presenza del Sole in Bilancia vi fa superare questo stato d’animo e vi spinge a stare in compagnia di amici affettuosi e premurosi. In questo modo, oltretutto, i livelli di stress diminuiranno e il legame di amicizia rafforzerà i vostri valori più alti, vi ricorderà ciò che nella vita conta davvero. Amore: in coppia, affronterete con facilità argomenti che solitamente vi irritano. Il modo di comunicare riuscirà a dissipare le preoccupazioni del partner. Soli: prendete l’iniziativa, smettete di procrastinare! Approfittate di questa atmosfera un po’ magica per distinguervi dalla massa e siate originali. Il successo nella conquista è certo!

Oroscopo 27 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Lavoro o famiglia, se qualcosa vi dà sui nervi evitate di essere rigidi e di alzare la voce, di creare una montagna da un granello di sabbia! Tenete presente che se una persona cambia tono, si inalbera, l’altra lo farà a sua volta senza porsi problemi. Per cui cercate di leva sul senso dell’umorismo, di mantenere la pace e orientare le conversazioni verso il positivo. Amore: in coppia, la vita incoraggia a un rinnovamento e questa sfida non vi dispiace. Superando i vostri limiti, scoprirete che esistevano solo nella vostra mente. Soli: in un flirt forse avevate intenzione di andare avanti con cautela per valutare meglio i pro e i contro. Ma le cose potrebbero prendere una svolta molto rapida e inaspettata.

Oroscopo 27 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci potreste avvertire la necessità di stare un po’ da soli. La cosa migliore, oggi, è semplificare l’elenco di cose da fare. Rimandate qualsiasi impegno o conversazione non importanti e concentrate le vostre energie soltanto su ciò che ritenete sia la massima priorità, comprese alcune questioni lasciate in sospeso. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere un po’ tesa, non è la giornata ideale per prendere decisioni sul futuro. Avete bisogno di tempo per riflettere ma il partner la penserà in modo diverso… Soli: non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Occhio a una persona che sembra gentile ma probabilmente non è sincera.

Oroscopo 27 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Date il via a qualcosa di nuovo soltanto se avete in mano i fatti! Non lasciatevi coinvolgere se non siete sicuri, anche se la situazione è allettante, vi entusiasma: non dovete assumere rischi. Fate leva sullo scetticismo e applicatelo a qualsiasi nuova “grande” opportunità che si presenti. Se qualcuno dovesse insistere ricordate che potrebbe avere un secondo fine. Amore: in coppia, dolcezza di vivere, dolcezza di amare sarà il filo conduttore della giornata e vorrete coinvolgere il partner. Non dovrete insistere, vi seguirà con un sorriso. Soli: in programma c’è un incontro con una persona sensibile che conquisterà il vostro cuore. Se pensavate di non credere più nell’amore, cambierete idea.