Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia.

Dopo l’Ariete andiamo alla scoperta del Toro e del suo oroscopo.

E’ un segno di Terra governato da Venere. Lento e sensuale, sa esattamente chi e cosa vuole. Il suo amore è confortante, regala benessere a chi incontra il suo tocco rassicurante. Nelle relazioni è leale, fedele, paziente e desidera un partner che apprezzi queste sue qualità e soprattutto ricambi in ugual misura. Il Toro vuole essere conquistato e sedotto lentamente, nel modo più tradizionale possibile. Cena romantica, una bottiglia di buon vino, musica avvolgente e farai tuo il suo cuore. E’ un amante sensuale che rimugina sulle sue scelte ma una volta deciso che sei tu, vorrà te e solo te. L’importante, nella fase iniziale, è non prendere iniziative stravaganti: in questo caso potrebbe scappare a gambe levate. Il Toro è noto per la sua infinita pazienza. Non si arrabbia facilmente e se hai un carattere difficile per questo segno non è un problema. Finché si sente rispettato e mai provocato non avrà esplosioni di rabbia.

Toro e Bilancia, oroscopo

Sono due segni governati da Venere, il che significa che entrambi cercano amore, bellezza e buona comunicazione. All’apparenza potrebbe sembrare che abbiano pochi interessi in comune ma tutti e due in una relazione cercano la sicurezza, condividono l’amore per l’arte, la poesia e la cultura, apprezzano la cucina raffinata. A entrambi piace corteggiare ed essere corteggiati anche nel tempo. Il Toro apprezza il fascino della Bilancia; se il testardo Toro non ottiene ciò che vuole, la diplomatica Bilancia è in grado di appianare le cose e mantenere la pace. La Bilancia apprezza i lussi che il sensuale Toro offre al partner. Hanno anche molto da insegnarsi a vicenda: la Bilancia può aiutare il Toro a vedere i diversi lati di una situazione, e il Toro può aiutare la Bilancia a superare la sua ben nota indecisione.

Nell’eros, il Toro è un segno di Terra molto molto più sensuale della Bilancia, segno d’Aria. Vuole essere inondato d’amore mentre la Bilancia preferisce parlarne anziché passare all’azione. Pur non mancando il desiderio, trovare il giusto equilibrio potrebbe essere il problema più grande. Il Toro deve superare il bisogno di controllare e pianificare tutto mentre la Bilancia deve imparare a prendere l’iniziativa. L’indecisione può essere estremamente frustrante per il Toro.

La Bilancia ama la vita sociale, mentre il Toro è un po’ orso: per mantenere nel tempo la relazione, il Toro deve placare la sua possessività che lo rende insicuro mentre la Bilancia l’irrequietezza causata dal bisogno di rassicurazione del partner. Devono riconoscere di avere esigenze diverse e impegnarsi per trovare un compromesso.

Toro e Scorpione, oroscopo

I segni opposti si attraggono e quando Toro e Scorpione danno il via a una storia d’amore, in positivo o negativo è una relazione intensa, speciale e complessa. È probabile che l’attrazione sessuale sia al di fuori della norma! I due segni hanno parecchie cose in comune, ma poiché le rispettive personalità sono davvero forti, spesso oscillano tra amore appassionato e disaccordo appassionato! Sono entrambi interessati alla ricchezza e all’acquisizione di proprietà, in una relazione hanno un grande bisogno di sicurezza ma con obbiettivi leggermente diversi. Il Toro apprezza la sincerità e la franchezza e detesta l’infedeltà, lo Scorpione ama essere misterioso. Il bisogno di sicurezza di uno Scorpione riguarda più la necessità di essere costantemente rassicurato che il rapporto con il partner è forte. Il Toro adora quando lo Scorpione mostra la sua gelosia: vuol dire che è adorato e apprezzato!.



Nell’eros, come detto l’attrazione fisica è potente, probabilmente non ci saranno problemi su chi fa la prima mossa o dove decideranno di fare l’amore la prima volta. Entrambi gareggeranno per dimostrare chi è l’amante migliore… Toro e Scorpione insieme costituiscono la base di tutte le relazioni amorose: amore e passione. Lo Scorpione, governato da Marte e Plutone è ardente, passionale e il Toro un/a amante sensuale e instancabile, attratto dall’intensità del partner. A sua volta, lo Scorpione ama la devozione insita nel Toro governato da Venere.

Per mantenere nel tempo la relazione, visto che sono entrambi segni Fissi e dunque testardi, tengono il muso se non fanno a modo loro, se entrambi riusciranno a evitare questo atteggiamento e a imparare ad apprezzare le reciproche diversità di vedute, la storia funzionerà.

Toro e Sagittario, oroscopo

La relazione d’amore tra i due segni può essere incredibilmente appassionata ed erotica ed entrambi hanno molto da guadagnare dalla loro unione! Mentre il Sagittario è soddisfatto quando sperimenta costantemente nuove persone, luoghi, cibi e altro, il Toro è appagato dalla routine che offre la sicurezza che tanto apprezza. All’inizio della relazione, il Toro potrebbe tendere a chiedere più impegno e stabilità di quanto il Sagittario sia pronto a dare, ma se il Toro sarà paziente, il Sagittario apprezzerà il comfort del dolce nido, la stabilità e la praticità di cui in realtà ha bisogno e da parte sua porterà nella relazione molto divertimento e avventura.

Nell’eros, il Sagittario ha quel tipo di fascino infantile che il Toro considera irresistibile e attirerà il Sagittario con i suoi modi calmi e invitanti. A letto, il Sagittario stupirà il Toro con una passione che al segno di Terra sembrerà quasi impossibile da soddisfare. Il segno di Fuoco è sempre alla ricerca del brivido e il Toro dovrà essere sempre più creativo e originale nel modo in cui fa l’amore. E non è sempre facile…