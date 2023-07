Elenoire Ferruzzi “incinta”: “Non so chi è il padre, è successo al GF Vip”. Ecco chi tira in ballo…

Elenoire Ferruzzi si cala nei panni di una donna incinta, almeno su Instagram. “Ora posso renderlo pubblico, è successo all’interno della casa del GF ma sinceramente non so chi sia il padre. Ho dovuto tagliare le unghie manca poco al parto, anche il seno ho dovuto ridurlo ora passeremo al viso e dopo sarò una ce**a come tante di voi”. Un post che sembra contenere una frecciatina sebbene il destinatario non sia stato esplicitato.

Elenoire Ferruzzi “incinta” su Instagram

In tantissimi hanno commentato il post della Ferruzzi, mostrandosi particolarmente divertiti da quanto condiviso dall’icona della comunità LGBTQ+. Inoltre, diversi followers hanno fatto riferimento ai due uomini per i quali la Ferruzzi aveva avuto una cotta all’interno del Grande Fratello Vip, ovvero Daniele Dal Moro e Luca Salatino. E a chi, ingenuamente, le ha chiesto se fosse Dal Moro il padre, lei ha risposto: “È possibile”, stessa cosa per chi le ha chiesto se, invece, fosse Salatino: “Si, avevo l’ovulazione quando è successo”.