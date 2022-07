Elon Musk e la presunta storia con la moglie di Sergey Brin, fondatore di Google. Lui smentisce

Elon Musk ha smentito la notizia di una relazione con Nicole Shanahan, moglie di Sergey Brin, fondatore di Google e a conferma ha pubblicato una foto mentre festeggia con l’amico e due donne non identificate.

Elon Musk ha avuto una storia con la moglie del fondatore di Google?

La condivisione della foto è stata dopo un articolo del Wall Street Journal secondo cui il fondatore di Tesla avrebbe avuto storia passeggera, che si sarebbe consumata lo scorso autunno, e uno dei motivi alla base del divorzio tra Brin e Shanahan. La foto in cui i quattro si divertono è stata consegnata al New York Post proprio per smentire tutte le illazioni del Journal.

Elon Musk smentisce

In un tweet Musk ha scritto che probabilmente il Journal sta pubblicando articoli contro di lui nel tentativo di minare le azioni Tesla. “Una balla totale”, ha detto riferendosi all’articolo, aggiungendo scherzosamente che “non fa se*so da mesi”. “Con Sergey siamo amici e ieri sera eravamo a una festa! Ho visto Nicole solo due volte in tre anni, sempre in compagnia di molte altre persone. Nulla di romantico. Gli attacchi ai personaggi hanno raggiunto un nuovo livello, ma gli articoli sono tutti patetici. Lavoro con orari impossibili, dunque non ho molto tempo per queste buffonate. Nessuna delle persone coinvolte in questi presunti illeciti è stata nemmeno intervistata!”, ha detto riferendosi all’articolo.