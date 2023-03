Totti furioso con Ilary dopo le foto di Bastian mano nella mano con la figlia Isabel

Una foto apparsa sul settimanale Chi, che ritrae Ilary Blasi con sua figlia Isabel che dà la mano a Bastian, il nuovo compagno della conduttrice, non è andata giù a Francesco Totti. Quell’intimità sbandierata all’ex capitano della Roma non è piaciuta per niente.

Totti furioso per la foto della figlia Isabel con Bastian e la mamma Ilary

Secondo indiscrezioni Totti sarebbe piuttosto arrabbiato, e non solo per quelle foto scattate a Roma, ma per l’idea piuttosto verosimile, che Bastian Muller quando sia di passaggio a Roma, non solo vada a trovare la sua fidanzata nella casa dell’Eur, ma che ci dorma pure.

Di fatto, finché non sarà conclusa la separazione legale, quello resta ancora il tetto coniugale di Totti e Blasi. E sembra che l’ex calciatore non gradisca l’idea che Bastian dorma in qualche modo nel suo letto, e vorrebbe maggiore discrezione.

In tribunale per la separazione

La gelosia per i rapporti di sua figlia con Bastian Muller e il fastidio per la presenza del tedesco in casa sua potrebbero essere la goccia che fa traboccare il vaso e che porta Francesco Totti ad archiviare qualunque ipotesi di mediazione.

Il suo avvocato ha presentato una memoria difensiva di 120 pagine e il processo, atteso per il 14 marzo ma poi rimandato, può avere finalmente inizio. C’è la causa di separazione da un lato, con il patrimonio da spartire e l’affidamento dei figli da decidere, e dall’altro il Rolexgate, rimasto in sospeso. L’ex calciatore rivuole indietro i suoi orologi ma la conduttrice è decisa a non mollare l’osso.