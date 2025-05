La notizia del giorno riguarda i risultati definitivi delle elezioni comunali. A Genova Silvia Salis ha vinto al primo turno, diventando la nuova sindaca sostenuta da una larga coalizione progressista. Anche a Ravenna il centrosinistra si è affermato nettamente con Alessandro Barattoni. Invece, serviranno i ballottaggi per decidere i nuovi sindaci a Taranto e Matera. “Fossi in Giorgia Meloni – ha tuonato la segretaria dem Elly Schlein – comincerei a preoccuparmi, è il sintomo che qualcosa nel suo rapporto con il Paese si è rotto”. Dall’altra parte del fronte, il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha detto: “Trarre conclusioni nazionali da un voto locale in cui esistono tante specificità è totalmente fuori luogo. Noi non abbiamo perso. Abbiamo perso a Genova, è vero, e ci dispiace, ma dal territorio stanno arrivando risultati importanti da Comuni che non saranno magari capoluoghi di provincia ma sono ancora più popolosi”.

Voltata la prima pagina c’è la questione guerra in Ucraina. Mentre Putin sembra infatti essere sempre più interessato a provare a vincere la guerra rischiando però di perdere i buoni rapporti che ha con Donald Trump, i Paesi occidentali hanno ormai dato il via libera a Kiev per attaccare direttamente in territorio russo.

Poi la cronaca italiana, in una scuola elementare di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, un bambino di appena sei anni ha aggredito tre insegnanti, colpendole con calci e testate. Quindi un mistero da Roma, due corpi mummificati sono stati trovati abbracciati all’interno di un cunicolo in zona Cecchignola-Ardeatino. Si tratta di due scheletri di persone decedute da almeno dieci anni, un giallo a cui ora si cercherà di dare una risposta in tempi brevi. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo ubriaco al volante che è stato fermato e per provare a farla franca ha dichiarato di essere suo cugino.

Ecco le notizie del giorno:

Elezioni Comunali 2025, tutti i numeri. A Genova il Partito Democratico al 29%, Fratelli d’Italia al 12,44%

Le voci dal palazzo, Schlein: “Fossi in Meloni comincerei a preoccuparmi”. Renzi: “Il centrosinistra unito vince”. Salis: “Quando ci uniamo non c’è storia”. Donzelli: “Solo un voto locale”

La storia della candidata eletta con il 100% dei voti

Kiev potrà colpire in territorio russo, gli alleati europei e gli Usa dicono basta alle restrizioni sulle armi fornite all’Ucraina

Il video della donna che cerca cibo tra i rifiuti di Gaza City con la figlia: “Stiamo morendo di fame”

Bimbo di sei anni aggredisce tre maestre con calci e testate e le manda in ospedale

Due corpi mummificati e morti da almeno 10 anni trovati abbracciati in un cunicolo a Roma

Si ribalta col quad mentre è col figlio di 10 anni, morto in ospedale

Il video degli scontri tra manifestanti e polizia al corteo contro il decreto sicurezza, ferito un assessore

Il genio del giorno, l’uomo ubriaco al volante che viene fermato e dichiara di essere suo cugino