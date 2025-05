La notizia del giorno è la decisione da parte degli Stati Uniti e della Cina di sospendere per 90 giorni una parte considerevole dei loro dazi doganali. Secondo quanto dichiarato nel comunicato congiunto, la sospensione entrerà in vigore “entro il 14 maggio”. Sia Washington che Pechino, dunque, hanno accettato di diminuire del 115% le tariffe applicate.

Da spillare in prima pagina anche il primo incontro ufficiale di Leone XIV con la stampa dopo l’elezione dell’8 maggio. Rivolgendosi ai rappresentanti dei media, riunitisi nell’Aula Paolo VI, il Pontefice li ha ringraziati per il lavoro svolto in questo tempo “che per la Chiesa è essenzialmente un tempo di Grazia”, sottolineando la responsabilità e il ruolo cruciale dell’informazione.

Passando alla cronaca italiana, il caso di Emanuele De Maria, 35enne in semilibertà che ha accoltellato un collega, ucciso una donna e poi si è tolto la vita lanciandosi dal Duomo di Milano. Il suo suicidio ha chiuso nella maniera più tragica una spirale di violenza che si è consumata in meno di 48 ore. E infine, perché no, il genio del giorno: il veterano di guerra inglese di 98 anni che ha distrutto una Tesla con un carro armato in segno di protesta contro Elon Musk, colpevole secondo lui di appoggiare e favorire l’avanzata dell’estrema destra in Europa.

Ecco le notizie del giorno:

Usa e Cina sospenderanno i dazi per 90 giorni, tariffe ridotte del 115%

Papa Leone XIV, il primo incontro con la stampa: “Disarmiamo le parole per disarmare il Mondo”

Le polemiche dopo l’appello di Geppi Cucciari ad Amici sul voto al referendum

Zelensky sfida Putin: “Ti aspetto in Turchia giovedì per trattare”. Ma Usa, Ucraina e il gruppo dei Volenterosi chiedono un cessate il fuoco immediato

Evade, uccide una collega e poi si toglie la vita lanciandosi dal Duomo: 48 ore di terrore a Milano

Nonno arrestato per violenza sessuale sulla nipotina, sul cellulare e computer trovati video e foto pedopornografici

Accoltella l’uomo che tre anni fa l’aveva sfregiata dopo una lite in un bar, arrestata per tentato omicidio

Lampedusa, nel giorno della festa della mamma l’ennesima tragedia: due bimbi morti di fame e di sete su un gommone

La fake news della bustina di cocaina sul tavolo di Macron in treno diretto in Ucraina

Il genio del giorno, il veterano di guerra inglese che ha distrutto una Tesla con un carro armato