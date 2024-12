Oggi è il giorno dell’assoluzione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini al processo Open Arms. A festeggiare è tutta la maggioranza: “Grande soddisfazione per l’assoluzione” dice la premier, Giorgia Meloni. “C’è un giudice a Palermo!” twitta il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Il dispiacere – sono invece le prime parole di Oscar Camps, il fondatore di Open Arms – è soprattutto per le persone, che come abbiamo detto dal primo minuto, sono state private della loro libertà”.

Sempre tra le colonne della politica c’è da segnalare la lettera inviata al presidente del Senato Ignazio La Russa da Michael O’Flaherty, commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa. Nella lettera il commissario ha scritto che il ddl sicurezza “limita il diritto di manifestare e ad esprimersi pacificamente”. E ha poi invitato i senatori “ad astenersi dall’adottarlo”. Seccata la replica del presidente del Senato: “Un’inaccettabile interferenza”.

Alla Camera poi oggi piccola frattura all’interno della maggioranza sull’annullamento delle multe ai no vax. Alcuni deputati di Forza Italia hanno infatti votato con l’opposizione, senza riuscirci, per annullare l’annullamento. Ma tanto è bastato per accendere qualche polemica. “E ora cosa farà la Meloni? Sceglierà Forza Italia o i no vax?” ha scritto Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Da spillare tra le pagine della politica anche l’intervista di Elly Schlein a Repubblica: “Il centrosinistra in caso di voto anticipato deve farsi trovare pronto”.

Dagli esteri, intanto, l’arrivo di Luigi Mangione a New York. L’uomo è accusato di aver ucciso l’amministratore delegato della compagnia di assicurazione sanitaria di UnitedHealthcare il 4 dicembre scorso fuori da un hotel di Manhattan. E ora rischia la pena di morte.

Tra le pagine della cronaca l’annuncio del contro concerto di Capodanno di Tony Effe a Roma, la badante killer che stordiva gli anziani con i farmaci, il Comune della Brianza che ha deciso di ingaggiare degli anziani per vigilare sui cantieri e poi, perché no, il genio del giorno: il programmatore che ha caricato (per sbaglio?) il file rutto.mp3 sull’app Intesa San Paolo.

Ecco le notizie principali di oggi:

Matteo Salvini assolto al processo Open Arms. I giudici: “Il fatto non sussiste”. Il ministro: “Difendere la Patria non è un reato, ma un diritto”

Le voci dal palazzo, Meloni: “Salvini è innocente. Grande soddisfazoine”. Tajani: “C’è un giudice a Palermo”. Luca Casarini: “L’assoluzione di un potente non è una notizia che sorprende”. Bonelli: “Oggi i giudici non sono zecche rosse?”

Per il Consiglio d’Europa il ddl sicurezza “limita il diritto di manifestare e ad esprimersi pacificamente”. Poi l’invito ai senatori: non votatelo. La replica di La Russa: “Un’inaccettabile interferenza”

Il governo si divide sull’annullamento delle multe ai no vax, Il Movimento 5 Stelle: “E adesso cosa farà la Meloni?”

Schlein: “Meloni aggressiva per coprire i fallimenti sul terreno economico e sociale”

Il video di Luigi Mangione che arriva a New York circondato dai poliziotti

Il contro concerto di Tony Effe a Roma, a Capodanno sarà al Palasport dell’Eur a 10 euro

La badante killer che stordiva gli anziani con i farmaci, una donna morta e altre quattro persone intossicate

Il Comune che ingaggia gli anziani per vigilare sui cantieri

Il genio del giorno, il programmatore che ha caricato (per sbaglio?) il file rutto.mp3 sull’app Intesa San Paolo