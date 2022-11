Epidemia di streptococco di gruppo A (iGAS), batterio raro, minaccia e allarme in Gran bretagna: un bambino di 6 anni muore e un altro viene ricoverato in ospedale. Somministrati forti antibiotici a compagni ed insegnanti.

Un bambino di 6 anni è morto e un altro è stato ricoverato in ospedale dopo che un’epidemia causata da un raro batterio che si è diffusa nella scuola elementare Ashford Church of England Primary School di Ashford, nel Surrey.

Il batterio è noto anche come streptococco di gruppo A (iGAS) e solitamente provoca mal di gola o eruzioni cutanee. Si trasmette per contatto fisico o attraverso le goccioline di starnuti o tosse.

Sembra che il secondo bambino, ricoverato d’urgenza dopo che ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi del bambino deceduto, appartenesse allo stessa classe.

Un portavoce dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha confermato quanto accaduto e ha raccontato che il secondo bambino sta mostrando segni positivi di ripresa.

Ha aggiunto che ai compagni di classe, agli insegnanti e al personale della scuola sono stati somministrati forti antibiotici contro lo Streptococco A come misura precauzionale, a seguito dell’infezione invasiva del batterio.

Lettere di avviso del decesso sono state inviate a tutti i genitori della scuola elementare dei bambini e ad un’altra scuola vicina col timore che gli alunni potessero mescolarsi e trasmettere il batterio.

Il team per le relazioni scolastiche ha fornito alla scuola una guida durante questo tragico momento e il team per la salute pubblica sta lavorando a stretto contatto con l’UKHSA, i dirigenti scolastici e i partner sanitari per adottare misure adeguate di protezione della salute. E garantire che i bambini, i genitori e gli accompagnatori della scuola siano adeguatamente supportati”, ha dichiarato il Direttore Hutchinson.

L’infezione da Streptococco di Gruppo A provoca solitamente mal di gola o eruzioni cutanee e viene trasmessa per contatto fisico o attraverso le goccioline prodotte da starnuti o tosse. In casi molto rari, l’infezione può diventare invasiva e penetrare in parti del corpo dove i batteri non si trovano normalmente, il che può essere grave.