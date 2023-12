La disfunzione erettile non è rara fra gli uomini, ogni età. Quando a letto non funzionano più, molti uomini diventano rapidamente disperati.

Il fatto è: non c’è quasi un uomo a cui non sia successo questo! Pochissimi lo ammetterebbero pubblicamente, ma Ed è ancora un argomento tabù. Secondo stime ufficiali, circa un uomo su cinque tra i 40 e i 50 anni soffre di disfunzione erettile1. Tra le persone tra i 60 ei 69 anni è già uno su tre! Ma sono colpiti sempre più anche gli uomini più giovani.

Le cause della disfunzione erettile possono essere diverse. Negli uomini anziani ciò può essere causato, ad esempio, da una mancanza di testosterone o da un disturbo circolatorio. Per i più giovani, la pressione sociale o lo stress spesso svolgono un ruolo importante.

L’ulteriore paura di fallire aumenta il problema per le persone colpite e può quindi minare rapidamente la fiducia in se stessi degli uomini. Un vero e proprio circolo vizioso.

Il tema è oggetto di un lungo articolo del quotidiano tedesco Bild. Molti stimolatori sessuali chimici, come la famosa “pillola blu”, promettono sollievo, scrive Bild. Tuttavia, questi preparati non sono adatti all’autotrattamento, poiché un dosaggio troppo elevato aumenta la probabilità di effetti collaterali gravi, come l’insufficienza cardiaca.

Pertanto questi preparati possono essere assunti solo nella dose prescritta dal medico. Ma molti uomini trovano la disfunzione erettile così spiacevole che tacciono il problema e hanno paura di rivolgersi al medico.

Non c’è quindi da meravigliarsi che i preparati da banco per la disfunzione erettile siano molto popolari. La selezione di possibili prodotti che promettono aiuto da banco con problemi di potenza è ora diversificata, soprattutto online. Tuttavia, qui si consiglia cautela!

Ora esistono anche medicinali da banco specificamente approvati contro la debolezza sessuale, come la disfunzione erettile.

La disfunzione sessuale negli uomini è l’incapacità di ottenere o mantenere un’erezione sufficiente per un rapporto sessuale. Se i problemi persistono a lungo, i medici parlano di disfunzione erettile (DE). Uno dei fattori scatenanti più comuni è la ridotta circolazione sanguigna nell’area urogenitale. Le malattie che promuovono disturbi circolatori, come il diabete mellito, l’ipertensione o i disturbi del metabolismo dei lipidi, possono quindi aumentare il rischio. Una preparazione adeguata dovrebbe quindi contenere principi attivi mirati alla zona urogenitale.

Un altro punto cruciale per le persone colpite nel trattamento della disfunzione erettile è non limitare la spontaneità durante il rapporto sessuale. Con molti stimolatori sessuali chimici, l’effetto del preparato dipende da quando viene assunto. I medicinali da banco che non devono essere assunti in un determinato momento hanno quindi un vantaggio. Il sesso può ripetersi spontaneamente, senza alcuna pressione di successo o di tempo!

Esistono numerosi miti che circondano il tema della disfunzione erettile. Ma dietro quali affermazioni si nasconde la verità e quali invece si rivelano errori?

Mito: la disfunzione erettile si verifica solo negli uomini anziani. La disfunzione erettile non è un problema di età. Anche gli uomini più giovani lottano con questo! Tuttavia, la disfunzione erettile si manifesta più frequentemente con l’età. In cifre ciò significa: il 20% degli uomini tra i 40 ei 50 anni soffre di disfunzione erettile. Anche gli uomini più giovani spesso vogliono “mettersi alla prova” a letto e spesso si mettono sotto pressione.

Mito: una volta che hai la disfunzione erettile, avrai sempre la disfunzione erettile.

Tutti possono fare qualcosa al riguardo. Naturalmente, la disfunzione erettile è un argomento delicato di cui a nessuno piace parlare, per non parlare di ammettere di averla. Ma una conversazione confidenziale con il tuo partner o un buon amico può aiutare. Anche il vostro medico di famiglia o l’urologo sono le persone giuste a cui rivolgersi con conoscenze specialistiche in questo settore. Anche i medicinali senza prescrizione in farmacia possono essere di aiuto efficace e spesso possono essere ordinati con discrezione online presso le farmacie per corrispondenza.

Mito: la disfunzione erettile può essere curata solo con la “pillola blu”.

Quando si tratta di preparati per il trattamento della disfunzione erettile, molti uomini pensano innanzitutto agli stimolatori sessuali chimici. A pochi anni dalla loro invenzione, questi preparati rivoluzionarono la vita amorosa di molte persone. Il loro grande svantaggio: spesso sono disponibili solo con prescrizione medica e possono avere gravi effetti collaterali! Tra gli effetti collaterali più comuni rientrano ad esempio mal di testa, disturbi gastrointestinali, disturbi visivi e vertigini.

Fatto: uno stile di vita sano ha un effetto positivo sulla tua vita sessuale.

Una vita sana e quindi un corpo sano hanno un effetto positivo sulla vitalità dell’uomo. Il fumo, la dieta, il consumo di alcol, i farmaci e l’esercizio fisico sono fattori che svolgono un ruolo importante nella salute dell’uomo e quindi nella disfunzione erettile. Ad esempio, un consumo elevato di alcol o nicotina non può solo causare danni fisici, ma può anche influenzare gli stimoli nervosi importanti per l’erezione!

Fatto: un uomo su tre sopra i 60 anni soffre di disfunzione erettile

La disfunzione erettile è più comune di quanto pensi! Ne soffre già il 20% degli uomini tra i 40 e i 50 anni1. A partire dai 60 anni ne è affetto un uomo su tre.

Dato che pochissimi uomini amano parlare dei loro problemi di potenza, il numero di casi non segnalati è probabilmente notevolmente più alto. Sfortunatamente, la disfunzione erettile è ancora un argomento tabù per molti uomini e molti addirittura evitano di rivolgersi al medico. Questo è uno dei motivi per cui le persone colpite cercano spesso soluzioni online.

Tuttavia, si consiglia cautela nei confronti dei preparati online non sicuri e dubbi, alcuni dei quali possono causare gravi effetti collaterali. Pertanto, prestare attenzione ai medicinali da banco di qualità testata che hanno dimostrato di essere ben tollerati.

Fatto: gli integratori alimentari (ad esempio con L-arginina o estratto di maca) non possono trattare la disfunzione erettile.

Molti integratori alimentari offerti online per la debolezza sessuale contengono, ad esempio, maca, L-arginina o ginseng. Spesso promettono un effetto sui problemi sessuali.

Il fatto è: questi preparati non risolvono la causa! Inoltre spesso non si tratta di medicinali approvati. Come integratori alimentari, questi prodotti sono a basse dosi e possono solo contribuire ad una dieta equilibrata e prevenire i sintomi di carenza – niente di più