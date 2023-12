La evoluzione del genere umano si è fermata ai tempi di Darwin o continua? si chiede il settimanale americano Newsweek. La risposta è: “Forse più rapidamente che mai”.

Secondo la rivista, c’è un notevole accordo tra gli scienziati sul fatto che l’evoluzione sta ancora influenzando la nostra specie – e questo processo sta avvenendo “più rapidamente” che mai.

“Non credo che [la questione se gli esseri umani siano ancora in evoluzione] sia pienamente apprezzata dal grande pubblico”, ha detto a Newsweek Michael Granatosky, un biomeccanico evoluzionista del New York Institute of Technology.

“La percezione dell’evoluzione pubblicizza la frase ‘sopravvivenza del più adatto’, che ricorda automaticamente battaglie epiche tra individui in lotta per un compagno, o un gruppo disordinato di animali che sopravvivono a un evento catastrofico oltre ogni previsione.”

“Con queste immagini, si è tentati di presumere che le popolazioni moderne non siano più sottoposte a pressioni selettive. Tuttavia, evoluzione significa semplicemente un cambiamento nel pool genetico di una popolazione nel corso delle generazioni successive”.

Secondo gli scienziati, la recente pandemia di Covid potrebbe anche aver comportato pressioni evolutive sulla nostra specie. “Durante la pandemia, abbiamo appreso che esiste una variazione naturale nel modo in cui gli individui hanno risposto all’infezione”, ha affermato Granatosky.

Da un punto di vista genetico, l’evoluzione è definita come un cambiamento nella frequenza di alcuni geni nel tempo, ha detto a Newsweek Jason Hodgson, antropologo e genetista evoluzionista dell’Anglia Ruskin University nel Regno Unito.

Le popolazioni si evolvono principalmente in due modi: deriva genetica e selezione naturale. La deriva genetica si riferisce alle fluttuazioni casuali nelle frequenze di alcuni geni tra generazioni nelle popolazioni.

La selezione naturale, d’altro canto, con la quale le persone hanno più familiarità, avviene quando una variante genetica fornisce un vantaggio riproduttivo agli individui che la portano. I cambiamenti nella frequenza genetica dovuti alla selezione naturale non sono casuali. La variante preferita aumenta di frequenza mentre tutte le altre varianti diminuiscono.

Sia la selezione naturale che la deriva genetica continuano a influenzare la nostra specie, quindi gli esseri umani sono “senza dubbio” ancora in evoluzione, ha affermato Hodgson. La deriva genetica continua a modificare la frequenza degli alleli – diverse versioni, o varianti, di un dato gene – come avviene in tutte le popolazioni biologiche.

“In termini di pressioni, stanno accadendo diverse cose. Per prima cosa, le pressioni che guidavano la nostra evoluzione nelle società di cacciatori-raccoglitori: resistenza alle malattie e ai parassiti, forza per difendersi dai leoni o uccidere qualcuno di una tribù rivale, o uccidere qualcuno per una donna (tradizionalmente, una delle principali cause di omicidio nelle società di cacciatori-raccoglitori) sono stati in gran parte rimossi.

Nick Longrich, un paleontologo e biologo evoluzionista dell’Università di Bath, nel Regno Unito, ha detto a Newsweek. “Si potrebbe pensare che questo porrebbe fine alla selezione naturale, ma invece fa due cose. La prima è che altera la direzione della selezione: se la selezione non opera su queste cose, opera sempre più su altre cose, o potrebbe selezionare caratteristiche che una volta erano adattamenti utili,” ha detto.

Ad esempio, l’accesso a cose come l’assistenza sanitaria e il controllo delle nascite è molto variabile all’interno e tra i gruppi umani. Ciò significa che anche i tassi di sopravvivenza fino a una determinata età e di successo riproduttivo sono variabili.

“Non tutti i cambiamenti evolutivi hanno a che fare con cose come la morte per malattia o i rischi affrontati da un ambiente ostile”, ha detto Hodgson. “Tutto ciò che crea variazione nei tassi di natalità tra i gruppi, fintanto che ci sono differenze nelle frequenze alleliche tra quei gruppi, creerà un cambiamento evolutivo. Poiché le frequenze alleliche variano tra i gruppi umani, qualsiasi differenza nel tasso riproduttivo tra quei gruppi causerà l’evoluzione se noi considerano la specie umana nel suo insieme.”

“Le differenze tra le popolazioni sono correlate con le differenze nelle frequenze genetiche tra quelle popolazioni. I geni che sono comuni nelle popolazioni che si stanno espandendo aumenteranno di frequenza, mentre i geni che sono comuni nelle popolazioni che si stanno contraendo diminuiranno di frequenza”, ha detto.

Ci sono diversi esempi notevoli di evoluzione tra gli esseri umani moderni nella nostra storia relativamente recente. “Gli esseri umani si stanno evolvendo rapidamente, forse più rapidamente di quanto ci siamo mai evoluti prima”.

Ad esempio, “le dimensioni del nostro cervello si stanno evolvendo: in realtà sono diventate più piccole negli ultimi 10.000 anni da quando abbiamo iniziato a vivere nella civiltà”, ha detto. “Il cervello sembra essere più piccolo oggi che anche in epoca greca o romana.”

Ci siamo anche adattati alle nuove fonti alimentari disponibili, ad esempio: alcune popolazioni, in particolare quelle di origine europea, hanno sviluppato la capacità di tollerare il latte fino all’età adulta.

Il colore della pelle è cambiato man mano che le popolazioni umane si sono spostate verso nuovi climi. E la resistenza a varie malattie è emersa a seguito di piaghe come la peste nera e il vaiolo.

“Tali variazioni servono come base affinché l’evoluzione agisca. Forse la cosa più interessante della pandemia di COVID-19 è stata la sua natura globale. Raramente eventi del genere colpiscono un’intera specie in modo così drammatico”.