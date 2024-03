I primi uomini ,sotto forma di ominidi, sono arrivati in Cina molto prima di quanto si credesse. Strumenti di pietra rinvenuti nel nord della Cina suggeriscono che gli antichi esseri umani fossero presenti nell’Asia orientale fin da due milioni di anni fa e forse anche prima, fino a 1,1 milioni di anni. È la recente scoperta di una collezione di manufatti in pietra nel nord della Cina mette in discussione questa teoria, secondo i ricercatori spagnoli e cinesi che hanno studiato il ritrovamento.

Scrive Victoria Bela sul South China Morning Post che gli antropologi credevano che il movimento degli antichi esseri umani con capacità cognitive avanzate dall’Africa all’Asia orientale fosse avvenuto molto più tardi rispetto ad altre aree dell’Eurasia. Già 1,7 milioni di anni fa nell’Africa orientale erano emersi sofisticati strumenti di pietra con forme e tecniche di produzione standardizzate. Tuttavia, secondo la teoria antropologica prevalente, ci volle un altro milione di anni circa perché tale progresso raggiungesse l’Asia orientale. Alcuni studi hanno suggerito che questo ritardo fosse dovuto al prolungato isolamento dal resto del mondo.

La convinzione che i primi esseri umani nell’Asia orientale avessero solo semplici abilità tecnologiche e producessero strumenti di pietra basilari e non standardizzati, aggiunge Bela, “è stata a lungo controversa”.

Ma ora un articolo per la rivista Proceedings of the National Academy of Sciences cambia le carte in tavola. Le prove provenienti dal sito paleolitico – o età della pietra antica – di Cenjiawan, nel bacino di Nihewan nella provincia cinese settentrionale di Hebei, suggeriscono che la dispersione dei primi esseri umani avanzati nell’Asia orientale sia avvenuta almeno 300.000 anni prima di quanto si credesse in precedenza.

La scoperta mostra che gli ominidi con “capacità tecniche avanzate” – o tecnologia “Acheuleana” – potrebbero aver “occupato l’Asia orientale molto prima di quanto si credesse in precedenza”, ha detto l’autore principale Ma Dongdong dell’Istituto di Storia del Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo. Allo studio hanno preso parte anche ricercatori dell’Istituto di paleontologia e paleoantropologia dei vertebrati dell’Accademia cinese delle scienze e dell’Istituto provinciale di reperti culturali e archeologia dell’Hebei.

I ricercatori hanno raccolto prove dal sito di Cenjiawan dal 1986, inclusi nuclei di pietra, scaglie e strumenti risalenti a 1,1 milioni di anni fa, secondo un comunicato stampa della rivista. Le scaglie sono pezzi di roccia staccati per essere usati come strumenti, mentre la roccia originale è chiamata nucleo. Ma l’assenza di asce, “il primo strumento di pietra ampiamente accettato e modellato intenzionalmente” nei reperti archeologici dell’Asia orientale di questo periodo, ha portato all’ipotesi che i primi esseri umani qui siano rimasti in un tecno-complesso di modalità 1, ha detto Ma.

Il team ritiene che l’assenza di asce nel sito possa essere spiegata dalla bassa qualità delle materie prime nella zona, nonché dalle condizioni ambientali che hanno favorito strumenti più piccoli rispetto alle asce.

“È ampiamente accettato che gli ominidi che per primi si dispersero dall’Africa nell’Asia orientale e sud-orientale fossero associati alla tecnologia Modalità 1”, afferma il documento. Si ritiene che questi primi esseri umani nell’Asia orientale abbiano sperimentato un’evoluzione isolata dalle popolazioni dell’Africa, dell’Europa meridionale e del subcontinente indiano per oltre un milione di anni.

Tuttavia, nonostante la mancanza di asce come indicatore della tecnologia Acheuleana, gli autori hanno affermato che le prove di una tecnologia di base preparata nel sito di Cenjiawan – coerente con le prime abilità umane di Modalità 2 ampiamente accettate – dovrebbero indurre a riconsiderare questa teoria.

Si ritiene che la prima occupazione umana della Cina risalga a circa 2 milioni di anni fa. Gli autori hanno affermato che è possibile che ci siano state anche molteplici migrazioni dei primi esseri umani dall’Africa all’Asia orientale durante l’inizio del Pleistocene, da circa 2,6 milioni a 700.000 anni fa.