Vegetali sulla Luna: i semi verranno piantati nel 2025 poi… 

Coltivare vegetali sulla Luna sarà possibile a partire dal 2025. A dirlo sono alcuni ricercatori australiani che hanno realizzato un piano in collaborazione con alcuni colleghi israeliani. Per quella data si pianteranno i semi che serviranno a coltivare vegetali che saranno controllati direttamente dalla Terra e che potranno servire anche “per il cibo, la medicina e la produzione di ossigeno, fondamentali per la vita umana che si stabilirà sulla Luna”. La coltivazione farà dunque da apripista alla colonizzazione della Luna.

Vegetali sulla Luna: i semi verranno piantati ora, poi nel 2025…

Come spiegato in un comunicato dal progetto Lunaria One, gli scienziati australiani contano di iniziare a piantare vegetali sulla Luna già dalla prossima missione nello spazio. “I semi viaggeranno sulla missione israeliana Beresheet 2″(una missione privata sulla luna israeliana ndr), ha dichiarato il biologo dell’Università tecnologica del Queensland, Brett Williams.

I semi verranno irrigati in una camera sigillata

Dopo l’allunaggio, i semi verranno coltivati e irrrigati in una camera sigillata. In passato, spiegano gli scienziati, sono già stati compiuti dei tentativi che non sono andati bene. La Beresheet 1 si schiantò infatti sulla superficie della Luna nell’aprile del 2019. Dei ricercatori cinesi avevano invece tentato di piantare dei semi di cotone sulla Luna. I tentativi, dopo solo un giorno dalla coltivazione era svanita. I semi erano germogliati morendo dopo poche ore.

Che piante verranno coltivate

Caitlin Byrt, un ricercatrice dell’Università nazionale australiana di Canberra, ha dichiarato: “Se si può creare un sistema per coltivare le piante sulla Luna, allora si può creare un sistema per coltivare il cibo in alcuni degli ambienti più difficili della Terra”.

Le piante saranno scelte in base a quanto bene reagiscono in condizioni estreme e alla velocità con cui germinano. Una scelta probabile è una “erba della resurrezione” australiana che può sopravvivere senza acqua in uno stato dormiente.