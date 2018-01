Befana ed Epifania, differenze: cosa si festeggia oggi?

ROMA – Oggi 6 gennaio è festa. Cosa si festeggia? Cosa hanno in comune la Befana con l’Epifania? Praticamente nulla, a parte il fatto che il suo nome è una storpiatura della festa del 6 gennaio, appunto quella dell’Epifania. Per il resto, la storia della ricorrenza collegata all’adorazione di Gesù da parte dei magi e quella della vecchina che distribuisce dolci ai bambini buoni nelle calze volando su una scopa non hanno alcun collegamento. Come scrive La Stampa

“Epifania in greco significa apparizione ed è una parola che è sempre stata collegata alla manifestazione di una qualche divinità. In questo modo la parola è passata anche nella tradizione cristiana. All’inizio era collegata non solo alla nascita di Gesù, ma anche al suo battesimo da parte di Giovanni Battista e al primo miracolo delle nozze di Cana, perché questi due episodi, che segnano l’inizio della predicazione di Cristo, avrebbero manifestato la sua natura divina da adulto. Oggi però l’Epifania festeggia solo all’arrivo dei saggi dall’Oriente (che nel Vangelo non si dice quanti fossero) con i loro doni (che invece sono indicati come tre: oro, incenso e mirra) davanti al bambino. Il battesimo di Gesù è stato invece spostato alla prima domenica successiva (quest’anno sarà domani), anche se le Chiese ortodosse continuano nella tradizione di festeggiare le ricorrenze insieme”.

Il 6 gennaio sono passati dodici giorni dopo il Natale. Il numero 12 segna la fine delle celebrazioni dei festeggiamenti per il Solstizio e il culto di Mitra voluti dall’imperatore Aureliano, che iniziavano appunto il 25 dicembre. Come spiega ancora La Stampa