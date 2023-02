Ti piace giocare d’azzardo online? Non sei ancora iscritto a nessun sito e vuoi sapere quali sono i migliori casinò senza licenza AAMS 2023? Cominciamo col dirti che sono diversi gli aspetti che devono essere presi in considerazione quando ci si iscrive a un casinò online. Questo perché giocare in casino sicuri permette di godersi al meglio l’esperienza di gioco.

Cosa sono i casinò non AAMS

AAMS è l’acronimo utilizzato per l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, cioè l’ente che si occupava, fino a non molto tempo fa, della gestione del gioco pubblico. Questo ente ha da poco cambiato nome ed è diventato ADM, ossia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tutti i gestori di sale da gioco virtuali, sia italiani che stranieri, che vogliono mettere online la loro piattaforma anche in Italia, devono richiedere un’apposita licenza all’ADM. L’agenzia, una volta presa in carico la richiesta, la valuterà e prenderà la sua decisione dopo aver effettuato tutte le verifiche e i controlli del caso.

In base alla legislazione europea, facendo riferimento agli articoli 49 e 56 TUFE, possono operare in tutti i Paesi membri i casinò aventi sede nell’UE che hanno ricevuto regolare autorizzazione a prescindere dallo Stato che l’ha concessa. Sfruttando questa possibilità, diverse piattaforme hanno deciso di evitare i complicati iter burocratici italiani, utilizzando invece le licenze internazionali. In questo modo possono operare legalmente senza dover corrispondere nessuna tassa all’Italia. Infatti, i casinò stranieri dotati di una licenza internazionale pagano le tasse in altri Stati. Le autorizzazioni internazionali più comuni sono: Malta Gaming Authority, o MGA, e Curaçao.

Malta: licenza MGA per i casinò

Vale la pena approfondire il discorso licenze dato che, alla fine, sono proprio queste a fare la differenza tra un casino non aams affidabile e uno pirata. Cominciamo quindi dalla certificazione che viene rilasciata dalla MGA, cioè Malta Gaming Authority, l’autorità maltese che regola il gioco. Questa è una delle licenze internazionali tra le più affidabili al momento. Infatti, un gestore di casinò che desidera ottenere questo permesso presenta la sua domanda alla MGA e può seguire, praticamente in diretta, l’elaborazione delle pratiche sul sito dell’ente nel rispetto delle normative vigenti. Tutto avviene nel massimo della trasparenza e ciò è sinonimo di affidabilità.

Solo se ogni aspetto è effettivamente in regola verrà rilasciato il permesso per la messa in rete della piattaforma da gioco entro 60 giorni. Seguirà poi un ultimo controllo che, se positivo, permetterà al casinò di lavorare per 10 anni prima di essere nuovamente verificato.

Licenza CEG eGaming Curaçao

Altri siti che possiamo considerare affidabili operano, invece, su licenza rilasciata dalla eGaming di Curaçao. Diversi casino non aams tra i più recenti sfruttano questa certificazione. Facciamo subito chiarezza: l’isola di Curaçao si trova nei pressi di Aruba, nei Caraibi, e fa parte delle Antille Olandesi. Da un po’ di tempo a questa parte il governo locale ha deciso di seguire il percorso già tracciato da Malta, diventando un vero e proprio paradiso legale per il settore del gioco online.

Tanto che Curaçao è oggi conosciuta nel mondo più per questo motivo che per i suoi magnifici panorami. Il CEG locale opera da più di 25 anni, inoltre le decisioni prese dal governo di Curaçao si sono dimostrate innovative, basti pensare che, fin da subito, ha aperto all’uso delle criptovalute come metodo di pagamento. Questo ente è gestito da persone residenti sull’isola, prive di collegamenti diretti con gli amministratori delle sale da gioco virtuali.

Per poter disporre di tale licenza il casinò deve aprire la propria sede in loco, pagare una tassa iniziale e sottoporre il suo business plan al CEG. La pratica viene chiusa solo dopo un colloquio tra l’ente e i gestori della piattaforma. Dopo questa intervista, se positiva, il casinò senza licenza AAMS potrà andare online.

Come giocare sui casinò online non AAMS

Giocare in un casinò non AAMS non è diverso dal farlo su un casinò italiano ADM. Vale più o meno la stessa procedura che si utilizza per iscriversi a un casinò con sede in Italia. Anzi, l’iscrizione a una piattaforma priva di licenza AAMS necessita di meno dati e può essere completata in pochi minuti. Alcuni siti poi permettono l’utilizzo dei loro giochi senza che l’utente debba iscriversi.

Un altro aspetto molto interessante, capace di attirare l’attenzione di numerosi giocatori italiani, è il famoso bonus di benvenuto. Spesso si tratta di un vero e proprio pacchetto perché è composto da una serie di bonus multipli.

Due caratteristiche importanti da considerare in fatto di bonus sono il rollover e la scadenza. Oltrepassata la data di scadenza, ovviamente, il bonus non sarà più usufruibile. Il rollover è invece il volume di gioco richiesto per poter passare al prelievo delle vincite ottenute grazie al bonus. In genere l’arco di tempo più utilizzato per l’uso dei bonus è compreso tra i 7 e i 60 giorni.

Bonus senza deposito immediato nei casino non AAMS

Un altro fattore da prendere in grande considerazione quando si vuole giocare nei casino non aams sicuri e affidabile è il famoso bonus che si ottiene senza effettuare nessun tipo di deposito. Questo può essere rilasciato sotto forma di free spins, cioè giri gratuiti, o in somme di denaro. In tal caso le sale da gioco online permettono ai loro utenti di giocare ai tavoli virtuali senza dover effettuare nessun deposito.

I casinò online non AAMS offrono condizioni più favorevoli rispetto a quelli italiani. Come già visto, il turnover è più basso e vengono regalati dei free spins. I casino non AAMS senza deposito immediato sono in grado di rilasciare diversi bonus di benvenuto ai nuovi giocatori. Perché lo fanno? La risposta è molto semplice: in questo modo invogliano gli appassionati italiani di gioco d’azzardo online a continuare a giocare sulla loro piattaforma, fidelizzandoli.

Casino non AAMS che accettano giocatori italiani

Sono numerose le sale da gioco virtuali non AAMS che accettano ai loro tavoli i giocatori residenti in Italia. Questi ultimi possono giocare ai casino online non AAMS accedendovi tramite l’utilizzo di un computer o di uno smartphone e di un collegamento internet qualsiasi.

I casino non AAMS in Italia

Questa tipologia di casinò online rappresenta una realtà molto diffusa tra gli appassionati italiani di gioco d’azzardo virtuale. Infatti, un numero sempre maggiore di giocatori si avvicina ai casinò stranieri, cioè non AAMS, anche perché qui il processo di registrazione è più semplice e immediato.

L’autoesclusione nei casino non AAMS

Nel nostro Paese per far sì che l’esperienza di gioco avvenga in maniera responsabile è stata fornita al giocatore la possibilità di autoescludersi. In questo modo l’utente può decidere di bloccare il proprio accesso presso i casinò AAMS. La sospensione può essere di 30, 60, 90 giorni o a tempo indeterminato.

Si ottiene presentando apposita domanda sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’autoesclusione è un procedimento trasversale, cioè vale per tutti i concessionari di gioco legalmente autorizzati sul territorio italiano. Dopo l’autoesclusione la persona richiedente non può:

Può invece prelevare le vincite precedentemente realizzate e, ovviamente, chiudere i propri conti. L’autoesclusione a tempo indeterminato può essere revocata tramite apposita richiesta da parte dell’utente.

Se un giocatore si è autoescluso sui casinò online AAMS ha ancora la possibilità di registrarsi presso un casinò online straniero. Anche le piattaforme non AAMS prevedono l’autoesclusione. Per attivarla però si dovrà presentare direttamente la propria richiesta ai gestori del casinò internazionale nel quale si è iscritti.

Giocare senza documenti è possibile?

Una delle domande più frequenti che si trova online sui casinò non AAMS è quella che riguarda la possibilità di giocare senza documenti. È necessario fare delle precisazioni in merito.

Se come giocatore ti basta utilizzare le versioni demo dei giochi da casinò, allora non devi caricare il tuo documento ma solo registrare la tue email e scegliere un nome utente. In questo modo avrai l’accesso ai giochi gratuiti, senza dover utilizzare il tuo denaro, ma senza avere la possibilità di vincerne. Se invece vuoi giocare con soldi veri, dovrai registrare il tuo account caricando i documenti.

I casinò non AAMS sono legali casinò online senza licenza

La normativa italiana considera legali le sale da gioco munite di licenza ADM. Questo perché pagano le imposte nel nostro Paese. Esiste una normativa europea, in particolar modo l’Art. 49 e il 56 TUFE, che permette di giocare d’azzardo nei casinò non AAMS se questi hanno sede in un Paese membro dell’Unione Europea.

Elenco dei migliori casinò online non AAMS per gli italiani nel 2023

Qui di seguito proponiamo l’elenco dei più affidabili casinò online non AAMS che i giocatori italiani possono utilizzare: Rabona, Oh My Spins, Cadoola, LibraBet, Playamo, Sportaza, Fazbet, 20Bet tra gli altri.

Speriamo di aver agevolato la tua scelta in merito al casinò da utilizzare. Da sostenitori del gioco d’azzardo legale e responsabile, siamo contrari a ogni forma di pirateria e per tale motivo abbiamo voluto fornire il nostro contributo sui casinò sicuri non AAMS realizzando questa guida.