Coppa Italia su Mediaset in chiaro per tre anni (Ansa)

Coppa Italia su Mediaset, dove vederla. Tutta la Coppa Italia su Mediaset, in chiaro su Italia 1 e su Canale 20, in streaming su Mediaset Infinity. Si comincia domani con i trentaduesimi di finale e Pordenone-Spezia alle 17.45, in campo anche Genoa, Udinese e Fiorentina.

Coppa Italia su Mediaset, dove vederla

Si parte dal 13 al 16 agosto con le sedici partite valide per i trentaduesimi della competizione che Mediaset trasmetterà in diretta e in esclusiva assoluta su Italia 1 e Canale 20.

Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno un punto di forza dei palinsesti dei prossimi tre anni. Il 17 e 18 agosto e il 24 e 25 agosto arriva l’antipasto di Champions League con le gare d’andata e di ritorno dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity.

Dal 14 settembre si parte con la fase a gironi

Mediaset manderà in onda 121 partite all’anno, compresa la finale, per le prossime tre stagioni. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita tra le squadre italiane), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.