Ginnastica artistica, in Turchia la favola di Asia e Alice, le gemelle di Genova sul tetto d’Europa: oro e argento

Gli Europei di ginnastica artistica in Turchia (Antalya, 11-16 aprile) si chiudono con una bella favola italiana: l’oro e l’argento vinto dalle gemelle genovesi D’Amato.

In una sola ora Asia al volteggio e Alice alle parallele hanno conquistato due medaglie nell’ultima giornata portando un oro (Alice) e un argento (Asia) preziosissimi al medagliere azzurro. Di più: quattro delle cinque medaglie conquistate dall’Italia sono firmate dalle sorelle di Genova. Due gemelle di vent’anni sul tetto d’Europa. Un clamoroso successo che si salda al trionfo della Italia ritmica alla Coppa del Mondo in Uzbekistan con la vittoria della prodigiosa Sofia Raffaeli.

MERAVIGLIOSE CREATURE DELLA GINNASTICA

Alice e Asia sono fantastiche come ha dimostrato l’abbraccio che si sono scambiate sabato in pedana. Hanno dedicato le medaglie al padre scomparso.

La favola italiana l’ha cominciata Asia capace di prendersi l’argento al volteggio preceduta solo dalla francese Coline Devillard. Un argento comunque che sa tanto di conferma dopo l’argento degli Europei di Monaco 2022 e quello ai Mondiali del 2021.

Ma soprattutto questo podio sorprendente arriva 7 mesi dopo il bruttissimo infortunio alla caviglia subito da Asia che aveva accusato 4 legamenti danneggiati atterrando da un salto. La gemella Alice poi è andata oltre il sogno prendendosi l’oro alle parallele asimmetriche. È la terza medaglia per l’atleta genovese in questi Europei – dopo l’argento a squadre e il bronzo nell’ All Round – che Alice ha dedicato alla pallavolista Julia Ituma morta a Istambul.

Ha detto Alice:” Vorrei dedicare questo oro alle parallele anche a mio papà Massimo che è scomparso a settembre e a mia sorella Asia che non ha potuto difendere il suo oro”.

GRAN FINALE AL CORPO LIBERO

Alice D’Amato ha concluso al corpo libero la settimana turca insieme a Manila Esposito alla trave. La sesta e ultima giornata della rassegna continentale è stata dedicata alle ultime finali di specialità: trave, volteggio maschile, corpo libero femminile, parallele pari e sbarra. L’Italia si è presentata bene nei singoli attrezzi.

Gran finale spettacolo in terra anatolica che ha visto i migliori 8 atleti per specialità contendersi il podio. L’azzurro Carlo Macchini ha firmato il miglior punteggio alla sbarra.