Giro d’Italia, iI tedesco Nico Denz, 29 anni,alfiere della Bora-Habpnsgroe, ha vinto in volata la 14esima tappa dopo un bellissimo inseguimento.

A 800 metri dalla linea d’arrivo ha raggiunto i tre battistrada, li ha superati ai 300 con una gran gamba e sotto lo striscione si è inarcato e con un colpo di reni ha beffato il pistard canadese Derek Gee. Ancora un successo per Nico Denz al Giro d’Italia primo sul traguardo di Cassano Magnago.

Ennesimo piazzamento della Corsa Rosa di Alberto Bettiol molto attivo negli ultimi chilometri. Il francese Bruno Armirail 29 anni, del team Groupouman è la nuova maglia rosa dopo il forte ritardo (21’) accusato dal gruppo del britannico Geraint Thomas.

LA TAPPA DEL GIRO

Tappa n.14 (su 21), dalla Svizzera all’Italia. Dal Canton Vallese alla provincia di Varese. E‘ la frazione Sierre-Cassano Masnago di 194 km e 2.920 metri di dislivello. Prima parte sulla salita del Passo Sempione; valico a 2.004 metri. Salita alquanto impegnativa, lunga 20,2 km al 6,5% medio dipendenza con un dislivello di 1.323 metri. Dopodiché la discesa di rientro in Italia ed un centinaio di km conclusivi piuttosto pianeggianti. Ne è uscita la tappa che ci si aspettava dopo le turbolenze del giorno prima.

Cioè tappa accorciata a 75 km, minacce di ammutinamento da parte dei corridori, tardivdecisione degli organizzatori, commenti velenosi, zero emozioni. La paura di pioggia e gelo, il timore di incappare in qualche slavina, ha persino fatto emergere l’ipotesi dello sciopero. E così la tappa tanto attesa e celebrata per via della Cima Coppi (annullata) si è trasformata in una gita. Durissimo Magnini ai microfoni di Eurosport: “Gita? No, è stata una pagliacciata”.

PARTENZA DEL GIRO DAL CANTON VALLESE CON 133 CORRIDORI

Tracciato sotto la pioggia, clima autunnale , corridori con la mantellina impermeabile. Zero gradi sul Sempione (primo Davide Bais). Il via è dato alle 12.20. Subito la fuga di giornata con 29 uomini tra cui 8 azzurri. Cioè Ballerini, Oldani, Pasqualon, Bettiol, Maestri, Davide e Matttia Bais, De Marchi. Il plotone se la prende comoda. Al traguardo intermedio di Villadossola (primo Mayrhofer) il gruppo maglia rosa accusa un ritardo intorno agli 11 minuti. Ai -80 km è addirittura di 12.07”.

Domina il maltempo. È pioggia battente. Ai – 40 km si sganciano in quattro: Oldani, Ballerini, Rex, Skujins. Il gruppo è a 16’40”. Il quartetto è braccato da un plotoncino. Ai -30 la situazione è immutata. E continua a piovere.

FINALE COMBATTUTO

Ultimi 20 km, gli inseguitori sono a 50”, il gruppo maglia rosa a 17’44”. Il quartetto procede di comune accordo. Il tempo non è più inclemente, solo poche gocce. C’è uno strappo a 17 km dal traguardo che i fuggitivi “bevono” senza problemi. Ma gli inseguitori (21) insistono nella caccia e rosicchiano secondi. È bagarre. Ultimi 10 km spumeggianti. Al comando restano in tre (è saltato Rex). Ai -8,3 Rex è raggiunto dai primi 4 inseguitori.

Ai -4 km ci solo 13” tra i battistrada e i più immediati “cacciatori”. A 800 metri il terzetto molla, sfinito. Verdetto clamoroso: volata vincente di Nico Denz che beffa Derek Gee, terzo Bettiol,. Il francese Armirail ribalta la classifica generale e conquista la maglia rosa.

ORDINE DI ARRIVO

Primo Nico Denz in 4h37’30”, secondo Derek Gee, terzo Bettiol , quarto Rex e quinto Ballerini. A seguire: Skujins (+4”), Mayrhofer (+10”), Oldani (+20”), Pasqualon (+50”) con Mirco Maestri.

CLASSIFICA GENERALE

Primo Armirail, secondo Thomas (+1’41”), terzo Roglic (+1’43”). A seguire Almeida (+2’03”), Leknessund (+2’23”), Caruso (+3’09”), Kamna (+3’33”), Arensman (+4’26”), De Plus (+4’49”), Carthy (+4’57”).

TAPPA N. 15 (domenica 21 maggio 2023)

Domenica senza respiro. Da Seregno a Bergamo di km 195. Con 4 GPM: il primo di prima categoria (valico di Valcava, 1.336 metri), gli ultimi tre di seconda (Selvino,Miragolo, Valpiana). Gli uomini di classifica dovranno stare molto attenti . Lunedì 15 è giornata di riposo. Martedì la Carovana arriverà sul Monte Bandone, Prealpi Gardesane, ovest di Trento. Inizia la terza settimana: 6 tappe e gran finale a Roma , domenica 28, con la tradizionale parata.