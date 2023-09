Giro dell’Emilia al via da sabato 30 settembre, diretta sulla Rai ed Eurosport

Giro dell’Emilia, prestigiosa classica d’autunno (sabato 30 settembre). Partenza da Carpi e arrivo a Bologna San Luca. Percorso selettivo, duro, vario, di 204 km. Un mix di pianura e Appennino e gran finale nel tratto felsineo che va da porta Saragozza e dall’arco del Meloncello alla basilica di San Luca; salita iconica, scenografica, fiancheggiata da un magnifico porticato, il più lungo del mondo (666 arcate,489 scalini) realizzato alla fine del ‘600. Una salita di 3,5 km che quasi sempre decide la corsa.

Giro dell’Emilia, percorso tra ali di folla

Migliaia di tifosi da sempre accompagnano i corridori. Dal via ufficiale di Limidi di Soliera alle rampe di San Luca. Il tracciato tocca vari punti: Sorbara, Nonantola ( traguardo volante), Savignano sul Panaro. Quindi l’ascesa al GPM di Samone (6km.al 6,7%). E poi Zocca, Croce delle Pradole, Calderino; quindi la periferia ovest di Bologna transitando a fianco dello stabilimento Ducati. E dopo il breve tratto sui viali di circonvallazione comincia la prima delle 5 ascese di San Luca. Il primo passaggio sulla linea del traguardo giunge dopo 167,3 km.

Classifica centenaria

Come la Freccia Vallone è l’unica corsa importante a concludersi in salita: non è un caso che il Tour de France 2024 abbia scelto di transitare 2 volte sulla iconica ascesa di San Luca prima di concludere in città la tappa di Bologna. Al via ci saranno i migliori specialisti di corse a tappe tra cui le stelle Roglic e Pogacar con i gemelli Yates. E tra gli italiani ci saranno Ulissi,Ciccone, Velasco.

Dove vedere in tv il Giro dell’Emilia

L’appuntamento godrà di una ampia copertura televisiva con le fasi finali trasmesse in diretta per oltre 2 ore su Rai2, dalle 14 in poi; oltre che sul canale internazionale Rai Italia (visibile in tutto il Mondo) ed Eurosport.