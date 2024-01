Domenica storica per lo sport italiano: dopo 48 anni l’Italia ritrova uno Slam grazie all’epica impresa del suo “ragazzo d’oro: Jannik Sinner, 22 anni, bolzanino di San Candido, vincitore a Melbourne degli Australian Open, primo Slam dell’anno e della sua già strepitosa carriera. Ma altri sportivi si sono guadagnati l’Oscar con prestazioni maiuscole. Eccoli, in rigoroso ordine alfabetico.

BOSCA GUGLIELMO – A 30 anni e dopo un lungo calvario di gravi infortuni, lo sciatore (ingegnere) milanese, residente a Canelli, ha conquistato a Garmisch il primo podio in Coppa del mondo nel SuoerG maschile. Una bella lezione di virtuosa costanza e risoluta caparbietà. Chapeu.

SIMONE GIANNELLI – Il palleggiatore di Perugia (e della Nazionale) ha guidato la Sir Susa Vim Perugia a vincere la Coppa Italia di volley maschile – 3-1 sul Monza di coach Ecchelli – dominando la finale di Casalecchio con una regia sontuosa. Quarta Coppa in sette stagioni .

SOFIA GOGGIA – La campionessa bergamasca ha conquistato due podi nel trittico di Cortina d’Ampezzo. Due discese pazze e due terzi posti. Era dal 2017 che non terminava un SuperG sulla Olympia delle Tofane. Sofia resta prima nella classifica di specialità con 350 punti, Venier 261, Lara Gut 209.

LAUTARO MARTINEZ – Ha pilotato l’Inter in vetta alla classifica (+1 sulla Juventus e una partita in meno). Ha realizzato 19 reti in 19 partite. Guida la classifica dei marcatori con 7 reti di vantaggio sul secondo (Vlahovic). Punta a superare i 36 gol di Immobile e Higuain in una sola stagione in serie A. Domenica sera è atteso al super match Inter-Juventus, la partita che vale lo scudetto. O quasi.

SINNER JANNIK – È stato il vero mattatore della domenica sportiva Italiana. L’orgoglio nazionale: ha già 2 milioni di follower, una vita da re, un portafoglio milionario. Ha poi ricevuto i complimenti del presidente federale Binaghi:” Con lui il tennis, dopo il calcio, è diventato lo sport più popolare in Italia”. Sinner ha colpito tutti quando in mondovisione ha detto:” Auguro ai bambini genitori come i miei. E dedico lo Slam a papà e mamma che mi hanno dato la libertà “. Giovedì prossimo alle 16 sarà ricevuto dal Presidente Mattarella insieme ai tennisti azzurri e al Ct Volandri,vincitori della Coppa Davis.