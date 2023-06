Grande tennis al Roland Garros: Musetti vs Alcaraz, Sonego vs Khachanov domenica 4 giugno, ore 11 diretta tv

Tennis e imprese azzurre nella prima settimana del Roland Garros. Musetti e Sonego hanno centrato gli ottavi di finale.

Fognini invece li ha sfiorati dopo una battaglia di quasi 4 ore; lo ha battuto , contro tutti i pronostici, l’austriaco Sebastian Ofgner, n.118 nel ranking mondiale. Contro l’azzurro, n.130 Apt, ha infilato la partita della vita e si è regalato il quarto turno con Tsitsipas.

Ha ancora tradito le aspettative l’altoatesino Jannik Sinner, eliminato (clamorosamente) dal tedesco Daniel Altmaier, n.79 del mondo, dopo una battaglia surreale di 5 ore e 26 minuti. Sinner non era mai stato battuto prima degli ottavi. Incredibile la sua spiegazione a fine gara (“Non ero felice di essere qui”).

Da notare che sul 5-4 Jannik ha avuto due match point ma non è riuscito a sfruttarli. Che sta succedendo al ragazzo? E così l’Italia resta aggrappata ai suoi due moschettieri (Musetti e Sonego) mentre Sinner, n.9 del mondo, rischia addirittura di uscire dalla Top Ten dopo questa precoce eliminazione.

Jannik ha rassicurato poi i suoi fan delusi: ”Tranquilli, il futuro pagherà, la mia passione mi farà superare gli ostacoli”. Glielo auguriamo.

OCCHI PUNTATI SU MUSETTI

Per la seconda volta il carrarino ha raggiunto gli ottavi di finale in uno Slam. A Parigi ha perso un solo set in tre gare, spendendo oltretutto pochissime energie. Vittoria all’esordio con Ymer, poi un dominio assoluto contro Shevchenko. Quindi ha demolito Cameron Norrie (6-1, 6-2, 6-4), uno che è stato n.8 del ranking (ora è n.13).

Dunque finora un torneo “strabiliante”, come è stato definito da tutti i commentatori. All’orizzonte c’è il fenomeno spagnolo Alcaraz, l’erede di Rafa Nadal, il grande favorito del torneo parigino. Alcaraz è agli ottavi di finale dopo aver battuto in scioltezza Shapovalov (6-1, 6-4, 6-2).

IL GUERRIERO DEL TENNIS LORENZO SONEGO

Sonego non molla mai. Agli ottavi di finale c’è arrivato dopo una battaglia in cinque set contro il n.7 del tabellone Andrej Rublev, il fortissimo moscovita portatosi agevolmente sul 2-0 . A questo punto “il leone di Torino si è svegliato” (parola del coach Arbino) ha iniziato una spettacolare rimonta, galvanizzato dal pubblico e dalla ritrovata buona sorte (ha pescato due righe nei punti importanti). Ed è così arrivato il sesto successo consecutivo contro un Top Ten: il secondo con Rublev, già battuto a Roma nel 2021.

DOMENICA BESTIALE PER GLI AZZURRI DEL TENNIS

Come racconta una fortunata canzone di Fabio Concato (“E che domenica bestiale / la domenica con te/ faremo un giro in barca/ possiamo anche pescare”). Musetti ha pescato nientemeno che Carlos Alcazar (n. 1 al mondo), Sonego il gigante russo (1,98) Karen Khachanov, anche lui di Mosca, n.11 del ranking ATP.

Entrambi i match inizieranno alle 11. Diretta tv su Eurosport.