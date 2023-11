Il Giro d’Italia ha un valore economico di 2 miliardi ed è visto in 298 Paesi, presentata l’analisi dell’Osservatorio sullo Sport della banca Ifis. nella foto Primoz Roglic in maglia rosa

Giro d’Italia, un buon investimento. Lo garantisce un recente studio dell’Osservatorio dello Sport system di banca Ifis.

Lo sperano le località del Belpaese che sono coinvolte nella Corsa Rosa 2024: 4-26 maggio, 21 tappe, da Torino a Napoli e ritorno sul Garda e sulle grandi montagne per poi volare a Roma e concludere in bellezza domenica 26 maggio.

Una galoppata di 3.321 km. La ricerca del valore economico del Giro 2023 è stata presentata alla sala Depero di Trento, davanti a delegazioni delle località interessate, la direzione RaiSport, i vertici RCS e rappresentanti del governo.

LA MAGLIA ROSA TORNA A ROMA

Quest’anno lo spettacolo unico di folla e sport ha acceso la capitale che ha offerto il meglio di se’. Il presidente della repubblica Mattarella ha premiato il vincitore Primoz Roglic ; e il campione sloveno si è commosso nel delirio di un pubblico strabocchevole e generoso. Visto il successo registrato nella capitale e in Mondovisione, gli organizzatori hanno deciso di fare il bis.

Ha detto il ministro Francesco Lollobrigida presente al battesimo del Giro 2024:” Per il Governo è la gara degli italiani, da sempre. È un qualcosa che fa parte della storia di tutti noi. Il Giro ha un potenziale enorme, tutto da sviluppare. Non c’è angolo in Italia che non possa attrarre turisti.

La regione Abruzzo ha visto moltiplicare gli arrivi grazie alla Corsa Rosa. Quando qualcuno viene in Italia, assaggia i nostri prodotti e poi non può più farne a meno”.

I NUMERI IMPORTANTI DELLA RICERCA

L’analisi dell’Osservatorio ha dato delle cifre importanti. Eccole le più signifcative:

1) Gli euro di ricavi generati dal passaggio nei vari territori ammonta a 2 miliardi.

2) Ammonta a 620 milioni l’impatto economico immediato sul territorio attraversato dalla corsa( consumi, spese alberghiere, vitto…).

3) Gli spettatori che hanno assistito dal vivo le 21 tappe del Giro 2023 sono state 2 milioni e 100.000. Il 34% di loro ha pernottato nelle sedi di tappa.

4) Sono 2.300 le persone coinvolte nei circa 45 giorni di corsa; ovviamente l’organizzazione sul campo inizia prima rispetto al via. Si tratta di atleti, staff, organizzazione, organi di sicurezza, stampa. In pratica è un paese in movimento.

5) Gli spettatori medi registrati dalla Rai durante la passata edizione sono stati calcolati in oltre un milione e 400.00 con uno share medio del 12,4%. Il picco si è avuto durante la tappa delle 3 Cime di Lavaredo con 2,5 milioni di spettatori davanti ai teleschermi con uno share del 29%.

A questi dati vanno aggiunti quelli di Eurosport che ha raggiunto picchi del 2% di share. Va ricordato che il Giro è trasmesso in 198 Paesi con una presenza di telespettatori calcolata in 790 milioni di persone.