Italia-Macedonia del Nord allo stadio Olimpico di Roma (venerdì 17, ore 20.45, diretta Rai)

È il giorno del giudizio. Obbligatorio vincere per ipotecare il pass per Euro 2024. La Nazionale sfida il tabù Macedonia del Nord in un Olimpico tutto esaurito con un inedito tridente d’attacco (Chiesa-Raspadori-Berardi) alla ricerca del gol che è diventato un problema serio. Ci sono ancora 10 posti per qualificarsi e 20 squadre che se li contendono. Non sarà una formalità perché segnare in questo momento non è una nostra specialità. E per noi, come dice Luigi Garlando “ calcisticamente la Macedonia del Nord è la Corea d’Europa, da quando Trajkoski ci ha proibito il Qatar con un gol all Favorita. E anche in questo girone di qualificazione a Germania 24, nella partita di andata a Skopje, non siamo andati oltre il pareggio”. Dunque in 2 match abbiamo strappato 1 solo punto ai macedoni. Non è esagerato definirli un tabù. Ma stasera l’Italia gioca in casa nel ribollente Olimpico, probabilmente il castello di Spalletti.

La formazioni

Spalletti ha deciso di schierare l’Italia col 4-3-3. Cioè: Donnarumma, Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Chiesa, Raspadori, Berardi. In panchina: Provedel, Carnesecchi, Biraghi, Cambiasso, Bongiorno, Mancini, Frattesi, Cristante, Kean, Scamacca, Zaniolo, El Shaarawy. Squalificati: Tonali e Di Lorenzo. Indisponibili: Pellegrini, Zaccagni ,Retegui, Scalvini, Calabria, Toloi, Locatelli, Meret, Bastoni, Vicario.

La classifica del gruppo C

Inghilterra punti 16, Ucraina 13, Italia 10, Macedonia 7, Malta 0. L’Italia ha una partita in meno.

Il calendario

Dopo la Macedonia del Nord l’Italia sfida l’Ucraina lunedì 20 ore 20.45. Obiettivo: secondo posto. Decisiva la sfida con l’Ucraina. Ma se l’Italia batte la Macedonia e non perde con l’Ucraina e fatta.